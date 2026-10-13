(Información remitida por la empresa firmante)

-oneworld relanza su herramienta de ventas para reuniones y eventos mientras un nuevo estudio revela el futuro de los encuentros globales

Un nuevo informe de oneworld Globetrender identifica siete tendencias que transformarán los eventos internacionales de aquí a 2030

LAS VEGAS, 13 de octubre de 2026 /PRNewswire/ -- oneworld ha relanzado su producto exclusivo Meetings & Events, diseñado para facilitar la organización de viajes para eventos internacionales. oneworld Meetings & Events brinda a los organizadores de eventos acceso a productos de tarifas preferenciales en las 15 aerolíneas miembros de la alianza, conectando a los delegados con una red global de aerolíneas que presta servicios en casi 1.000 destinos.

El anuncio coincide con la publicación de un nuevo informe de tendencias elaborado en colaboración con Globetrender, una agencia especializada en la previsión de tendencias de viajes, el cual analiza siete factores clave que transformarán los encuentros internacionales entre 2027 y 2030.

"Incluso en un mundo cada vez más digital, los estudios demuestran el valor perdurable de conectar en persona y cómo los mejores eventos generan relaciones, ideas y oportunidades difíciles de replicar en el entorno virtual", afirmó Roger Blackburn, vicepresidente de Comercial y Fidelización de oneworld, durante su intervención en IMEX Las Vegas. "Tal y como destaca el informe de Globetrender, estos grandes encuentros a escala mundial no solo han llegado para quedarse, sino que cobran cada vez mayor relevancia. El relanzamiento de oneworld Meetings & Events facilitará a las organizaciones reunir a personas para aprovechar estas importantes oportunidades de conexión".

oneworld Meetings & Events está diseñado para un mínimo de 50 delegados que viajan por su cuenta y convergen en un destino común. Los organizadores del evento reciben un enlace de reserva exclusivo que pueden compartir directamente con los asistentes o incorporar al sitio web del evento. Los delegados gestionan sus propios vuelos desde sus respectivos puntos de origen, eligiendo los itinerarios que mejor se adapten a sus horarios individuales.

Las siete tendencias que marcarán la próxima era de los encuentros globales

El relanzamiento de oneworld Meetings & Events coincide con la publicación de un nuevo informe de tendencias, elaborado por Globetrender, que identifica siete tendencias llamadas a definir el sector de reuniones y eventos entre 2027 y 2030.

El valor de lo humano: A medida que la IA hace que la información sea omnipresente, la conexión cara a cara se está convirtiendo en un activo profesional de mayor valor.

El ROI de la presencia: El aumento de los costes de desplazamiento obliga a los organizadores a demostrar el retorno de la asistencia presencial, priorizando los resultados significativos sobre el volumen de afluencia.

Eventos centrados en la experiencia: Las conferencias están tomando elementos de los festivales, el entretenimiento inmersivo y la cultura de los fans para transformar a las audiencias pasivas en participantes activos.

Destino como contenido: La ciudad anfitriona se está convirtiendo en un gran atractivo, y las experiencias locales influyen cada vez más en la decisión de asistir.

Geocompresión: Los vuelos de ultra larga distancia, la expansión de las redes aéreas y los cambios geopolíticos están redibujando el mapa de los destinos viables para eventos.

Ecosistemas de fidelización: Las alianzas entre aerolíneas y hoteles están creando viajes más conectados, con reconocimiento y recompensas que van más allá del vuelo.

Nos vemos en la zona de embarque:Los aeropuertos y los hoteles de su entorno están emergiendo como destinos para reuniones por derecho propio.

"Estamos entrando en una nueva era dorada de reunión. A medida que la IA hace que la información sea abundante y la comunicación digital sea sencilla, el valor de estar físicamente presente está aumentando. Pero la economía de la asistencia está cambiando. Las personas se están volviendo más selectivas acerca de dónde viajan, a quién conocen y qué esperan obtener de la experiencia", dijo Jenny Southan, consejera delegada de Globetrender. "Nuestra investigación revela cómo esto está remodelando la industria global de eventos, desde el aumento de las conferencias que priorizan la experiencia hasta la creciente importancia de los destinos como motivo para asistir. Para 2030, los eventos más exitosos serán aquellos que brinden a las personas una razón convincente para emprender el viaje y algo extraordinario para llevarse a casa".

oneworld Meetings & Events se ha desarrollado teniendo en mente una amplia gama de reuniones, desde reuniones corporativas y conferencias industriales hasta convenciones de asociaciones internacionales, reuniones religiosas y grandes celebraciones privadas. Para obtener más información y realizar consultas sobre oneworld Meetings & Events, visite oneworld.com.

Descargue el informe oneworld x Globetrender aquí.

Acerca de oneworld:oneworld reúne a 15 aerolíneas de talla mundial —Alaska Airlines/Hawaiian Airlines, American Airlines, British Airways, Cathay Pacific, Fiji Airways, Finnair, Iberia, Japan Airlines, Malaysia Airlines, Oman Air, Qantas, Qatar Airways, Royal Air Maroc, Royal Jordanian y SriLankan Airlines— que conectan con cerca de 1.000 destinos. Las aerolíneas miembros de oneworld colaboran para ofrecer una experiencia de viaje superior y uniforme, brindando recompensas y privilegios especiales a sus viajeros frecuentes, tales como la acumulación y el canje de millas y puntos en toda la red de la alianza, acceso a salas VIP, facturación y embarque prioritarios, franquicias de equipaje adicionales, entre otros beneficios. Obtenga más información sobre la oneworld Alliance en oneworld.com. Síganos en Facebook, Instagram, X y LinkedIn.

Contacto para medios:press@oneworld.com

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