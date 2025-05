La ONG Sociedad de San Vicente de Paúl se vuelca en su día grande con eventos solidarios por toda España

(Información remitida por la empresa firmante)

Madrid, 14 de mayo

Este año, el Día de la Sociedad de San Vicente de Paúl conmemora el 175º aniversario de su fundación en España por Santiago de Masarnau. La ONG desarrolla más de 200 proyectos sociales en todo el país, dirigidos a cerca de 157.000 personas en situación de vulnerabilidad. La campaña busca concienciar sobre el grave problema de la soledad no deseada, una realidad silenciosa que afecta a miles de personas en nuestro país

Bajo el lema ‘Tu abrazo cambia vidas’, la Sociedad de San Vicente de Paúl (SSVP) celebra su día grande con actividades informativas, culturales y deportivas en toda España. Del 16 al 25 de mayo, sus socios y voluntarios saldrán a la calle para festejar el 175 aniversario de su fundación y dar a conocer más de 200 proyectos sociales, con especial atención a los programas de acompañamiento y apoyo a personas en situación de soledad no deseada.



Las celebraciones del Día de la SSVP tendrán lugar en la Comunidad de Madrid, Andalucía, Aragón, Asturias, Baleares, Canarias, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Cataluña, Melilla, Extremadura, Galicia, La Rioja, País Vasco y Comunidad Valenciana.



Entre las actividades programadas destacan las mesas informativas en algunos de los enclaves más concurridos de las principales ciudades, así como talleres formativos, mercadillos solidarios, carreras benéficas, excursiones, conciertos y propuestas de ocio para todos los públicos.



El viernes 23 de mayo concentrará gran parte de los actos de celebración en toda España, aunque también se desarrollarán numerosas iniciativas en los días previos y posteriores. Todas ellas comparten un mismo propósito: visibilizar la realidad de las personas que viven en situación de soledad no deseada y concienciar sobre este problema creciente en nuestra sociedad, al tiempo que se da a conocer la labor que la SSVP realiza cada día para acompañarlas, desde una cercanía real, sencilla y constante.



Asimismo, se anima a más personas a implicarse en esta labor, ya sea a través del voluntariado, la colaboración económica o el apoyo a iniciativas locales que transforman vidas cada día.



Con su presencia en las calles, la Sociedad de San Vicente de Paúl muestra el rostro humano y comprometido de una entidad que acompaña, sin condiciones, a quienes más lo necesitan.



La Sociedad de San Vicente de Paúl. 175 años en España

La ONG Sociedad de San Vicente de Paúl (SSVP) es una asociación civil, internacional, de carácter humanitario y benéfico social, formada por laicos católicos. Fundada en París en 1833, está presente en 155 países, cuenta con 800.000 socios y 1.500.000 voluntarios. Cada día, su ayuda llega a más de 30 millones de personas.



La SSVP participa como miembro asociado de la UNESCO y como consultor especial en el Consejo Económico y Social de la ONU (ECOSOC).



En España, la integran cerca de 3.000 socios y voluntarios que atienden proyectos sociales destinados a familias, mayores, infancia y juventud, personas con adicciones, mujeres en situación de vulnerabilidad, personas sin hogar y migrantes.



Reconocida como asociación de beneficencia particular y de utilidad pública, ha acreditado todos sus centros con el Certificado de Calidad UNE-EN ISO 9001:2015. Es miembro fundador de la Plataforma del Voluntariado de España y Cruz de Oro de la Orden Civil de la Solidaridad Social. Asimismo, está inscrita en el Registro de las ONG para el Desarrollo (ONGD - AECID).



