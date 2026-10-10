ONLYOFFICE 10.0 incorpora herramientas de IA, aplicaciones modulares y mayor seguridad a su suite ofimática de código ab

(Información remitida por la empresa firmante)

SINGAPUR, 10 de octubre de 2026 /PRNewswire/ -- ONLYOFFICE 10.0 se ha lanzado oficialmente. La gran actualización de otoño incorpora herramientas de IA sensible al contexto directamente en los editores, nuevas aplicaciones modulares y una importante mejora de seguridad para organizaciones de cualquier tamaño. En los editores en línea, de escritorio y móviles, ofrece alrededor de 50 funciones nuevas y más de 1,000 correcciones.

Una IA que entiende tus documentos, en cada editor

ONLYOFFICE 10.0 integra IA sensible al contexto en los editores de documentos, hojas de cálculo, presentaciones y PDF. Una pestaña específica de IA con chat integrado permite a los equipos redactar, resumir, traducir, depurar y dar formato sin salir del archivo ni copiar el contenido en otra herramienta. Como la IA entiende cada documento, sus resultados son pertinentes desde el primer prompt.

El impacto se aprecia en el trabajo diario. Los equipos jurídicos pueden resumir un contrato de 50 páginas y extraer términos clave en segundos. Los analistas pueden convertir datos sin procesar en una previsión o una tabla dinámica sin escribir una sola fórmula. Los responsables pueden convertir una idea en una presentación estructurada, con notas del orador incluidas.

Las instrucciones prediseñadas abarcan tareas habituales, y los equipos pueden ir más allá. Los usuarios pueden crear acciones rápidas de IA, desarrollar asistentes de IA personalizados y guardar instrucciones para usarlas más adelante, lo que permite flujos de trabajo más eficientes y automatizar tareas rutinarias.

Las organizaciones mantienen el control total sobre el uso de la IA. Pueden elegir el modelo que mejor se adapte a cada tarea, equilibrando calidad, velocidad y coste. Los usuarios de la nube pueden activar el servicio de IA de ONLYOFFICE, basado en OpenRouter, sin configuraciones complejas. Las implementaciones en servidor pueden conectarse a cualquier modelo de IA, incluidos los alojados localmente. Los documentos confidenciales nunca tienen que salir de la infraestructura propia de la organización, lo que hace que la IA resulte práctica para los equipos gubernamentales, sanitarios, jurídicos y financieros.

Nuevas aplicaciones modulares

La versión presenta cuatro aplicaciones gratuitas que amplían ONLYOFFICE Docs, todas bajo licencia AGPL v3. AI Agents automatiza el espacio de trabajo y ofrece búsqueda inteligente, una base de conocimientos personalizada y razonamiento ampliado mediante servidores MCP. Forms agiliza la recopilación de datos y utiliza IA para analizar las respuestas. Files centraliza el almacenamiento de documentos con controles de acceso. Rooms admite la colaboración segura, incluidas Virtual Data Rooms para contenido confidencial. En la nube, las aplicaciones están activadas de forma predeterminada. En los servidores, se instalan con un solo comando.

Mejoras en los editores

Cada editor recibe mejoras que ahorran tiempo en el trabajo diario. El Editor de PDF incorpora eliminación de metadatos, anotaciones personalizables, reconocimiento automático de tablas y firmas reutilizables. En el Editor de documentos, los coautores pueden seguir el cursor de los demás en tiempo real, una nueva opción Mantener con el siguiente conserva unido el contenido relacionado y la compatibilidad con idiomas de derecha a izquierda es más fiable. Las hojas de cálculo funcionan notablemente más rápido, con funciones optimizadas como SUMIF y COUNTIFS, además de sugerencias de fórmulas y un marco de copia animado que facilita el trabajo con datos. Las presentaciones incorporan nuevos modos de vista y opciones de impresión ampliadas, y ahora las diapositivas pueden exportarse como GIF o vídeo.

En toda la suite, los usuarios ya pueden trabajar con archivos .ofd, guardar hojas de cálculo en formato .xls, convertir imágenes SVG en formas editables y añadir tablas de datos a los gráficos. Entre los nuevos complementos de la comunidad se incluyen Antidote, Curly y un conector de Salesforce. Un Administrador de plugins rediseñado facilita la búsqueda y organización de estos complementos.

Seguridad

ONLYOFFICE 10.0 corrige 35 vulnerabilidades, reforzando la protección de las organizaciones que manejan datos confidenciales. Dado que la IA ofrece a los atacantes nuevas formas de encontrar y explotar puntos débiles, una plataforma reforzada es tan importante como las nuevas funciones.

Escritorio y dispositivos móviles

Los editores de escritorio incorporan una página de inicio renovada, secciones rediseñadas de Plantillas y Nubes, integración con Odoo y mejoras visuales en Linux. En Desktop Community, las herramientas de IA están disponibles como complemento opcional.

Las aplicaciones gratuitas para iOS y Android incorporan un asistente de IA con nuevos proveedores, incluidos Grok y DeepSeek, además de AI AutoFill para formularios y entrada de voz en el dispositivo, para que los usuarios puedan trabajar mientras se desplazan.

Acerca de ONLYOFFICE

ONLYOFFICE, un proyecto de software ofimático de código abierto, se centra en soluciones ofimáticas avanzadas y seguras. Con más de 21 millones de usuarios en todo el mundo, es reconocido por su innovación en el ámbito de la oficina en línea.

El ecosistema de ONLYOFFICE comprende una suite completa de aplicaciones colaborativas, incluidos editores en línea para documentos de texto, hojas de cálculo, presentaciones, formularios y PDF, así como aplicaciones modulares.

Como empresa internacional, ONLYOFFICE cuenta con empleados y colaboradores en todo el mundo, y con oficinas situadas en Singapur, Riga, Dallas, Londres, Shanghái, Belgrado, Ereván y Taskent.

Recursos útiles:

Sitio web oficial — www.onlyoffice.com

Repositorio oficial de código — github.com/ONLYOFFICE

View original content to download multimedia:https://www.prnewswire.com/news-releases/onlyoffice-10-0-incorpora-herramientas-de-ia-aplicaciones-modulares-y-mayor-seguridad-a-su-suite-ofimatica-de-codigo-abierto-302902457.html