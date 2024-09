El OPEC Fund aprueba cerca de 1.200 millones de dólares en nuevos fondos para desarrollo

OPEC Fund Building Inside - OPEC FUND FOR INTERNATIONAL DEVELOPMENT/PR NEWSWIR

VIENA, 12 de septiembre de 2024 /PRNewswire/ -- El OPEC Fund for International Development (el OPEC Fund) está aumentando significativamente su apoyo al desarrollo con casi 1.200 millones de dólares en nuevos fondos desde junio. Los últimos proyectos aprobados por el Consejo de Administración, que se reunió hoy en su 189ª sesión, apoyan a los pequeños agricultores y a las empresas, promueven la construcción de infraestructuras resilientes, proporcionan soluciones de agua potable y saneamiento y aumentan la resiliencia climática. Los programas de reforma de los países socios se beneficiarán de préstamos específicos del OPEC Fund.

El president del OPEC Fund, Abdulhamid Alkhalifa dijo: "El OPEC Fund está intensificando sus esfuerzos con importantes nuevas aprobaciones de financiación que subrayan nuestro compromiso con el desarrollo transformador. Estas inversiones en nuestros países socios impulsarán la infraestructura y generarán resiliencia, generando beneficios tangibles para las personas y las comunidades a las que servimos".

La Junta de Gobierno del OPEC Fund aprobó los siguientes nuevos proyectos en la reunión de hoy y desde su última reunión en junio de 2024.

Operaciones del sector público (en orden alfabético):

Armenia: Un préstamo basado en políticas de 50 millones de euros financiará un programa conjunto del Banco Mundial para apoyar los esfuerzos de los gobiernos para fomentar la mitigación y adaptación al cambio climático, mejorar la gestión ambiental y la eficiencia energética, promover el desarrollo del capital humano y fortalecer la gobernanza.

Benin: Un préstamo de 26 millones de dólares respaldará la ampliación de las inversiones en agricultura para mejorar la seguridad alimentaria a través del Proyecto de Apoyo al Desarrollo de la Horticultura en colaboración con el Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola. El proyecto llegará a 16.000 hogares y beneficiará a casi 100.000 pequeños agricultores hortícolas y a sus familiares, casi la mitad de los cuales son mujeres y jóvenes.

Colombia: Un préstamo basado en políticas de 150 millones de dólares financiará y ayudará a la implementación del Programa de Descentralización y Apoyo a la Biodiversidad del gobierno. El programa promueve el desarrollo territorial mediante el fortalecimiento de las instituciones, la mejora de la gobernanza ambiental y la mejora de la protección de la biodiversidad. Se espera que el programa beneficie a casi 16,5 millones de personas.

Côte d'Ivoire: Un préstamo basado en políticas de 60 millones de euros para el Programa de Transformación Económica y Gobernanza Inclusiva (PATEGI), fase I, promoverá la inclusión y la gobernanza en la gestión de las finanzas públicas, mejorará la competitividad e impulsará la transición ecológica en los sectores del transporte y la energía. El programa está siendo cofinanciado con el Banco Africano de Desarrollo.

República Democrática del Congo: Un préstamo de 30 millones de dólares mejorará el acceso al agua potable a través del desarrollo de infraestructura en la cuenca del río Ubangi, específicamente en la provincia de Ubangi Norte en Gbadolité y las zonas rurales de Mobayi-Mbongo, donde el acceso al agua potable es significativamente menor (8 por ciento) que el promedio nacional (18 por ciento).

Honduras: Un préstamo de 15 millones de dólares mejorará la seguridad alimentaria mediante la promoción de una agricultura resiliente y sostenible en el centro-norte de Honduras. El proyecto beneficiará a unas 140.000 personas, priorizando a mujeres y jóvenes.

Jordania: Un préstamo de 100 millones de dólares en apoyo de políticas respaldará un programa conjunto del Banco Mundial orientado al capital humano, que tiene por objeto mejorar la gobernanza y la eficacia de la educación, la salud y la asistencia social. También promoverá la resiliencia climática, incluida la protección de los hogares frente a los efectos adversos del aumento de las temperaturas.

Omán: Un préstamo de hasta 392 millones de dólares, compuesto por dos tramos (180 millones y 212 millones de dólares), respaldará el proyecto de la carretera Dibba-Lima-Khasab, una inversión estratégica que abarca una longitud total de 72 km. La carretera reducirá los tiempos de viaje, mejorará la seguridad del tráfico e impulsará el turismo.

Tayikistán: Un préstamo de hasta 100 millones de dólares, dividido en cuatro tramos (de 25 millones de dólares cada uno), apoyará el proyecto de la central hidroeléctrica de Rogun, que se encuentra actualmente en construcción en el río Vakhsh. La central tendrá una capacidad instalada de 3.780 MW, promoverá la seguridad energética en el país y proporcionará energía limpia a toda la región de Asia Central.

Operaciones de financiación del sector privado y del comercio (en orden alfabético):

Armenia: Un préstamo de 10 millones de dólares a un banco local respaldará la concesión de préstamos a pequeñas y medianas empresas (PYME) y proporcionará fondos para proyectos ecológicos.

Botswana: Un préstamo de 40 millones de dólares a una organización de desarrollo local promoverá la diversificación económica más allá de la industria del diamante y apoyará a sectores no mineros como la agroindustria, la salud, la educación, las TIC, las finanzas y la energía.

República Dominicana: Un préstamo de 17,5 millones de dólares a un banco local promoverá la concesión de préstamos a PYMES, incluidas las empresas dirigidas por mujeres.

África regional: Un préstamo de 40 millones de dólares a un banco de desarrollo regional respaldará el desarrollo socioeconómico en cuatro países.

El OPEC Fund también aprobó cuatro mecanismos de financiación comercial en Mauritania (50 millones de dólares), Senegal (47 millones de dólares), Egipto (35 millones de dólares) y Pakistán (25 millones de dólares) para apoyar la importación de productos básicos estratégicos para el desarrollo.

Acerca del OPEC Fund

El OPEC Fund for International Development (el OPEC Fund) es la única institución de desarrollo con mandato global que proporciona financiación de los países miembros a países no miembros exclusivamente. La organización trabaja en cooperación con socios de países en desarrollo y la comunidad internacional de desarrollo para estimular el crecimiento económico y el progreso social en países de ingresos bajos y medios de todo el mundo. El OPEC Fund se estableció en 1976 con un propósito específico: impulsar el desarrollo, fortalecer las comunidades y empoderar a las personas. Nuestro trabajo está centrado en las personas y se centra en financiar proyectos que satisfagan necesidades esenciales, como alimentos, energía, infraestructura, empleo (en particular en relación con las MIPYME), agua potable y saneamiento, atención médica y educación. Hasta la fecha, el OPEC Fund ha comprometido alrededor de 27 mil millones de dólares para proyectos de desarrollo en más de 125 países con un coste total estimado de proyecto de más de 200.000 millones de dólares. El OPEC Fund tiene calificación AA+/Perspectiva estable por Fitch y AA+, Perspectiva estable por S&P. Nuestra visión es un mundo donde el desarrollo sostenible sea una realidad para todos.

