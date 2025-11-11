El Open de Almaty recibe el prestigioso premio ATP a la Excelencia

Reconoce al Open de Almaty como uno de los torneos ATP 250 más importantes del mundo.

como uno de los torneos ATP 250 más importantes del mundo. Refleja el éxito del torneo al brindar experiencias excepcionales a atletas y aficionados.

ASTANA, Kazajstán, 11 de noviembre de 2025 /PRNewswire/ -- La Federación de Tenis de Kazajstán se enorgullece en anunciar que el Open de Almaty ha sido reconocido por la Asociación de Tenistas Profesionales (ATP) con un prestigioso Premio a los Estándares de Excelencia, lo que lo distingue como uno de los torneos líderes a nivel mundial en la categoría ATP 250.

El galardón se entregó en la ceremonia de los Premios ATP 2025 en Turín, Italia, y se basa en las mejores calificaciones de los jugadores en cuanto a organización, condiciones de juego y calidad del servicio. El premio refleja el éxito del torneo al brindar experiencias excepcionales tanto para los atletas como para los aficionados, y su alineación con los estándares globales de la ATP.

En la región Asia-Pacífico, solo tres torneos recibieron este honor este año: Dubái (ATP 500), Shanghái (ATP 1000) y Almaty (ATP 250). El Open de Almaty sigue siendo el único evento ATP 250 en la CEI, lo que subraya su papel único en el calendario del tenis profesional.

Yuri Polskiy, presidente del Comité Organizador del ATP 250 Almaty Open y vicepresidente de la Federación de Tenis de Kazajstán, comentó: "Nos complace recibir por primera vez un premio tan prestigioso de la ATP. Este logro refleja nuestro compromiso constante de brindar experiencias deportivas del más alto nivel tanto a jugadores como a aficionados. Los estándares del torneo forman parte de una estrategia a largo plazo de nuestro presidente, Bulat Utemuratov, cuyo objetivo es elevar el Open de Almaty a la categoría ATP 500. Esto atraerá a más estrellas del tenis de talla mundial a Kazajstán e impulsará aún más la popularidad y el desarrollo de este deporte en todo el país".

El Open de Almaty 2025 se celebró del 11 al 19 de octubre, donde Daniil Medvedev se alzó con el título individual masculino y Théo Arribagé y Albano Olivetti con el de dobles masculino. El torneo transformó la ciudad más grande de Kazajstán en un vibrante centro deportivo y cultural.

Como parte de los 27 torneos ATP 250 del circuito ATP, cada evento otorga 250 puntos de ranking a su campeón y desempeña un papel fundamental en el ecosistema del tenis profesional. Este reconocimiento por parte de la ATP representa un hito para la creciente presencia de Kazajstán en el tenis internacional y es un testimonio de la dedicación de los organizadores, voluntarios, patrocinadores y el entusiasta apoyo de los aficionados.

