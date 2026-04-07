Open-Ideas musealiza el Palacete de Villa-Rías en Archena con tecnología inmersiva - Open-Ideas

(Información remitida por la empresa firmante)

Madrid, 7 de abril.- Open-Ideas, consultora de transformación digital y marketing especializada en turismo anuncia el inicio de los trabajos de musealización, producción e instalación del Centro de Interpretación del Palacete de Villa-Rías en Archena (Región de Murcia). El proyecto, que desarrolla en UTE junto a Esatur, forma parte del Plan de Sostenibilidad Turística en Destino (PSTD) Tu Paraíso de Salud y Vida y marcará un antes y un después en la forma de interpretar el patrimonio local.

No es un museo convencional. Es un relato hecho espacio. Un recorrido por la identidad profunda de Archena - sus culturas, su esparto, su gastronomía, su balneario, su río - que culmina en una experiencia inmersiva de última generación: una sala circular con proyección 360° en la que el agua, eje narrativo del destino, se convierte en protagonista sensorial de un viaje colectivo por la memoria del territorio.

Llevamos la tecnología a donde el territorio ya tiene algo que contar. En Archena, el agua no es un recurso: es el origen. Nuestra misión es hacer que eso se sienta, no solo que se lea. comenta Leonard Pera CEO de Open-Ideas.

La planta inmersiva: cuando la tecnología sirve al territorio

El elemento central - y la pieza que define la apuesta de Open-Ideas por una museografía de nueva generación - es la planta superior del Palacete, concebida como un clímax experiencial que cierra el recorrido con una propuesta audiovisual e inmersiva de alto impacto emocional.

Sala inmersiva colectiva 360°. Una sala circular con proyección envolvente y sonido multicanal en la que los visitantes se sumergen durante aproximadamente diez minutos en una narrativa audiovisual construida en torno al agua: su presencia constante en el paisaje, su papel en la historia agrícola y termal de Archena, su vínculo con la vida cotidiana de generaciones. El agua no se observa: se vive.

Experiencia de Realidad Virtual individual (VR). Complementaria a la sala colectiva, esta experiencia permite al visitante -a través de gafas VR- recorrer en primera persona enclaves irrepetibles del territorio: las riberas del río Segura, el paisaje del Valle de Ricote, las infraestructuras hidráulicas históricas y los espacios del balneario. Una inmersión de entre cinco y ocho minutos que traslada el patrimonio al plano de la emoción directa.

La combinación de ambos formatos responde a una lógica museográfica precisa: optimizar los flujos de visitantes, diversificar la experiencia según perfiles de público y garantizar que cada persona encuentre su modo de conectar con la historia del destino. Tecnología y patrimonio no compiten: se amplifican mutuamente.

La sala inmersiva no es el final del recorrido: es el momento en que el visitante deja de ser espectador y pasa a formar parte del relato de Archena. Leonard Pera CEO Open-Ideas.

Un recorrido que fluye como el agua

El discurso museográfico del Palacete se articula de abajo hacia arriba, desde las raíces más profundas del territorio hasta su clímax inmersivo, en perfecta consonancia con la narrativa de destino (definida también por esta consultora) Archena: Agua, Salud y Vida.

Sótano · La memoria productiva del esparto, con herramientas, audiovisuales y una línea del tiempo que honra el trabajo de generaciones.

Planta baja · La riqueza de las culturas íbera, romana e islámica, junto a un punto de información turística con directorio interactivo.

La identidad gastronómica y la tradición conservera como formas de vida y de arraigo al territorio.

El balneario, el río Segura y las fiestas populares, con experiencias de realidad virtual 360° integradas en la narrativa patrimonial.

Plantas superiores · Figuras como el poeta Vicente Medina y la relación histórica entre el agua, la agricultura, el paisaje y la salud como forma de vida.

Planta final · Sala inmersiva 360° y experiencia VR individual: el gran clímax experiencial donde el agua se convierte en el hilo conductor de todo el relato.

Open-Ideas: musealización como disciplina estratégica

Para Open Ideas, este proyecto no es un encargo técnico: es la expresión de una convicción. La musealización del siglo XXI no consiste en exponer objetos ni en instalar pantallas. Consiste en construir relatos habitables, en los que la tecnología sirve al territorio y el visitante se convierte en parte de la historia.

El Centro de Interpretación del Palacete de Villa-Rías aplica esta filosofía en un contexto especialmente rico: un municipio cuya identidad está profundamente marcada por el agua, una arquitectura con memoria propia y una comunidad que tiene mucho que contar. Alinear ese relato con las herramientas más avanzadas de producción audiovisual, diseño experiencial y tecnología inmersiva es, exactamente, lo que Open-Ideas hace.

Archena tiene una historia que merece ser contada con toda la potencia que la tecnología actual permite. Ese es nuestro compromiso con este proyecto y con el territorio. Open-Ideas.

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