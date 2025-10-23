(Información remitida por la empresa firmante)

-Open-E JovianVHR obtiene el estatus Veeam Ready, ofreciendo una inmutabilidad de doble capa inigualable para la protección de datos

ATLANTA, 23 de octubre de 2025 /PRNewswire/ -- Open-E, desarrollador líder de software de gestión de almacenamiento basado en IP, anunció hoy que su solución Open-E JovianVHR ha obtenido la certificación Veeam Ready Repository. Veeam Software es el líder mundial en resiliencia de datos por cuota de mercado. Esta certificación valida las robustas capacidades de Open-E JovianVHR con implementaciones de Repositorio Protegido con tecnología de Veeam, lo que proporciona una defensa superior contra ciberamenazas en constante evolución como el ransomware.

La certificación Veeam Ready Repository brinda a los usuarios la confianza necesaria para desarrollar una estrategia de backup resiliente e inmutable. Para arquitectos de TI, administradores y CIO, esta certificación implica una compatibilidad verificada con las soluciones de Veeam, lo que garantiza una configuración fluida y un funcionamiento fiable. Además, proporciona una prueba clara de la inmutabilidad de los datos, crucial para el cumplimiento normativo con estándares como NIS2, RGPD e HIPAA. La solución también ha superado las rigurosas pruebas de velocidad y estabilidad de Veeam, lo que garantiza el alto rendimiento necesario para las cargas de trabajo empresariales.

La base de esta solución certificada es la inmutabilidad de doble capa inigualable de Open-E JovianVHR. Este enfoque combina el marco de Linux Hardened Repository con una capa de protección secundaria e independiente. Esta defensa de doble capa reduce drásticamente el riesgo de "punto único de fallo" inherente a las soluciones de inmutabilidad de una sola capa. Incluso si un atacante pasa por alto la primera capa, las instantáneas inmutables de ZFS permanecen intactas, lo que crea un registro de datos permanente y a prueba de manipulaciones y permite una recuperación instantánea a un estado previo al ataque.

Open-E JovianVHR es una solución de nodo único diseñada específicamente para el almacenamiento de copias de seguridad inmutable y de alto rendimiento. Ofrece un rendimiento y una eficiencia superiores al aprovechar las funciones avanzadas de almacenamiento en caché, deduplicación en línea y compresión de ZFS. Su implementación independiente del hardware y su sencillo modelo de licencias contribuyen a un menor coste total de propiedad (TCO).

"Obtener la certificación Veeam Ready Repository para Open-E JovianVHR demuestra nuestro compromiso de ofrecer las soluciones de protección de datos más seguras y fiables", afirmó Kristof Franek, consejero delegado de Open-E. "Esta certificación garantiza a nuestros clientes que están invirtiendo en una solución probada que ofrece la máxima resiliencia contra las ciberamenazas".

Acerca de Open-E

Fundada en 1998, Open-E es un desarrollador líder de software de gestión de almacenamiento de datos. Su producto estrella, Open-E JovianDSS, es un galardonado sistema definido por software, reconocido por su excepcional estabilidad, facilidad de uso y excelente relación calidad-precio. Con más de 41.000 instalaciones en todo el mundo, Open-E es un socio tecnológico de confianza para las principales empresas de TI.

