OpenClaw anuncia acceso gratuito a Kimi K2.5: su uso supera ampliamente a Gemini 3

Pekín, 12 de febrero de 2026.- El popular agente de IA OpenClaw ha anunciado recientemente que los usuarios ahora pueden acceder de forma gratuita al modelo Kimi K2.5 y a las capacidades de Kimi Code. Kimi K2.5 se convierte así en el primer modelo insignia que OpenClaw ofrece con una cuota gratuita desde que la plataforma ganó reconocimiento a nivel global.



Según OpenRouter, reconocido agregador mundial de modelos de lenguaje (LLM), Kimi K2.5 ocupa el primer lugar en el ranking de uso de OpenClaw, consolidándose como el modelo más utilizado.



"Los usuarios pueden ahorrar cientos de dólares utilizando Kimi K2.5 y OpenClaw en lugar de pagar una suscripción a Claude", comentó un desarrollador. "Kimi K2.5 es actualmente el modelo más utilizado en OpenClaw. Es ocho veces más económico que Claude y ofrece un rendimiento comparable en tareas de programación y razonamiento".



Kimi K2.5 ha mantenido el primer puesto en varios rankings de OpenRouter, incluyendo los de Modelos Top Semanales, Programación, Llamadas a Herramientas y uso específico en Python. Destaca especialmente en el ranking general semanal —el indicador más fiable de la demanda de modelos—, donde alcanzó los 1.16 billones de tokens, superando ampliamente a competidores de código cerrado como Gemini 3 Flash Preview y Claude Sonnet 4.5, con una ventaja superior al 50%.



Desde su fundación en 2023, Kimi ingresó al mercado inicialmente con su funcionalidad de "texto largo". Posteriormente, lanzó la serie de modelos K, basada en aprendizaje por refuerzo. Diversas evaluaciones han demostrado que Kimi K2.5 ha alcanzado un nivel de excelencia internacional en múltiples ámbitos, como programación, visión, razonamiento y tareas de agentes inteligentes (Agent), posicionándose rápidamente en los primeros lugares de varios rankings de evaluación autorizados.

