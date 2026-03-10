OpenClaw; cuando la IA dejó de responder y empezó a trabajar - CYP Core

Madrid, 10 de marzo de 2026.-

Por David Viñas, Director General de CYP Core

Mantenerse al día en inteligencia artificial es hoy una carrera frenética. Los avances se suceden a un ritmo que convierte hablar de un hito concreto en algo desfasado al día siguiente. Y sin embargo, hay un acontecimiento que sobresale en las últimas semanas: la irrupción de OpenClaw, el marco de agentes de IA de código abierto creado por Peter Steinberger, que en tres meses ha acumulado cerca de 200.000 estrellas en GitHub y cuyo creador acaba de ser fichado por OpenAI. Lo que representa marca un antes y un después en cómo van a operar las empresas.

Hasta hace poco, la relación de la mayoría de personas y empresas con la IA se limitaba al prompting: un chat donde se formula una pregunta y se obtiene una respuesta. Útil, pero reactivo. Quien trabaja con empresas en procesos de digitalización sabe que esa dinámica apenas arañaba la superficie del potencial real. OpenClaw cambia las reglas: no es algo que responde, sino un agente autónomo capaz de actuar. Puede controlar un ordenador, navegar por internet, gestionar correo y encadenar acciones complejas sin intervención humana. Si hasta ahora la IA tenía ojos y voz, OpenClaw le añade manos.

Esa capacidad de actuar ya sería suficiente para transformar muchas operaciones, pero quizá lo más transformador -y lo que cualquier responsable de operaciones debería tener en el radar- es lo que ocurre cuando estos agentes dejan de trabajar en solitario. OpenClaw permite que múltiples agentes operen en paralelo y se retroalimenten entre sí. Un agente desarrollador entrega su código a un agente validador; de no encontrar errores, pasa a un agente de pruebas que genera feedback al desarrollador, cerrando ciclos completos de producción de forma autónoma. El concepto de empresa agéntica -flujos complejos ejecutándose sin supervisión, 24 horas al día, 365 días al año- deja de ser teoría, y las implicaciones para la productividad y los costes son transversales a cualquier sector.

Desde la experiencia de acompañar a organizaciones en su transformación digital, una realidad se repite: la distancia entre las empresas que experimentan con estas tecnologías y las que debaten si hacerlo se amplía cada semana. Ya no se habla de optimizar tareas puntuales, sino de rediseñar procesos enteros. Un departamento de calidad que automatiza revisiones con agentes, o una cadena logística donde la planificación y la detección de incidencias funcionan sin intervención manual, son escenarios que hace un año parecían lejanos y que hoy resultan técnicamente viables.

Queda, eso sí, un reto importante por resolver: el coste de los motores de IA que alimentan estos agentes, que aún puede ser elevado. Pero también aquí el panorama evoluciona rápido, porque la comunidad de código abierto está ofreciendo modelos ejecutables en hardware propio que acortan distancias con los grandes modelos propietarios. La barrera de entrada baja a una velocidad que pocos anticipaban.

Con todo esto sobre la mesa, una conclusión parece difícil de esquivar: la inteligencia artificial ha dejado de ser un asistente al que se consulta para convertirse en un actor que ejecuta. Las organizaciones que integren estas capacidades en sus procesos estarán construyendo ventaja competitiva. Las que decidan esperar, probablemente descubrirán que el mercado no lo hace.

