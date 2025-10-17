OpenEvidence y Veeva anuncian una alianza para Open Vista

(Información remitida por la empresa firmante)

PLEASANTON, California y MIAMI, 16 de octubre de 2025 /PRNewswire/ -- Veeva Systems (NYSE: VEEV) y OpenEvidence anunciaron hoy la formación de una alianza a largo plazo para crear y comercializar conjuntamente Open Vista. Open Vista utilizará IA para aumentar el acceso de los pacientes a los ensayos clínicos, acelerar el descubrimiento de fármacos mediante una mejor comprensión de las necesidades no cubiertas y mejorar la comprensión y la adopción de los medicamentos aprobados existentes para ofrecer mejores resultados a los pacientes.

"OpenEvidence se ha convertido en un acelerador de la difusión del conocimiento médico, con más del 40% de los médicos estadounidenses utilizando activamente su IA de apoyo a la toma de decisiones clínicas en el punto de atención. Al acortar la distancia entre la evidencia revisada por pares y la práctica médica, OpenEvidence está optimizando y acelerando la aplicación de la investigación médica desde el laboratorio hasta la práctica clínica", destacó Daniel Nadler, consejero delegado de OpenEvidence. "Para muchos pacientes con enfermedades graves que han agotado las terapias de primera y segunda línea, los ensayos clínicos son su forma más prometedora de atención médica. Al asociarnos con Veeva, ahora tenemos una oportunidad única de ir un paso más allá y aprovechar el poder de la IA para conectar a médicos y pacientes con ensayos clínicos relevantes y terapias de vanguardia".

"Estamos muy entusiasmados con nuestra colaboración a largo plazo con OpenEvidence al adentrarnos en el mundo de la IA en las ciencias de la vida", afirmó Peter Gassner, consejero delegado de Veeva. "Combinando las fortalezas de Veeva y OpenEvidence, podemos usar la IA para conectar a las empresas de ciencias de la vida que fabrican medicamentos que salvan vidas, a los pacientes y a los médicos que los tratan. Con Open Vista, nuestro objetivo es ayudar a las empresas de ciencias de la vida a acelerar el desarrollo de nuevos tratamientos efectivos, permitir que más pacientes participen en ensayos clínicos y promover la comprensión y la adopción de medicamentos existentes para obtener mejores resultados para los pacientes".

Se espera que las primeras ofertas de productos Open Vista se lancen en 2026.

Acerca de Veeva Systems

Veeva ofrece la nube industrial para las ciencias de la vida con software, datos y consultoría empresarial. Comprometida con la innovación, la excelencia de los productos y el éxito del cliente, Veeva presta servicio a más de 1.500 clientes, desde las compañías biofarmacéuticas más grandes del mundo hasta empresas biotecnológicas emergentes. Como corporación de beneficio público, Veeva se compromete a equilibrar los intereses de todas las partes interesadas, incluyendo clientes, empleados, accionistas y las industrias a las que presta servicio. Para más información, visite la página web veeva.com.

Acerca de OpenEvidence

OpenEvidence es la plataforma de apoyo a la toma de decisiones clínicas de mayor crecimiento en Estados Unidos y el motor de búsqueda médica más utilizado por los profesionales sanitarios estadounidenses. Cientos de miles de profesionales sanitarios verificados confían en OpenEvidence para tomar decisiones clínicas cruciales en el punto de atención, basadas en literatura médica revisada por pares y citadas. Fundada con la misión de organizar y expandir el conocimiento médico global, Open Evidence es utilizada activamente por más de 10.000 hospitales y centros médicos, y por más del 40% de los médicos de Estados Unidos.

Declaraciones de futuro de Veeva

Este comunicado contiene declaraciones prospectivas sobre los productos y servicios de Veeva y los resultados o beneficios esperados del uso de nuestros productos y servicios. Estas declaraciones se basan en nuestras expectativas actuales. Los resultados reales podrían diferir sustancialmente de los proporcionados en este comunicado y no tenemos la obligación de actualizarlas. Existen numerosos riesgos que podrían afectar negativamente nuestros resultados, incluidos los riesgos e incertidumbres revelados en nuestra presentación en el Formulario 10-Q para el período finalizado el 31 de julio de 2025, que puede encontrar aquí (en las páginas 33 y 34 encontrará un resumen de los riesgos que podrían afectar a nuestro negocio), y en nuestras presentaciones posteriores ante la SEC, a las que puede acceder en sec.gov.

Contactos:

Veeva Systems PR@veeva.com

OpenEvidencecontact@openevidence.com

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2797926/Open_Evidence_and_Veeva_Logo.jpg

View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/openevidence-y-veeva-anuncian-una-alianza-para-open-vista-302587547.html