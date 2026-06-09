OpenWay colabora con Visa para ayudar a bancos a lanzar nuevos productos de pago con rapidez y a gran escala

(Información remitida por la empresa firmante)

SINGAPUR, 9 de junio de 2026 /PRNewswire/ -- OpenWay, proveedor global de software de pagos digitales, ha dado a conocer hoy su colaboración con Visa, líder mundial en pagos digitales, para ayudar a las instituciones financieras de Asia Pacífico a lanzar nuevas propuestas de pago al mercado de forma más eficiente.

Los bancos de la región Asia-Pacífico se enfrentan a una creciente presión para lanzar nuevas experiencias de pago con mayor rapidez, al tiempo que gestionan la complejidad de la integración, la resiliencia operativa y las cambiantes expectativas de los clientes. OpenWay observa una creciente demanda, por parte de bancos y empresas fintech, de plataformas flexibles que permitan una innovación más ágil sin necesidad de reemplazar infraestructuras a gran escala.

Esta colaboración permite a bancos, procesadores y empresas fintech lanzar funcionalidades de pago de Visa seleccionadas con mayor rapidez en la plataforma de software de pagos digitales Way4 de OpenWay. La coordinación previa entre Visa y OpenWay sobre los requisitos de producto y los marcos de implementación simplifica la implementación y reduce los plazos de despliegue.

Al asociarse con Visa, OpenWay logra una alineación temprana con los requisitos de productos y los marcos de implementación de Visa, lo que acelera la preparación para futuras implementaciones en Asia Pacífico y otras regiones.

La plataforma Way4 admite la emisión de tarjetas, billeteras digitales, adquirencia de comercios, pagos en tiempo real y otros servicios de pago en una única plataforma en tiempo real utilizada por bancos, procesadores y empresas fintech a nivel mundial. La plataforma está diseñada para ayudar a las instituciones financieras a lanzar y escalar nuevas propuestas de pago con alta configurabilidad y fiabilidad operativa a gran velocidad. Way4 puede ejecutarse localmente, en la nube, como SaaS dedicado o en modelos de implementación híbridos.

Esto se basa en varias iniciativas de productos recientes compatibles con Way4. Entre ellas se incluyen Visa Flexible Credential, que permite a los titulares de tarjetas acceder a múltiples fuentes de financiación con una sola credencial, y Visa Fleet 2.0, que admite casos de uso de pago relacionados con flotas. Se espera que Visa incorpore más productos y servicios dentro del mismo marco de colaboración.

Asia Pacífico sigue liderando la innovación global en pagos, y los bancos buscan formas de ofrecer nuevas propuestas a sus clientes de manera más rápida y eficiente, afirmó Rudy Gunawan, director general de OpenWay Asia. Nuestra colaboración con Visa refuerza nuestra capacidad para ayudar a las instituciones financieras a implementar con mayor rapidez nuevas funcionalidades de pago en Way4.

Acerca de OpenWay

OpenWay es el proveedor líder de soluciones de software de pago digital para la emisión de tarjetas, billeteras digitales, adquirencia de comercios, BNPL ((compra ahora, paga después), conmutación de transacciones, tokenización y pagos de flotas, y el mejor proveedor de sistemas de pago en la nube según las clasificaciones de Gartner, Datos Insights, Ovum, Juniper Research y PayTech. Destaca por ser una plataforma de software de pagos moderna y en tiempo real, flexible y resiliente a gran escala.

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