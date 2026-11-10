El operador logístico Dársena21 refuerza estructura operativa y gana productividad y capacidad de respuesta

Logo Dársena21 - Dársena21

(Información remitida por la empresa firmante)

Dársena21 reorganiza su operativa tras la incorporación de Guillermo López y Natalia Abril y notifica un 97,66 % de resultados conformes en controles de calidad sobre muestra del 10 % de su operativa de almacén

Madrid, 10 de noviembre de 2026.- Dársena21 está reorganizando zonas de preparación de pedidos, reduciendo desplazamientos y reforzando la coordinación del almacén y equipos tras la incorporación de Guillermo López y Natalia Abril, informa la compañía.



Señala que los cambios en su modelo de gestión tienen como objetivos mejorar la productividad, reforzar el control de las operaciones y mantener la flexibilidad de sus servicios ante las necesidades de clientes y mercado.



Guillermo López López, Site Manager, y Natalia Abril Gómez-Pimpollo, Team Leader, se incorporaron a Dársena21 en marzo de 2026 para reforzar esta estructura operativa.



"Estamos consiguiendo muy buenos resultados y se nota el esfuerzo de todo el equipo. Esta evolución estratégica nos permite seguir creciendo, consolidando nuestros servicios cada vez más especializados", destaca José Galván, director general de Dársena21.



Estructura más robusta

La nueva organización establece dos niveles. Guillermo López asume la gestión global de centros logísticos, planificación de recursos y la mejora de los procesos operativos, mientras Natalia Abril refuerza la coordinación diaria de actividades, equipos y ejecución de servicios, reportando al site manager.



Esta distribución fortalece el control sobre las operaciones y mejora la capacidad de reacción ante cambios de volumen, nuevas necesidades de clientes o imprevistos.



El objetivo es mantener la flexibilidad que caracteriza a Dársena21, respaldándola con una organización que responde con agilidad sin comprometer la calidad.



Optimización de procesos y controles

Dársena21 está revisando la distribución de espacios, ubicaciones y recorridos internos en almacenes, con especial atención a áreas de preparación de pedidos (picking) y embalaje (packing). Estas actuaciones sobre la organización física buscan reducir movimientos innecesarios y aprovechar mejor la capacidad de cada instalación.



Estas actuaciones se acompañan de un seguimiento exhaustivo de procesos y de calidad operativa. Según datos de Dársena21, en julio de 2026 los controles de calidad sobre una muestra del 10 % de la operativa multicliente registraron un 97,66 % de resultados conformes. Las comprobaciones abarcaron operaciones de entrada y salida de mercancías, gestión de existencias y ubicaciones de almacén. La compañía sitúa actualmente la conformidad en el 98,51 %.



Dársena21 integra los controles de calidad en la actividad diaria del almacén para detectar incidencias, mejorar procedimientos y reforzar la fiabilidad del servicio.



Crecimiento planificado

Esta reorganización evoluciona a Dársena21 hacia un operador 3PL con servicios aún más especializados.



A actividades de almacenaje y distribución suman certificaciones y autorizaciones específicas como Depósito Aduanero (DA), Almacén de Depósito Temporal (ADT) y almacenamiento de productos alimentarios, ecológicos y sanitarios que permiten desarrollar soluciones adaptadas a diferentes sectores, manteniendo un modelo de atención personalizada.



Dársena21 vincula la incorporación de Guillermo y Natalia con reforzar la estructura operativa para acompañar su crecimiento. La organización, el control de calidad y la mejora continua le permiten adaptarse y distinguirse como operador logístico flexible y especializado.



La estrategia de Dársena21 contempla dos líneas: transformar la infraestructura existente para mejorar la eficiencia de las operaciones y seguir ampliando sus capacidades e infraestructura para responder a las necesidades logísticas de sus clientes.



Operador de servicios logísticos para terceros (3PL) de almacenaje y preparación de pedidos (fulfillment), logística aduanera y almacenaje especializado para productos ecológicos, de alimentación o fotovoltaica. 40.000m de instalaciones.

Contacto

Nombre contacto: Beatriz Cazorla Dorado

Descripción contacto: Dirección de Marketing Dársena21

Teléfono de contacto: 911123983