- Una encuesta muestra que los operadores de red creen que la arquitectura en la nube de hiper-escaladores tiene una economía superior, a pesar de que los planes y las perspectivas difieren

El informe realizado a través de STL Partners sugiere que la red central es un área con la mejor oportunidad inmediata para el beneficio de la economía a hiper-escala

RA'ANANA Israel, 12 de octubre de 2021 /PRNewswire/ -- DriveNets , líder en software de redes nativas de la nube y soluciones de desagregación de redes, ha compartidos los resultados de una encuesta realizada a ejecutivos de redes de telecomunicaciones a través de STL Partners que indica que los operadores reconocen el valor económico de una arquitectura de hiper-escala y la inevitabilidad de las redes nativas de la nube desagregadas. pero sus perspectivas y planes para perseguir estos objetivos varían enormemente. En ese contexto, el informe sostiene que la economía de hiper-escala debe verse como "un objetivo y una búsqueda estratégicos continuos" para que las empresas de telecomunicaciones sigan siendo competitivas frente a las alternativas de servicios en la nube, y que deben centrarse primero en las áreas más factibles de desagregación y automatización, particularmente redes centrales.

La encuesta, titulada Pursuing Hyperscale Economics: What, Why and How Telcos Can Do It, se llevó a cabo por medio de STL Partners y contó con el patrocinio de DriveNets. Según el informe, los operadores de telecomunicaciones catalogan a los proveedores de nubes de hiper-escala de tres formas:

Como socios de negocios que pueden impulsar nuevas áreas de demanda, además de proporcionar la infraestructura como servicio para la IT de los operadores y sus cargas de pago operativas

Como amenazas que reducen el valor de los operadores por medio de los servicios de tipo over-the-top (OTT) y bajo la red, mercantilizando los negocios principales de los operadores

Como modelos que los operadores pueden aprender y adoptar de los negocios y de los modelos operativos y de las innovaciones tecnológicas

Según Yesmean Luk, Telco Cloud Practice Lead de STL Partners y autora del informe, la mejor oportunidad para los operadores reside en centrarse en el último punto y el impacto de la economía de hiper-escala que tiene en los costes y capacidades de los operadores.

"El valor de las redes se ha desplazado de las propias redes a los servicios que las operan", comentó. "Estamos viendo eso a través del increíble crecimiento comercial de los proveedores de la nube y la enorme variedad de servicios y aplicaciones basados en la nube que se están implementando. A medida que los operadores evolucionan hacia servicios de conectividad de datos más avanzados, como 5G y fibra hasta el hogar, se beneficiarán de la creciente demanda de capacidad y rendimiento, pero según vayan creciendo sus capacidades, deberán administrar los costes de una manera más sostenible y óptima. Se ha demostrado que una arquitectura similar a la nube lo respalda y permite nuevas fuentes de ingresos a partir del servicio ampliado ofertas y la agilidad para abordarlas. Los proveedores de hiper-escala sirven como modelo".

Desagregación: No es que pasa sí, sino cómo

El informe ha descubierto la existencia de un consenso entre los operadores de que la desagregación y el cambio hacia arquitecturas nativas de la nube para redes es inevitable.

En un seminario web y panel de debate recientes realizado por STL Partners, Bryce Mitchell, vicepresidente de ingeniería de red central en Rogers Communications, acordó que la economía de hiper-escala puede presentar la aparición de un impacto positivo en los resultados de los operadores de red.

"Existe mucho valor en estos conceptos", afirmó. "El número de suscriptores está creciendo de manera relativamente plana, el ARPU está bastante estancado, pero el uso está aumentando. Tenemos que analizar nuestras estructuras de costes y reducirlas".

A pesar de ello, no todos los operadores creen que la economía de hiper-escala sea aplicable o alcanzable para ellos. Incluso existe el riesgo de complacencia entre algunos operadores establecidos que pueden sentarse mientras otros aprovechan la oportunidad de innovar de forma temprana.

El informe ha identificado a tres impulsores clave para perseguir la economía de hiper-escala: escalabilidad óptima, innovación y tiempo de comercialización más rápidos, y flexibilidad y resistencia a los cambios.

"Cuando nos reunimos con los clientes, su principal preocupación es reducir los costes", destacó Inbar Lasser-Raab, director de marketing de DriveNets. "La economía de hiper-escala y la desagregación brindan a los proveedores de servicios la capacidad de ejecutar múltiples redes y servicios y llevar a cabo un trabajo de forma mejor utilizando la capacidad y los recursos de su red, reduciendo en última instancia sus costes".

Busque el núcleo de la red

El informe sugiere que el núcleo de la red es un área que presenta una gran oportunidad para la economía de hiper-escala debido al crecimiento continuo en los volúmenes de tráfico de la red, la madurez del ecosistema, los aprendizajes de implementaciones anteriores de virtualización de funciones de red (NFV) y la implementación de 5G independiente (SA). tecnologías. Esto es válido tanto para los pequeños como para los grandes operadores.

"El éxito en la consecución de la economía a hiper-escala no se trata solo de tamaño", explicó Luk. "La arquitectura y los modelos operativos correctos son ingredientes clave de cara a lo que va a llevar al éxito, independientemente del tamaño de la organización. Los operadores de red deben aprender de lo que han hecho los hiper-escaladores, aplicarlos a su negocio y red, y centrarse en la clave etapas a la vista para impulsar ese impulso. Muchas de ellas ya se han puesto en marcha".

Descargue el informe completo aquí .

