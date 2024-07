Opground lanza Merita, el asistente de IA que humaniza los procesos de selección

(Información remitida por la empresa firmante)

Opground, el reclutador virtual de talento, lanza Merita, un asistente de IA destinado a empresas de selección de personal y a consultoras IT

Barcelona, 11 de julio de 2024.- Este SaaS acelera los procesos 20 veces automatizando el análisis de candidatos, actualizando las bases de datos automáticamente y descubriendo talento oculto de diferentes fuentes en segundos, entre otras funcionalidades. Además, a diario proporciona una lista personalizada de empresas que están contratando y pueden cubrir sus posiciones con su talento, para que buscar clientes sea más sencillo, rápido y ágil.



De esta manera, la plataforma se encarga del trabajo más aburrido para que las personas se puedan centrar en conseguir unas relaciones más humanas con clientes y candidatos. En definitiva, para que los profesionales de selección puedan brillar en aquellos aspectos en los que la IA nunca les podrá sustituir.



Merita hace frente a los grandes problemas que tienen las agencias de selección y las consultoras IT: mantener una base de datos actualizada y accesible, conseguir que los procesos de selección sean rápidos y dinámicos, conectar con ese 85% del talento tech que está abierto a nuevas oportunidades, pero no busca activamente y, por supuesto, vender más.



Además, para gestionar tanto talento, la plataforma ofrece la posibilidad de llevar a cabo entrevistas automatizadas, que se evalúan y clasifican para todas las vacantes a la vez, de manera que todo el proceso se hace mucho más dinámico y el talento es profundamente evaluado más allá de lo que permite un currículum. A todo ello se une la opción de contar con un sourcing automático, encontrando candidatos por todo Internet que cumplen con las necesidades de cada vacante en cuestión.



Eduard Teixidó, cofundador de Opground, explica que el objetivo es "humanizar los procesos de selección con una herramienta que permite evaluar a los candidatos por lo que son, personas. Al integrar la inteligencia artificial a sus ATS y a sus operativas diarias, conseguimos conectar talento y empresas, siempre considerando lo que ambas partes son, quieren y necesitan".



Opground es el primer sistema basado en una inteligencia artificial sin sesgos que conecta cada vacante con los perfiles IT más adecuados de forma eficiente, en menos de 5 minutos, tal y como lo hacen las personas. Hasta la fecha, la compañía ha dado servicio a más de 1.000 empresas a través de un portal de empleo innovador, pero en la actualidad buscan dar un paso más allá y ser también la solución definitiva para la gestión completa de los procesos de selección de agencias de reclutamiento y consultoras IT.







