Opinatron lanza un pack de cursos sobre inversión para promover la formación sobre finanzas

Se trata de un paquete creado por Marc Frau que incluye 17 cursos con más de un 95% de descuento y a un precio muy competitivo

En un mundo tan cambiante como el actual y en el que la digitalización avanza a pasos agigantados es cada vez más importante estar al día y, todavía más, en el campo de la inversión y las finanzas.



Entender de finanzas es fundamental en el mundo actual porque es una parte muy importante del día a día de familias, emprendedores y, en definitiva, de la sociedad en general.



Es por ello que Marc Frau, fundador de Opinatron, junto con el resto de participantes de estos cursos se ha decidido a lanzar el Pack Multiplica tu Dinero, un paquete de 17 cursos sobre inversión, finanzas e ingresos extra.



El objetivo de este lanzamiento es que todo el mundo pueda acceder a formación sobre dinero, finanzas, inversión, ahorro, ingresos extra, etc. Y de esta manera, poder mejorar su calidad de vida y situación económica.



En una época en la que se lanzan cursos online por miles de euros, a menudo y para muchas personas, es imposible acceder a esta formación. Desde Opinatron consideran que la formación de calidad puede estar al alcance de cualquier bolsillo, y es por este motivo que Marc Frau ha decidido promover estos cursos. “Es una muy buena oportunidad, porque por menos de lo que cuesta un curso te llevas 17, y aunque no los hagas todos vas a aprender muchísimo”, explica.



Los cursos lanzados desde Opinatron cuestan por separado 2.126€. Durante 5 días, del 9 al 13 de mayo, estarán a la venta por 97€. Este hecho facilita a personas que normalmente no tienen acceso a esta formación poder pagarlos y aprender acerca de finanzas e inversión, un campo tan importante para el día a día. “De esta manera se consigue que la formación pueda estar al alcance de todos”, afirma Marc Frau.



Se trata de una oportunidad para acceder a formación de calidad a un precio asequible para todo el mundo. Cada curso cuesta una media de 6€ cuando, en realidad, el precio habitual es de más de 100€.



Estos cursos van dirigidos a cualquier persona que tenga la necesidad o curiosidad de aprender todo sobre dinero.



Tal como explica Marc Frau “la época de acudir al banco a pedir consejos ciegamente ha terminado, y es fundamental tener al menos unas bases sobre finanzas y dinero para escoger adecuadamente, ya que el dinero es una de las cosas más importantes en la vida, y por eso trabajamos 40 horas a la semana para conseguirlo”.



Una vez adquiridos, estos cursos ofrecen la ventaja de poder tener acceso a ellos por completo y sin límite de tiempo.



Acerca de Marc Frau

Marc Frau es el autor de Opinatron. Tiene 31 años y reside en Mallorca. Estudió ingeniería química, pero realmente nunca fue su pasión. Después de terminar sus estudios comenzó a trabajar como profesor de instituto y a pesar de que le gustó, no terminaba de ver toda su vida enfocada a eso. Gracias a esta nueva perspectiva de la vida y a formarse en el ámbito de las finanzas y la inversión, así como el conocimiento del sector, está consiguiendo lo que reamente tiene claro que quiere ser en la vida: feliz.







