LA OPINIÓN FAVORABLE DEL CHMP RESPALDA UN USO MÁS AMPLIO DE REPATHA® DE AMGEN (2)

(Información remitida por la empresa firmante)

-LA OPINIÓN FAVORABLE DEL CHMP RESPALDA UN USO MÁS AMPLIO DE REPATHA DE AMGEN ANTES DE UN PRIMER INFARTO O ACCIDENTE CEREBROVASCULAR

Repatha es el único inhibidor de PCSK9 que ha demostrado reducir significativamente el riesgo de un primer infarto y accidente cerebrovascular en un ensayo clínico de fase 3, estableciendo un nuevo referente en la reducción del riesgo cardiovascular

Recomendación basada en el emblemático ensayo global de fase 3 VESALIUS-Cardiovascular, con más de 12.000 pacientes

THOUSAND OAKS, Calif., 30 de julio de 2026/PRNewswire/ -- Amgen (NASDAQ: AMGN) ha informado hoy que el Comité de Medicamentos de Uso Humano (CHMP) de la Agencia Europea de Medicamentos (EMA) ha emitido una opinión favorable sobre Repatha (evolocumab) para adultos con enfermedad cardiovascular aterosclerótica establecida o con alto riesgo de padecerla, con el fin de reducir el riesgo cardiovascular mediante la disminución de los niveles de LDL-C, como complemento a la corrección de otros factores de riesgo. La recomendación se basa en los resultados del ensayo de fase 3 VESALIUS-CV, que demostró que Repatha redujo significativamente el riesgo de eventos cardiovasculares adversos mayores (MACE) en adultos de alto riesgo sin antecedentes de infarto de miocardio o accidente cerebrovascular, cuando se añadió a estatinas u otros tratamientos para reducir el LDL-C.

"En Europa, sigue existiendo una importante necesidad no cubierta, ya que muchos pacientes con alto riesgo cardiovascular no logran alcanzar los niveles recomendados de LDL-C a pesar de las terapias hipolipemiantes disponibles", destacó Paul Burton, M.D., Ph.D., director médico de Amgen. "La opinión favorable del CHMP refleja la solidez de la evidencia clínica de Repatha y nos acerca un paso más a que Repatha esté disponible para más pacientes que podrían beneficiarse de ella. Repatha es el único inhibidor de PCSK9 que ha demostrado en un ensayo clínico de fase 3 reducir el riesgo de un primer evento cardiovascular grave. Si la Comisión Europea lo aprueba, esta indicación ampliada tiene el potencial de redefinir la atención cardiovascular para los pacientes adecuados en Europa."

Las enfermedades cardiovasculares son la principal causa de muerte en todo el mundo.1 Investigaciones recientes demuestran que más del 99 % de las personas que sufren un primer evento cardiovascular presentan al menos un factor de riesgo tradicional, incluido un nivel elevado de LDL-C, uno de los factores de riesgo más modificables para el infarto de miocardio o el accidente cerebrovascular. 2 Si bien las guías de la Sociedad Europea de Cardiología (ESC) y la Sociedad Europea de Aterosclerosis (EAS) recomiendan una reducción intensiva del LDL-C en función del riesgo cardiovascular, muchos pacientes de alto riesgo mantienen niveles de LDL-C superiores a los recomendados a pesar de las terapias hipolipemiantes disponibles.3

Repatha fue aprobado inicialmente en la Unión Europea en el año 2015 para el tratamiento de pacientes adultos y pediátricos con hipercolesterolemia primaria o dislipidemia mixta, así como para reducir el riesgo cardiovascular en adultos con enfermedad cardiovascular aterosclerótica establecida. Se espera que la Comisión Europea tome una decisión final sobre la solicitud en los próximos meses.

Acerca del ensayo VESALIUS-CV VESALIUS-CV es un ensayo clínico global de fase 3, doble ciego, aleatorizado y controlado con placebo, diseñado para evaluar el impacto de la reducción del LDL-C con evolocumab en los eventos cardiovasculares adversos mayores (MACE) en adultos con alto riesgo cardiovascular sin antecedentes de infarto de miocardio ni accidente cerebrovascular. Los resultados se publicaron en el New England Journal of Medicine en noviembre de 2025. Repatha demostró una reducción relativa del 25 % en el riesgo de un compuesto de muerte por enfermedad coronaria (EC), infarto de miocardio o accidente cerebrovascular isquémico (MACE 3-P), y una reducción del 19 % en un compuesto más amplio que también incluía cualquier revascularización arterial inducida por isquemia (MACE 4-P). Evolocumab también redujo el riesgo de infarto de miocardio en un 36 %. Se observó un beneficio constante con evolocumab frente a placebo en los tres criterios de valoración, incluida la reducción del riesgo de infarto de miocardio en un 36 %. En un subestudio sobre lípidos, la adición de evolocumab a una dosis máxima tolerada de estatina y/o ezetimiba redujo sustancialmente los niveles de LDL-C entre los pacientes observados, con un nivel medio de 45 mg/dL en comparación con 109 mg/dL en el grupo de placebo.

El estudio VESALIUS-CV incluyó a más de 12.000 pacientes con ASCVD conocida o diabetes de alto riesgo, sin antecedentes de infarto de miocardio ni accidente cerebrovascular, con niveles de colesterol LDL ≥ 90 mg/dL, colesterol no lipoproteína de alta densidad (n- HDL-C) ≥ 120 mg/dL o apolipoproteína B ≥ 80 mg/dL, y tratados con la dosis máxima tolerada de estatina y/o ezetimiba. La mediana del nivel basal de LDL-C fue de 122 mg/dL (IQR: 104-149 mg/dL) según las pruebas de laboratorio locales. Los participantes fueron aleatorizados para recibir evolocumab o placebo, además de una terapia hipolipemiante optimizada, y se les realizó un seguimiento durante una mediana de aproximadamente 4,6 años.

El compromiso de Amgen con la innovación cardiovascularAmgen está redefiniendo la atención cardiometabólica con ciencia de vanguardia basada en la biología humana, que aborda las enfermedades cardiovasculares y metabólicas estrechamente relacionadas que pueden provocar consecuencias graves o la muerte.

Las afecciones cardiometabólicas suelen coexistir y pueden provocar consecuencias graves o la muerte, incluso cuando son tratables.⁴ A pesar de los avances en las terapias hipolipemiantes y metabólicas, persiste un riesgo cardiovascular residual sustancial, impulsado por la elevación persistente de LDL-C, la Lp(a) de origen genético y la disfunción cardiometabólica relacionada con la obesidad.⁵

Aprovechando más de 40 años de ciencia de vanguardia y genética humana, Amgen está redefiniendo la atención cardiometabólica y la gestión del riesgo. Con años de éxito en enfermedades cardiovasculares con Repatha, Amgen está bien posicionada para ofrecer medicamentos potencialmente revolucionarios como MariTide y olpasiran para ayudar a abordar las necesidades de los pacientes en la atención cardiometabólica y los múltiples factores interconectados que impulsan las enfermedades cardiovasculares y metabólicas.

Acerca de RepathaRepatha es un anticuerpo monoclonal humano que inhibe la proproteína convertasa subtilisina/kexina tipo 9 (PCSK9). Repatha se une a la PCSK9 e impide que la PCSK9 circulante se una al receptor de lipoproteínas de baja densidad (LDLR), previniendo así la degradación del LDLR mediada por la PCSK9 y permitiendo que el LDLR se recicle de vuelta a la superficie de las células hepáticas. Al inhibir la unión de la PCSK9 al LDLR, Repatha aumenta el número de LDLR disponibles para eliminar las LDL de la sangre, reduciendo así los niveles de colesterol LDL.

Repatha es uno de los inhibidores de PCSK9 más estudiados, con evidencia clínica y del mundo real en diversas poblaciones y perfiles de riesgo cardiovascular.⁶ Los beneficios clínicos y la seguridad de Repatha se han estudiado durante 15 años en 51 ensayos clínicos con más de 57.000 pacientes.⁷ Repatha es el único inhibidor de PCSK9 que ha demostrado una reducción significativa de eventos cardiovasculares tanto en la prevención primaria como secundaria de alto riesgo, con pacientes que logran y mantienen reducciones drásticas de LDL-C utilizando Repatha solo una vez cada dos semanas.8,9

Repatha fue aprobado por primera vez en 2015 y desde entonces ha sido utilizado por más de 10 millones de pacientes en todo el mundo.10 En agosto de 2025, la Administración de Fármacos y Alimentos de los Estados Unidos (FDA) amplió el uso aprobado de Repatha para incluir a adultos con mayor riesgo de sufrir eventos cardiovasculares adversos graves debido a niveles de LDL-C no controlados. Repatha está aprobado en 74 países, incluidos Estados Unidos, Japón, Canadá y los 28 países miembros de la Unión Europea.11 Las solicitudes en otros países están pendientes.

Información importante del producto en la UE

En Europa, Repatha está aprobado para su uso en:

Hipercolesterolemia y dislipidemia mixta Repatha está indicado en adultos con hipercolesterolemia primaria (familiar heterocigota y no familiar) o dislipidemia mixta, como complemento de la dieta:

en combinación con una estatina o estatina con otras terapias hipolipemiantes en pacientes que no logran alcanzar los objetivos de LDL-C con la dosis máxima tolerada de una estatina; o

sola o en combinación con otras terapias hipolipemiantes en pacientes intolerantes a las estatinas o para quienes una estatina está contraindicada.

Hipercolesterolemia familiar homocigótica Repatha está indicado en adultos y adolescentes mayores de 12 años con hipercolesterolemia familiar homocigótica, en combinación con otras terapias hipolipemiantes.

Enfermedad cardiovascular aterosclerótica

Repatha está indicado en adultos con enfermedad cardiovascular aterosclerótica establecida o con alto riesgo de padecerla, para reducir el riesgo cardiovascular mediante la disminución de los niveles de LDL‑C, como complemento a la corrección de otros factores de riesgo:

en combinación con la dosis máxima tolerada de una estatina, con o sin otras terapias hipolipemiantes; o

sola o en combinación con otras terapias hipolipemiantes en pacientes intolerantes a las estatinas o para quienes una estatina está contraindicada.

PosologíaHipercolesterolemia primaria y dislipidemia mixta en adultos

La dosis recomendada de Repatha es de 140 mg cada dos semanas o de 420 mg una vez al mes; ambas dosis son clínicamente equivalentes.

Hipercolesterolemia familiar homocigótica en adultos y adolescentes mayores de 12 años

La dosis inicial recomendada es de 420 mg una vez al mes. Tras 12 semanas de tratamiento, la frecuencia de la dosis puede ajustarse a 420 mg cada dos semanas si no se observa una respuesta clínicamente significativa. Los pacientes sometidos a aféresis pueden iniciar el tratamiento con 420 mg cada dos semanas, de acuerdo con su calendario de aféresis.

Información importante de seguridadEste medicamento está sujeto a vigilancia adicional. Esto permitirá identificar rápidamente nueva información de seguridad. Se solicita a los profesionales sanitarios que notifiquen cualquier sospecha de reacción adversa.

Contraindicaciones: Hipersensibilidad al principio activo o a alguno de los excipientes.

Advertencias y precauciones especiales: Insuficiencia renal: No se han estudiado pacientes con insuficiencia renal grave (definida como eGFR < 30 mL/min/1,73 m2). Repatha debe usarse con precaución en pacientes con insuficiencia renal grave. Insuficiencia hepática: En pacientes con insuficiencia hepática moderada, se observó una reducción en la exposición total a evolocumab que puede conducir a una reducción del efecto en la reducción de LDL‑C. Por lo tanto, puede ser necesario un seguimiento estrecho en estos pacientes. No se han estudiado pacientes con insuficiencia hepática grave (Child-Pugh C). Repatha debe usarse con precaución en pacientes con insuficiencia hepática grave. Caucho natural seco: La cubierta de la aguja de la jeringa precargada de vidrio y de la pluma precargada está hecha de caucho natural seco (un derivado del látex), que puede causar reacciones alérgicas. Contenido de sodio: Repatha contiene menos de 1 mmol de sodio (23 mg) por dosis, es decir, es esencialmente "libre de sodio".

Interacciones: No se han realizado estudios formales de interacciones farmacológicas con Repatha. Tampoco se han realizado estudios sobre la interacción farmacocinética y farmacodinámica entre Repatha y fármacos hipolipemiantes distintos de las estatinas y la ezetimiba.

Fertilidad, embarazo y lactancia: No existen datos o la cantidad de datos sobre el uso de Repatha en mujeres embarazadas es limitada. Repatha no debe utilizarse durante el embarazo a menos que la condición clínica de la mujer requiera tratamiento con evolocumab. Se desconoce si evolocumab se excreta en la leche materna. No se puede descartar un riesgo para los recién nacidos/lactantes. No se dispone de datos sobre el efecto de evolocumab en la fertilidad humana.

Efectos adversos: Se han notificado las siguientes reacciones adversas frecuentes (> 1/100 a < 1/10) en estudios clínicos controlados fundamentales: gripe, nasofaringitis, infección de las vías respiratorias superiores, erupción cutánea, náuseas, dolor de espalda, artralgia y reacciones en el lugar de la inyección. Consulte la ficha técnica para obtener una descripción completa de los efectos adversos.

Precauciones farmacéuticas: Conservar en el refrigerador (2 °C - 8 °C). No congelar. Mantener la jeringa precargada o la pluma precargada en el envase original para protegerla de la luz. Si se retira del refrigerador, Repatha puede conservarse a temperatura ambiente (hasta 25 °C) en el envase original y debe utilizarse en el plazo de un mes.

INDICACIONES EN ESTADOS UNIDOS

Repatha es un inhibidor de PCSK9 (proproteína convertasa subtilisina/kexina tipo 9) indicado para:

Reducir el riesgo de eventos cardiovasculares adversos mayores (muerte cardiovascular, infarto de miocardio, accidente cerebrovascular, angina inestable que requiere hospitalización o revascularización coronaria) en adultos con mayor riesgo de sufrir estos eventos.

Como complemento de la dieta y el ejercicio para reducir el colesterol de lipoproteínas de baja densidad (LDL-C) en: adultos con hipercolesterolemia. adultos y pacientes pediátricos de 10 años o más con hipercolesterolemia familiar heterocigótica (HeFH). adultos y pacientes pediátricos de 10 años o más con hipercolesterolemia familiar homocigótica (HoFH).



No se ha establecido la seguridad ni la eficacia de Repatha en pacientes pediátricos con HeFH o HoFH menores de 10 años ni en pacientes pediátricos con otros tipos de hipercolesterolemia. Para obtener información completa sobre la prescripción, visite www.Repatha.com.

INFORMACIÓN IMPORTANTE DE SEGURIDAD

Contraindicación: Repatha está contraindicado en pacientes con antecedentes de una reacción de hipersensibilidad grave a evolocumab o a cualquiera de los excipientes de Repatha. Se han producido reacciones de hipersensibilidad graves, incluido angioedema, en pacientes tratados con Repatha .

Reacciones de hipersensibilidad: Se han notificado reacciones de hipersensibilidad, incluido angioedema, en pacientes tratados con Repatha. Si aparecen signos o síntomas de reacciones de hipersensibilidad graves, interrumpa el tratamiento con Repatha, aplique el tratamiento estándar y realice un seguimiento hasta que los signos y síntomas desaparezcan.

Reacciones adversas en adultos con hipercolesterolemia primaria: Las reacciones adversas más frecuentes (>5 % de los pacientes tratados con Repatha y con mayor frecuencia que con placebo) fueron: nasofaringitis, infección de las vías respiratorias superiores, gripe, dolor de espalda y reacciones en el lugar de la inyección. De un conjunto de ensayos de 52 semanas y siete ensayos de 12 semanas: Se produjeron reacciones locales en el lugar de la inyección en el 3,2 % y el 3,0 % de los pacientes tratados con Repatha y tratados con placebo, respectivamente. Las reacciones más frecuentes en el lugar de la inyección fueron eritema, dolor y hematomas. Se produjeron reacciones de hipersensibilidad en el 5,1 % y el 4,7 % de los pacientes tratados con Repatha y tratados con placebo, respectivamente. Las reacciones de hipersensibilidad más comunes fueron erupción (1,0% frente al 0,5% para Repatha y placebo, respectivamente), eccema (0,4% frente al 0,2%), eritema (0,4% frente al 0,2%) y urticaria (0,4% frente al 0,1%).

Reacciones adversas en el ensayo FOURIER de resultados cardiovasculares: Las reacciones adversas más frecuentes (>5 % de los pacientes tratados con Repatha y con mayor frecuencia que en el grupo placebo) fueron: diabetes mellitus (8,8 % en el grupo Repatha, 8,2 % en el grupo placebo), nasofaringitis (7,8 % en el grupo Repatha, 7,4 % en el grupo placebo) e infección de las vías respiratorias superiores (5,1 % en el grupo Repatha, 4,8 % en el grupo placebo). Entre los 16.676 pacientes sin diabetes mellitus al inicio del estudio, la incidencia de diabetes mellitus de nueva aparición durante el ensayo fue del 8,1 % en los pacientes tratados con Repatha, en comparación con el 7,7 % en los pacientes que recibieron placebo.

Reacciones adversas en pacientes pediátricos con HeFH: Las reacciones adversas más comunes (>5% de los pacientes tratados con Repatha y con mayor frecuencia que con placebo) fueron: nasofaringitis, dolor de cabeza, dolor orofaríngeo, gripe e infección de las vías respiratorias superiores.

Reacciones adversas en pacientes adultos y pediátricos con HoFH: En un estudio de 12 semanas con 49 pacientes, las reacciones adversas que se presentaron en al menos dos pacientes tratados con Repatha y con mayor frecuencia que con placebo fueron: infección de las vías respiratorias superiores, gripe, gastroenteritis y nasofaringitis. En un estudio de extensión abierto con 106 pacientes, incluidos 14 pacientes pediátricos, no se observaron nuevas reacciones adversas.

Inmunogenicidad: Repatha es un anticuerpo monoclonal humano. Al igual que con todas las proteínas terapéuticas, existe la posibilidad de que Repatha genere inmunogenicidad.

Consulte la información completa para la prescripción.

Acerca de Amgen Amgen descubre, desarrolla, fabrica y distribuye medicamentos innovadores para combatir algunas de las enfermedades más difíciles del mundo. Aprovechando lo mejor de la biología y la tecnología, Amgen llega a millones de pacientes con sus medicamentos.

Hace más de 45 años, Amgen contribuyó a establecer la industria biotecnológica en su sede central de Estados Unidos en Thousand Oaks, California, y se mantiene a la vanguardia de la innovación, utilizando tecnología y datos genéticos humanos para ir más allá del conocimiento actual. Amgen está impulsando una amplia cartera de medicamentos para el tratamiento del cáncer, enfermedades cardíacas, afecciones inflamatorias, enfermedades raras, obesidad y afecciones relacionadas con la obesidad.

Amgen ha sido reconocida constantemente por su innovación y cultura laboral, incluyendo galardones de Fast Company y Forbes. Amgen es una de las 30 empresas que componen el índice Dow Jones Industrial Average y también forma parte del Nasdaq-100 Index, que incluye a las empresas no financieras más grandes e innovadoras que cotizan en el mercado de valores Nasdaq, según su capitalización bursátil.

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CONTACTO: Amgen, Thousand Oaks Madison Howard, 773-636-4910 (medios)Elissa Snook, 609-251-1407 (medios)Casey Capparelli, 805-447-1746 (inversores)

REFERENCIAS

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