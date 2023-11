Esta oportunidad fiscal para autónomos y empresas ya puede tramitarse sin burocracia

(Información remitida por la empresa firmante)

Madrid, 31 de octubre de 2023.

Arvis, plataforma digital líder de inversión y asesoramiento fiscal, abre las puertas a una oportunidad sin precedentes en el mercado español. Gracias a un proceso simplificado y eficaz, cualquier empresa o autónomo puede generar deducciones fiscales invirtiendo en proyectos culturales

Este novedoso mecanismo fiscal aparece a principios de 2021 en una modificación en la Ley del Impuesto sobre Sociedades (IS) e IRPF. Dicha modificación, permite tanto a autónomos como a empresas deducirse un 120% de lo invertido en proyectos de incentivo cultural (música, teatro, espectáculos en vivo o cine).



Desde el lado de las promotoras de eventos culturales, las deducciones pueden alcanzar hasta el 30% de sus gastos de producción. La modificación mencionada en la Ley del IS permite la cesión de estas deducciones a empresas o autónomos de cualquier sector. A cambio de su apoyo financiero, los inversores pueden adquirir estos créditos fiscales y deducirse un 120% de dicha inversión.



A pesar de las posibles preocupaciones sobre el riesgo, es fundamental destacar que la ley prohíbe cualquier vínculo con el proyecto cultural financiado. Los inversores no tienen beneficios extra si el proyecto tiene éxito, y tampoco pierden su dinero si va mal. Únicamente aportan dinero y obtienen una deducción fiscal del 20%.



El proceso de inversión



1. La empresa o autónomo selecciona el proyecto cultural y firma el contrato de financiación: Los inversores eligen entre un abanico de proyectos que pueden ir desde una gira de Robbie Williams hasta un espectáculo del Circo del Sol.



2. Desembolso de la Inversión: Una vez firmado el contrato, se realiza la transferencia al promotor del proyecto.



3. Obtención del Ahorro Fiscal en la Declaración de Impuestos: En el momento de la declaración del IS o IRPF, se aplica el 120% de deducción fiscal sobre lo invertido.



Ejemplo práctico

Una empresa cuenta con una base imponible de 480.000€, por lo que su cuota íntegra del Impuesto de Sociedades (IS) es de 120.000€. Con Arvis, la empresa puede invertir 50.000€ en un concierto de música clásica y deducirse 60.000€ en la cuota del IS. Consecuentemente, la cuota final del IS es ahora de 60.000€. Gracias a esta inversión la empresa ha conseguido reducir su factura fiscal en 10.000€.



Sobre Arvis

Arvis se presenta como una solución digital, sin fricciones y sin burocracia, que ofrece un camino claro y atractivo para que autónomos y empresas aprovechen esta oportunidad de deducción a la vez que potencien proyectos culturales de renombre.



Hasta la fecha, la compañía ha gestionado con éxito más de 10 millones de euros a través de este atractivo incentivo fiscal. El momento de aprovechar esta oportunidad en la declaración de impuestos de 2023 está a punto de expirar, por lo que la inversión debe realizarse antes de que finalice el año.



Todos aquellos autónomos y empresas interesadas en optar a esta deducción pueden simular su deducción aquí y comenzar con la tramitación en la página web de Arvis.







Contacto

Nombre contacto: Prensa Arvis

Descripción contacto: Arvis

Teléfono de contacto: 639017983