OposTime crea un cuento único para explicar a los hijos el reto diario de las madres opositoras

En muchos hogares españoles, el esfuerzo de las madres que preparan oposiciones convive a diario con la crianza de sus hijos pequeños. Entre apuntes, repasos y simulacros, surge una pregunta inevitable: ¿cómo explicar a un niño por qué su madre no puede jugar ahora, por qué pasa tantas horas frente a un libro? En este contexto nace una propuesta impulsada por el proyecto OposTime, busca sanar, conectar y acompañar. Se trata de “Opositar, el sueño de mamá”, el primer cuento infantil diseñado especialmente para apoyar a las mamás opositoras y ayudar a sus hijos a comprender este proceso vital.

Un puente entre el sacrificio y la comprensión

Con una narrativa sencilla y entrañable, el cuento narra la historia de Leo, un niño curioso que no entiende por qué su madre no puede ir con él a una fiesta de cumpleaños. A lo largo de tres pequeños capítulos llenos de sensibilidad, Leo descubrirá que su madre no está distante, sino comprometida con un futuro mejor para ambos. La historia, pensada para niños y niñas de entre 2 y 7 años, ofrece una mirada tierna sobre la realidad de tantas familias opositoras, visibilizando el amor, la constancia y el esfuerzo silencioso que esconde cada jornada de estudio.

La propuesta de OposTime trasciende lo editorial para convertirse en una herramienta emocional. El cuento busca reducir la carga de culpa que muchas madres sienten al priorizar su preparación, y al mismo tiempo fortalecer el vínculo con sus hijos a través de un momento compartido: la lectura.

“El objetivo no es solo explicar qué significa opositar, sino mostrar que detrás de cada ‘ahora no’ hay un ‘para siempre contigo’”, explican desde la plataforma. Este enfoque transforma la narrativa del sacrificio en una historia de amor, metas compartidas y crecimiento conjunto.

El cuento incluye, además, recursos complementarios como actividades lúdicas para aprender jugando (colores, letras, números) y un planificador de rutinas descargable, que ayuda a introducir hábitos positivos desde la infancia. Estas herramientas convierten el libro en una guía práctica para fomentar la organización familiar y el aprendizaje activo.

Una iniciativa pionera en el universo opositor

OposTime, plataforma reconocida por su método acelerado para preparar oposiciones en menos tiempo, continúa así diversificando sus propuestas con una clara visión humanista. La creación de este cuento responde a una necesidad real y latente dentro de su comunidad: acompañar emocionalmente a las madres opositoras, muchas veces invisibilizadas en sus múltiples roles.

Con esta iniciativa, la marca refuerza su compromiso no solo con la eficiencia académica, sino también con el bienestar emocional de quienes apuestan por un cambio de vida a través del estudio. “Opositar, el sueño de mamá” ya está disponible en su web y se perfila como uno de los productos más especiales del año para quienes enfrentan este desafío con amor y determinación.

