Oppenheimer & Co. Inc. anuncia el lanzamiento del Global Fund Placement And Advisory Group

El equipo, dirigido por experimentados profesionales de la colocación de fondos, aprovechará la escala, el liderazgo intelectual y los recursos de Oppenheimer para profundizar en la oferta de servicios para las empresas de inversión alternativa

Se espera que la ampliación de la oferta de servicios impulse el aumento de las oportunidades de la banca de inversión y los mercados de capitales en los sectores de la tecnología y la sanidad, los activos reales y otros

NUEVA YORK, 15 de noviembre de 2021 /PRNewswire/ -- Oppenheimer & Co. Inc. ("Oppenheimer") – un banco de inversión líder, gestor de patrimonios y filial de Oppenheimer Holdings (NYSE: OPY), ha anunciado hoy el lanzamiento de su nuevo Global Fund Placement and Advisory Group ("FPA Group"). FPA Group prestará servicios a las principales empresas de inversión alternativa para ayudarles a cumplir sus ambiciones de captación de fondos y sus planes estratégicos. Los servicios incluirán asesoramiento estratégico y táctico, así como servicios de captación de fondos, tanto para fondos primarios como para transacciones.

Robert Lowenthal, director general sénior y responsable de Banca de Inversión de Oppenheimer, dijo: "La División de Banca de Inversión está ampliando sus esfuerzos en torno a la formación de capital privado con un enfoque en los inversores institucionales del mercado privado. FPA Group proporcionará a la División capacidades mejoradas para ofrecer a las empresas de inversión alternativa una cartera aún más amplia y profunda de servicios de valor añadido que complementa los recursos, las relaciones y el liderazgo de pensamiento de la plataforma global de Oppenheimer. El servicio que prestará FPA Group incluye un nivel especializado de experiencia en el asesoramiento a empresas de inversión alternativa globales. Estamos entusiasmados con el lanzamiento de este nuevo grupo a medida que establecemos una mayor presencia en el mercado de recaudación de fondos global de rápido crecimiento".

El Global Fund Placement and Advisory Group estará dirigido por Tanya McHale, directora general, que tendrá su sede en Londres. McHale reportará a Lowenthal, responsable de Banca de Inversión en Norteamérica, y a Max Lami, consejero delegado de Oppenheimer EMEA y responsable de Banca de Inversión.

McHale estará acompañada por el director general Andrew Roberts, el director Marcus Klasse y el Asociado Curran Gaur, quienes se unen a Oppenheimer desde MVision Private Equity Advisers ("MVision"), una firma independiente de asesoramiento de activos alternativos ampliamente respetada. El equipo operará a nivel mundial y se están realizando más contrataciones en Estados Unidos y Asia.

Max Lami dijo: "Es un placer dar la bienvenida a Tanya y al equipo a Oppenheimer. Este equipo aporta más de 30 años de experiencia combinada en el asesoramiento exitoso de empresas de inversión alternativa y en la captación de fondos de capital privado. Este talentoso y emprendedor grupo aporta un historial probado de desarrollo de relaciones a largo plazo con empresas de capital privado e inversores institucionales a nivel mundial. La adición de esta nueva dimensión a nuestra plataforma de servicios es un paso importante para fortalecer nuestro negocio de mercados de capital privado y proporcionará poderosas oportunidades de crecimiento para muchos de nuestros clientes".

Antes de unirse a Oppenheimer, McHale fue directora general de MVision, a la que se unió por primera vez en su fundación en 2001. En MVision, McHale fue miembro del equipo directivo de la empresa y desempeñó un papel destacado en la creación, ejecución y asesoramiento estratégico global para las principales empresas de inversión alternativa, así como en la distribución a inversores institucionales. Antes de MVision, ocupó puestos en Credit Suisse First Boston y DLJ en Londres.

En MVision, Roberts desempeñó un papel destacado en la creación, la ejecución de la recaudación de fondos y la labor de asesoramiento estratégico, así como en la distribución, centrándose en los inversores del Reino Unido y la región DACH. Antes de MVision, Roberts trabajó en Cebile Capital en Londres durante cinco años. Klasse pasó cinco años en MVision, trabajando en una serie de recaudaciones de fondos líderes en EMEA, así como en la distribución, con un enfoque en los inversores de la región nórdica. Gaur se centró en la creación y la investigación durante sus cuatro años en MVision, así como en la distribución a inversores en el Reino Unido y el Consejo de Cooperación del Golfo.

McHale dijo: "Con la profunda experiencia de Oppenheimer, su escala global y sus prominentes relaciones, nuestro nuevo FPA Group estará idealmente posicionado para jugar un papel de liderazgo en el mercado global de colocación de fondos. En nombre de mi equipo, estamos muy contentos de unirnos a una plataforma internacional tan sólida, y estamos entusiasmados con las sinergias que el FPA Group puede aportar para complementar los servicios ya ofrecidos por Oppenheimer, contribuyendo al mismo tiempo a su mayor crecimiento y éxito".

