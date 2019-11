COMUNICADO: Oppenheimer nombra a otro alto ejecutivo de la banca para la oficina de Frankfurt

Publicado 01/11/2019 13:59:55 CET

LONDRES y FRANKFURT, Alemania, 1 de noviembre de 2019 /PRNewswire/ -- Oppenheimer & Co Inc.* («Oppenheimer»), un destacado banco de inversión y gestor de patrimonio, anuncia el nombramiento de Lars Dürschlag como director ejecutivo para Alemania dentro de la división de Banca de inversión de EMEA. Lars trabajará desde Frankfurt bajo la supervisión de Max Lami, director de Banca de Inversión de la zona. Ayudará a Oppenheimer a implementar una estrategia de cobertura en torno a pequeñas y medianas empresas de Alemania. Lars colaborará estrechamente con Jens Munk, que consiguió consolidar la oficina de Frankfurt y seguirá trabajando con Oppenheimer en calidad de asesor.

Antes de incorporarse a Oppenheimer, Lars trabajó en Bryan, Garnier & Co, Fox Corporate Finance, HSBC y Deutsche Private Equity. Entre sus anteriores clientes figuran la división alemana de servicios para empresas de Canon, Novaled, la firma de tecnología OLED, el especialista en compuestos de fibra Cotesa y el grupo de servicios de comunicación D+S Europe.

«Nos enorgullece contar con un banquero con tanta experiencia y talento», dijo Max Lami. «La oficina de Frankfurt está preparada para ser uno de los centros internacionales claves de Oppenheimer, junto con Londres, Tel Aviv y Hong Kong».

Lars tiene un MBA de la London Business School con especialización en finanzas y capital privado.

* Oppenheimer & Co Inc. es una filial de Oppenheimer Holdings

