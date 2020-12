- Oppenheimer sigue con la construcción estratégica del grupo de mercados de capital de deuda con el nombramiento de Guillaume Petitgas como director administrativo con sede en Londres, Reino Unido

NUEVA YORK y LONDRES, 2 de diciembre de 2020 /PRNewswire/ -- Oppenheimer & Co. Inc. ("Oppenheimer"), destacado banco de inversión, gestión de riqueza y filial de Oppenheimer Holdings , anunció hoy la construcción continuada de su equipo de dirección Debt Capital Markets Group dentro de los negocios de banca de inversión de la firma con el nombramiento de Guillaume Petitgas como director administrativo. Petitgas trabajará desde Londres, reportando a Max Lami, consejero delegado europeo, y John Tonelli, responsable mundial de mercados de capital de deuda, con sede en Nueva York.

Petitgas se une a Oppenheimer con 15 años de experiencia en emisión de deuda en mercados emergentes. Será el principal originador de las transacciones del mercado de capital de deuda (DCM) en CEEMEA, centrándose en los mercados emergentes y trabajará junto a Tonelli.

Petitgas comenzó su carrera en la banca de inversión de BNP Paribas antes de pasar a Merrill Lynch, donde se centró en la originación del mercado de capital de deuda de CEEMEA. Antes de pasar a formar parte de Oppenheimer, estuvo 10 años en HSBC, siendo el responsable de los mercados emergentes para Europa y África, de mercados de capital de deuda con sede en Londres.

Tonelli explicó: "Estamos muy contentos de dar la bienvenida a Guillaume dentro del equipo de mercados de capital de deuda. Su visión industrial destacada, experiencia y relaciones fortalecerán nuestras capacidades mundiales DCM, sobre todo en CEEMEA, donde Guillaume lleva tiempo originando las transacciones desde hace 15 años".

Lami añadió: "Guillaume cuenta con una destacada experiencia en el sector de los mercados de capital de deuda, junto a su historial y registro, proporcionando a Oppenheimer la oportunidad para fortalecer su franquicia en EMEA emergente y los mercados de fronteras".

Petitgas cuenta con un MSc de la Aix-Marseille Graduate School of Management (Francia), además de un MA de la University of Warwick (Reino Unido) y un BA de la Exeter University (Reino Unido).

