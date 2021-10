OPPLE Lighting destacó en la Expo 2020 de Dubai, mostrando al mundo la "Luz de China"

OPPLE Lighting highlighted the China Pavilion at Dubai Expo

DUBAI, EAU, 1 de octubre de 2021 /PRNewswire/ -- Expo 2020 se ha inaugurado hoy a lo grande en Dubái, la capital mundial del comercio. Como marca de iluminación líder en China, OPPLE Lighting es el socio oficial del Pabellón de China en la Expo. Además de proporcionar una gama completa de soluciones de iluminación para el Pabellón de China durante la Expo, OPPLE Lighting también tiene su propio espectáculo interactivo "Like a Shadow by Your Side", que demuestra su compromiso con la "Luz de China" con tecnología de iluminación sostenible e innovación de IA.

El diseño arquitectónico del Pabellón de China en la Expo 2020 de Dubai está inspirado en las linternas tradicionales chinas, y se conoce como la "Luz de China" por su implicación de esperanza y luz. Apoyándose en su experiencia e innovación, OPPLE Lighting toma el círculo como punto de partida y la luz como medio para eliminar las fronteras entre individuos y grupos, y también el presente y el futuro. En el Pabellón de China, desde la iluminación del restaurante hasta la zona de recepción, el área de descanso o su propia exposición independiente, OPPLE Lighting muestra la singularidad del Pabellón de China, y también su concepto central de "Innovación, Facilidad, Vitalidad".

Haciéndose eco del tema de la Expo "Conectando mentes, creando futuro", el sistema de iluminación inteligente interactivo de OPPLE Lighting "Like a Shadow by Your Side" ofrece a los invitados una sensación de inmersión en la participación a través de la luz y el reconocimiento de la IA, demostrando plenamente la continua exploración de OPPLE Lighting de la iluminación futura y humana, así como las capacidades de aplicación de las soluciones de iluminación.

"Construir un futuro compartido" no es sólo el tema del Pabellón de China, sino también un epítome de la cultura tradicional china, y la aspiración universal de toda la humanidad. Nacida en China y dirigida al mercado global, OPPLE Lighting extiende su huella a través de la decoración del hogar, la ingeniería municipal, la educación, la atención médica, la industria, etc., en una búsqueda incesante de un crecimiento sostenible. En el pasado, OPPLE Lighting fue el primero en entrar en el mercado de la iluminación de ahorro de energía LED, ahora OPPLE Lighting una vez más adopta nuevas tendencias como la nueva infraestructura, 5G y la iluminación inteligente, capacitando a los clientes y socios para lograr sus objetivos de ahorro de energía y reducción de emisiones bajo el marco estratégico nacional de "doble carbono". La iluminación verde, que siempre ha sido el objetivo de OPPLE Lighting, será una parte integral del "desarrollo verde" para "construir un futuro compartido para la humanidad".

Ma Xiuhui, fundadora y presidenta de OPPLE Lighting, dijo: "Como empresa con sede en Shanghái y líder en la industria de la iluminación, y una de las primeras empresas del sector en expandirse al mercado internacional, OPPLE Lighting fue el único fabricante de iluminación que expuso en el Pabellón de Empresas Privadas de la Expo 2010 de Shanghái. Ahora nos sentimos profundamente honrados de acudir de nuevo a la Expo Mundial y convertirnos en el socio oficial del Pabellón de China en la Expo 2020 de Dubai. Los diez años de participación de OPPLE Lighting en la Expo Mundial reflejan los 25 años de crecimiento de la empresa desde su fundación, y son también un importante epítome de la iniciativa de C-hina de "globalización". Como marca de iluminación líder en China, OPPLE Lighting mantiene su concepto de marca de "Ver más allá", proporcionando soluciones de iluminación profesional diferenciadas para el hogar y el mobiliario comercial, creando continuamente valor a partir de la luz, y ganando la confianza de los clientes en el país y en el extranjero. En el futuro, no escatimaremos esfuerzos para dar juego a nuestras propias ventajas en materia de innovación, seguir ampliando los negocios en el extranjero, conocer a más socios y contribuir al desarrollo de la "doble circulación" de China y a los objetivos de "Pico de emisiones de carbono y neutralidad de carbono", para que la Luz de China pueda mostrarse al mundo".

Acerca de OPPLE Lighting

Fundada en 1996, OPPLE Lighting se ha dedicado a la I+D, la producción, la distribución y los servicios posventa de fuentes de iluminación, aparatos de iluminación y controles, y opera en más de 70 países y regiones de Asia Pacífico, Europa, Oriente Medio y Sudáfrica. Como gigante de la industria con capacidades internas de I+D y centrada en los productos de iluminación, OPPLE Lighting amplía constantemente su línea de productos a interruptores artísticos, mobiliario doméstico integrado, electrodomésticos y accesorios de cocina y baño, y expande todas sus unidades de negocio utilizando su enorme base de distribuidores, con vistas a convertirse en un proveedor líder de la industria de sistemas de iluminación y soluciones totales integradas para el hogar. Con un potente equipo de marketing y una red de comercialización bien establecida en todo el mundo, cuenta ahora con más de 150.000 puntos de venta de diversos tipos. OPPLE Lighting se convirtió en una empresa que cotiza en 2016 (abreviatura de acciones "OPPLE Lighting", código de acciones 603515.SH). OPPLE Lighting mejora la calidad de los espacios en todos los ámbitos e ilumina cada detalle de la vida para usted.

