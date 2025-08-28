OPTEL adquiere Vanguard Robotics para acelerar la innovación en la automatización farmacéutica

(Información remitida por la empresa firmante)

QUÉBEC CITY, 28 de agosto de 2025 /PRNewswire/ -- OPTEL Group, líder mundial en trazabilidad farmacéutica y soluciones para la cadena de suministro, anuncia con orgullo la adquisición de Vanguard Robotics, empresa experta en automatización de final de línea con robots colaborativos (cobots). Esta estrategia refuerza el compromiso de OPTEL con la innovación y posiciona a la compañía a la vanguardia de la automatización farmacéutica.

Acelerando el crecimiento en un mercado en auge

Se proyecta que el mercado global de robótica colaborativa supere los 10.000 millones de dólares para 2030, con una tasa de crecimiento anual del 30 % al 40 %. Los cobots representan uno de los segmentos de mayor crecimiento en la automatización industrial.

En Estados Unidos, los desafíos laborales, como el envejecimiento de la población y la reducción de la mano de obra, están impulsando a los fabricantes a adoptar soluciones de automatización que puedan ofrecer un rápido retorno de la inversión (ROI), a menudo en un plazo de 12 a 24 meses. Al integrar la tecnología robótica de Vanguard, OPTEL se encuentra en una posición privilegiada para ayudar a los fabricantes farmacéuticos a abordar estas limitaciones laborales, a la vez que mejora la rentabilidad y la eficiencia operativa.

"Esta adquisición es una evolución natural de nuestra larga colaboración", dijo Louis Roy, fundador y consejero delegado de OPTEL. "La combinación de la experiencia de Vanguard con nuestros probados sistemas de seguimiento y localización, así como de visión, nos permite ofrecer un valor aún mayor a nuestros clientes: mejorar la eficiencia de la línea de producción, mitigar las limitaciones laborales e impulsar la rentabilidad. Esto se alinea perfectamente con nuestra misión de empoderar a los fabricantes farmacéuticos mediante soluciones innovadoras e integradas que van más allá del cumplimiento normativo."

Una visión compartida para una fabricación eficiente

Fundada en 2018, Vanguard Robotics se ha labrado una sólida reputación por sus sistemas robóticos colaborativos, diseñados específicamente para entornos farmacéuticos regulados. Sus soluciones de paletización llave en mano se integran a la perfección en las líneas existentes, ayudando a las compañías farmacéuticas a aumentar la eficiencia y reducir la dependencia de la mano de obra, todo ello sin interrumpir las operaciones.

"Unir fuerzas con OPTEL nos permite ampliar nuestro impacto a nivel mundial", afirmó Olivier Laboissionnière, copropietario de Vanguard Robotics. "Juntos, estamos redefiniendo la automatización en la industria farmacéutica con una implementación más rápida, una integración más inteligente y un enfoque incansable en la calidad y el cumplimiento normativo".

Mirando hacia el futuro

El compromiso de OPTEL con la innovación continua impulsa adquisiciones estratégicas que transforman la industria. Esta adquisición amplía las capacidades de automatización de OPTEL más allá de los sistemas tradicionales de visión y seguimiento, posicionando a la compañía como un verdadero socio de fabricación integral para el sector farmacéutico.

Los clientes de Vanguard se beneficiarán de la infraestructura global de soporte y servicio de OPTEL, su amplia experiencia en integración de líneas y su sólida base financiera.

