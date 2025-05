OptimumTIC, en la vanguardia de las nuevas regulaciones en ciberseguridad

(Información remitida por la empresa firmante)

En un entorno digital cada vez más desafiante, la ciberseguridad y la continuidad de las operaciones se han convertido en prioridades esenciales para las organizaciones, especialmente en el sector financiero

Madrid, 8 de mayo de 2025.- Las nuevas normativas emergentes, tanto el Reglamento de Resiliencia Operacional Digital (DORA) como la Directiva de Seguridad de Redes y de la Información (NIS2), en vigor des del 17 de enero de 2025 tienen como objetivo ofrecer seguridad a las organizaciones a la vez que garantizan la estabilidad económica en un ecosistema digital interconectado. Este nuevo contexto normativo plantea nuevos retos en la gestión de riesgos, la notificación de incidentes y la responsabilidad de la alta dirección.



OptimumTIC, empresa especializada en ciberseguridad y gobierno de la seguridad fundada en 2009 por Rosa Ortuño, destaca por su enfoque personalizado y ágil, desarrollando estrategias específicas adaptadas a las necesidades de cada cliente.



Con un equipo multidisciplinar que combina conocimiento técnico, compliance y visión estratégica de negocio, OptimumTIC promueve que la seguridad digital no sea solo una obligación normativa, sino un verdadero valor diferencial.



OptimumTIC ofrece servicios clave para afrontar esta transformación: desde auditorías y evaluaciones de riesgos hasta informes de aplicabilidad que determinan si una organización debe cumplir con la NIS2 y qué medidas adoptar. Este enfoque permite a las empresas definir hojas de ruta claras para fortalecer su resiliencia digital, aunque la normativa no les apliquede manera directa..



La compañía también destaca la importancia de aprovechar la NIS2 como una oportunidad para mejorar la postura de seguridad, reducir riesgos de ciberataques y reforzar la reputación empresarial. En un mercado cada vez más exigente, anticiparse a las futuras normativas es una ventaja competitiva decisiva.



Según Rosa Ortuño, "la adaptación a NIS2 no debe verse solo como un desafío, sino como una oportunidad estratégica para fortalecer la seguridad, innovar y ganar competitividad en la nueva era digital".



OptimumTIC complementa sus servicios con formación específica para empleados y directivos, fomentando una cultura de seguridad transversal en toda la organización. Además, es partner de las principales plataformas de ciberseguridad del mercado, ofreciendo soluciones técnicas avanzadas que cumplen con los estándares más exigentes.



En 2024, OptimumTIC se certificó en ISO 27001, ISO 27701, ENS y DORA, destacando como la primera empresa en España en obtener la acreditación ISO/IEC 42001:2023 para la gestión de sistemas de inteligencia artificial. Estos reconocimientos reflejan su compromiso con la calidad y la seguridad en el ámbito digital, ofreciendo soluciones integrales que cumplen con los estándares más exigentes.



En definitiva, OptimumTIC cree firmemente que el cumplimiento de DORA y NIS 2 es más que una obligación; se trata de una ventaja estratégica esencial. La tendencia es que el mundo esté cada vez más interconectado, las amenazas sean más frecuentes y sofisticadas y la regulación continúe evolucionando para hacer frente a los retos y amenazas.







