(Información remitida por la empresa firmante)

- Optro anuncia su solución de Gestión de la Continuidad del Negocio (BCM) para alinear los procesos críticos con la inteligencia GRC, impulsando así una verdadera resiliencia operativa

- La solución BCM se lanza al tiempo que nuevos datos revelan que más de la mitad de los líderes sobreestiman su capacidad de recuperación ante interrupciones operativas

LONDRES, 11 de junio de 2026 /PRNewswire/ -- Optro (anteriormente AuditBoard), plataforma GRC líder impulsada por IA que permite a las empresas transformar el riesgo en oportunidad, ha dado a conocer hoy su solución de Gestión de Continuidad del Negocio (BCM). Esta solución ha sido diseñada para ayudar a los clientes a garantizar la continuidad de las funciones y procesos empresariales críticos, como el procesamiento de nóminas, las operaciones de seguridad y la atención al cliente, durante e inmediatamente después de una interrupción. El anuncio se llevó a cabo durante la celebración de la conferencia global insignia de Optro para clientes, CRX EMEA, en Londres.

Optro ha publicado también hoy su informe de datos: "Cuando falla la continuidad del negocio". El informe, basado en una encuesta a más de 500 líderes de auditoría, riesgo, cumplimiento y BCM en Norteamérica y EMEA, muestra que la confianza supera con creces el rendimiento: el 92% de los líderes indicó tener confianza en poder cumplir los objetivos de recuperación, pero entre el 76% que se enfrentó a una interrupción de terceros en los últimos dos años, menos de la mitad los logró. Cuatro de cada diez de esas interrupciones costaron a las empresas 1 millón de dólares o más. La solución BCM de Optro está diseñada para cerrar esa brecha y desarrollar la resiliencia ayudando a las organizaciones a:

Obtenga una visión integral: Mapee los procesos clave del negocio con sus respectivas dependencias, responsables, proveedores y riesgos relevantes en una vista unificada dentro de la plataforma Optro.

Mapee los procesos clave del negocio con sus respectivas dependencias, responsables, proveedores y riesgos relevantes en una vista unificada dentro de la plataforma Optro. Cree planes siempre actualizados: Conecte los planes a los procesos para completar automáticamente las calificaciones de criticidad, los objetivos de tiempo de recuperación y los objetivos de punto de recuperación, actualizándose en tiempo real a medida que cambian las evaluaciones.

Conecte los planes a los procesos para completar automáticamente las calificaciones de criticidad, los objetivos de tiempo de recuperación y los objetivos de punto de recuperación, actualizándose en tiempo real a medida que cambian las evaluaciones. Simule interrupciones reales: Vincule los ejercicios de simulación directamente a los planes de continuidad del negocio e incorpore automáticamente todos los procesos y dependencias relacionados para obtener una visión completa.

"Creemos que la solución BCM de Optro nos permitirá cerrar la brecha entre la gestión de riesgos y la respuesta operativa", declaró Kate Marechal, directora de Riesgo Operacional y Servicios de Riesgo en Shawbrook Bank. "Al obtener una visión integral de nuestros procesos de negocio dentro de la misma plataforma que utilizamos para auditoría, riesgo y cumplimiento, podremos comprender mejor qué es fundamental para nuestras operaciones, planificar para interrupciones que podrían afectar significativamente nuestro negocio y probar esos planes para solucionar los problemas antes de que se produzca una interrupción".

"La mayoría de las organizaciones confían en sus planes de continuidad sobre el papel, pero cuando se produce una interrupción, menos de la mitad cumplen sus objetivos", afirmó Happy Wang, director de producto y tecnología de Optro. "Gracias a nuestra solución BCM, los clientes podrán integrar sin problemas sus programas de continuidad del negocio con sus datos de auditoría, riesgo y cumplimiento, lo que les proporcionará la información GRC necesaria para ir más allá de los informes estáticos y adoptar una estrategia proactiva y una verdadera resiliencia operativa".

Para ver la nueva solución BCM de Optro en acción, visite hoy mismo el expositor de demostración en CRX EMEA en Londres. Para obtener más información sobre cómo Optro transforma el riesgo en oportunidad a través de su plataforma GRC basada en IA o para descargar el informe completo, visite Optro.ai.

Acerca de Optro

Optro (anteriormente AuditBoard) ayuda a las empresas a transformar el riesgo en oportunidad, redefiniendo GRC mediante un sistema de acción proactivo. Más del 50% de las empresas incluidas en la lista Fortune 500 confían en Optro para optimizar la auditoría, el riesgo y el cumplimiento normativo en esta nueva era de riesgos. Optro cuenta con la máxima calificación de los clientes en G2 y fue nombrada Líder en el Cuadrante Mágico™ de Gartner 2025 para Herramientas de Gobernanza, Riesgo y Cumplimiento (GRC), Líderes en Aseguramiento. Para obtener más información, visite: optro.ai.

Contacto:Laura Groshanspress@optro.ai

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