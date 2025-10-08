OpusFlow recauda 3,8 millones de euros para crecer en la automatización de energías renovables - OpusFlow

El capital total recaudado alcanza los 5,5 millones de euros apenas 15 meses después de la ronda anterior liderada por Peak

Madrid, 08 de octubre de 2025.-

OpusFlow, la plataforma integral para instaladores de energías renovables, ha conseguido recaudar 3,8 millones de euros en capital de crecimiento de la mano del inversor principal Move Energy, Rise PropTech y el inversor existente Peak.

El nuevo capital permitirá a OpusFlow reforzar su presencia en los mercados donde ya opera – concretamente Países Bajos, Bélgica, Alemania, España y Reino Unido – y continuar con su expansión internacional.

Fundada a finales de 2022 por el CEO Diego Smits y el CTO Joey Teunissen, OpusFlow ha crecido rápidamente hasta conformar un equipo de casi 40 empleados.

La plataforma integra todos los procesos clave para instaladores de paneles solares, bombas de calor, cargadores para vehículos eléctricos, termosolares y sistemas relacionados: desde presupuestos y planificación de equipos hasta gestión de inventario, operaciones de ventas y facturación.

Gracias a la automatización avanzada, la empresa reduce el tiempo administrativo de los proyectos hasta en un 80 %: de un promedio de 7,5 horas a solo 1,5 horas.

Una plataforma para todas las soluciones de energías renovables

Esta compañía destaca por su diseño modular, que permite conectar sin esfuerzo cada proceso empresarial – desde presupuestos y cálculo de costes hasta portales de clientes, planificación, gestión de inventario y compras – a través de plugins o módulos. La plataforma en la nube es fácil de usar, visualmente intuitiva y accesible para cualquier empleado. Además, ofrece un modelo de precios transparente: una tarifa fija por usuario con acceso completo a todos los módulos, sin costes ocultos.

“Nuestra experiencia con OpusFlow no solo ha mejorado notablemente la eficiencia operativa, sino que su personal profesional nos ha acompañado de cerca en cada paso, haciéndolo todo sencillo y seguro” dice José Guerra, Director de Administración de Insene Solar.

El cofundador y CEO Diego Smits identificó cómo los instaladores suelen enfrentarse a un ecosistema de TI fragmentado, teniendo que trabajar con herramientas separadas para planificación, CRM, inventario y presupuestos, sin integraciones adecuadas. “Con OpusFlow, estamos construyendo la plataforma que permite a los instaladores automatizar completamente sus operaciones. La nueva financiación nos ayudará a apoyar a los instaladores de toda Europa en la expansión de sus servicios y a acelerar juntos la transición energética.”

OpusFlow ya trabaja con más de 100 clientes corporativos en toda Europa, incluidos instaladores líderes en España como SolarSG, y recientemente ha incorporado a Insene Solar S.L., una empresa española con más de 150 empleados.

“Hemos notado una valoración muy positiva por parte de nuestros clientes respecto a cómo trabajamos y al dossier que entregamos. Si yo tuviera que redactar la propuesta y el proyecto a mano, eso supondría un coste de personal mucho más elevado que hacerlo con un clic” comenta Laura Barranco, Directora de Administración de SolarSG

Integración de IA y expansión europea continua

La financiación de 3,8 millones de euros se destinará a seguir desarrollando la plataforma de OpusFlow mediante la integración de inteligencia artificial y la incorporación de nuevos módulos para otras soluciones de energía renovable, incluyendo calefacción, ventilación, aire acondicionado (HVAC), energía eólica e infraestructuras de carga para vehículos eléctricos.

Estos avances permitirán a los instaladores ofrecer una gama más amplia de instalaciones renovables en los mercados donde OpusFlow ya está presente. La compañía también está reforzando su expansión internacional en Europa, ampliando su equipo con especialistas en desarrollo de producto, ventas y atención al cliente.

