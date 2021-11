Oracle for Research lança Oracle Open Data

- Oracle for Research presenta un nuevo servicio en la nube y premios para acelerar la innovación científica

AUSTIN, Texas, 15 de noviembre de 2021 /PRNewswire/ -- Oracle for Research , la comunidad global de Oracle que utiliza la computación en la nube para acelerar los descubrimientos científicos, ha anunciado hoy nuevos recursos que permiten a los investigadores, científicos y desarrolladores resolver los problemas más complejos del mundo. Oracle Open Data es un servicio en la nube de reciente creación que conserva información -imágenes espaciales, secuencias de proteínas y archivos de texto anotados- de las principales bases de datos científicas del mundo. El repositorio conecta a investigadores, desarrolladores, estudiantes y educadores con petabytes de datos abiertos procedentes de recursos de confianza. Oracle for Research también dio a conocer dos programas de premios que ofrecen nuevas vías para el avance de la ciencia y el apoyo a las comunidades globales de investigación en el ecosistema de Oracle Cloud .

"El día de hoy marca un hito emocionante para Oracle for Research", dijo Alison Derbenwick Miller, vicepresidenta de Oracle for Research. "A través de nuestros programas, productos y servicios centrados en la nube recién lanzados, Oracle for Research está haciendo realidad nuestra visión de acelerar el descubrimiento y los resultados, y ayudar a cambiar el mundo para bien a través de una comunidad integrada de investigadores que trabajan en colaboración con Oracle y Oracle Cloud".

Oracle Open Data se centra en conjuntos de datos que abarcan la genómica y la bioinformática; los datos geoespaciales, la ciencia de la tierra y la ciencia del clima; y la inteligencia artificial (IA) y el aprendizaje automático (ML). Actualmente, Oracle es el único proveedor de la nube que ofrece acceso al nuevo conjunto de datos ZINC 22, que permite el cribado virtual de millones de moléculas disponibles en el mercado, cada una con compuestos de estructura 3D.

"Muchos investigadores de la comunidad de informática interactiva, como yo, buscan servicios que eliminen las cargas asociadas al alojamiento de datos y que, además, animen a las comunidades a mantener disponibles estos valiosos recursos", afirmó el Dr. Hyeokhyen Kwon, Georgia Tech Ph.D. y beneficiario de Oracle for Research. "Plataformas como Oracle Open Data pueden ser de gran ayuda en este sentido, y un beneficio adicional de este tipo de plataformas de datos abiertos es que permiten a los investigadores exponerse a problemas de investigación en otras disciplinas. Este tipo de colaboración entre disciplinas puede aportar nuevas oportunidades de investigación".

Todos los conjuntos de datos de Oracle Open Data están situados cerca de los recursos informáticos -incluidos los potentes recursos de computación de alto rendimiento (HPC) y de unidades de procesamiento gráfico (GPU) de Oracle-, lo que reduce el coste y el tiempo de traslado y uso. La herramienta proporciona importantes metadatos y código de muestra para cada conjunto de datos, lo que simplifica las complejidades técnicas y facilita su uso a los investigadores.

Oracle Open Data se ofrece en una versión inicial de disponibilidad limitada, y se anima a los investigadores a inscribirse para obtener un acceso temprano proporcionando su nombre y dirección de correo electrónico. Los que utilicen el servicio gratuito podrán hacer importantes aportaciones a la hoja de ruta del producto e influir en la futura incorporación de más conjuntos de datos.

También se han anunciado hoy los nuevos premios Oracle for Research, que permiten a los proyectos globales resolver los problemas más complejos del mundo a través de la computación en la nube y de una comunidad de investigación abierta.

Oracle for Research Cloud Starter Award – Un crédito de 1.000 dólares para una variedad de ofertas de almacenamiento en la nube, bases de datos y servicios. Los investigadores pueden alojar, procesar, analizar, compartir y almacenar datos en Oracle Cloud, sin necesidad de tarjeta de crédito. Cuando se utilicen los créditos, los investigadores tendrán la opción de pasar a un entorno de pago para acceder a aún más servicios, o seguir activos con acceso a los servicios Oracle Always Free .

– Un crédito de 1.000 dólares para una variedad de ofertas de almacenamiento en la nube, bases de datos y servicios. Los investigadores pueden alojar, procesar, analizar, compartir y almacenar datos en Oracle Cloud, sin necesidad de tarjeta de crédito. Cuando se utilicen los créditos, los investigadores tendrán la opción de pasar a un entorno de pago para acceder a aún más servicios, o seguir activos con acceso a los servicios . Oracle for Research Project Awards – Además del crédito en la nube de 1.000 dólares del premio Oracle for Research Cloud Starter Award, los investigadores cualificados con proyectos bien definidos pueden recibir beneficios adicionales de crédito en la nube, consultas prácticas con los ingenieros de soluciones de Oracle, oportunidades de colaboración con colegas, asistencia en la coautoría/publicación de artículos y ampliación de los descubrimientos.

"En la Escuela de Informática Interactiva de Georgia Tech, nos embarcamos en un proyecto para construir un modelo muy complejo de reconocimiento de la actividad humana utilizando sensores portátiles", dijo el Dr. Kwon. "Gracias a nuestra participación en Oracle for Research, pudimos procesar y almacenar grandes cantidades de datos de manera oportuna, lo que dio lugar a dos publicaciones en menos de un año".

Los solicitantes de los premios Oracle for Research se examinarán en función de la complejidad, la duración y el alcance del proyecto. Se tendrán muy en cuenta los proyectos de investigación que tengan el potencial de influir profundamente en la vida de las personas en los próximos cinco años. Los solicitantes pueden obtener más información sobre el proceso de solicitud y las calificaciones en los enlaces de "Recursos de apoyo" que se proporcionan a continuación.

Oracle for Research hará una presentación en SuperComputing21 el miércoles 17 de noviembre de 2021 a las 11 a.m. CST.

Recursos de apoyo

Acerca de Oracle for Research

Oracle for Research es una comunidad global que trabaja para abordar problemas complejos e impulsar un cambio significativo en el mundo. El programa proporciona a los científicos, investigadores e innovadores universitarios tecnologías en la nube de alto valor y rentables, participación en la comunidad de usuarios de investigación de Oracle y acceso a la red de soporte técnico de Oracle. A través de los créditos gratuitos en la nube del programa, los usuarios pueden aprovechar la tecnología y la infraestructura probadas de Oracle, al tiempo que mantienen la propiedad intelectual desarrollada en la investigación de forma privada y segura. Más información en www.oracle.com/research .

Acerca de Oracle

Oracle ofrece suites integradas de aplicaciones además de una infraestructura segura y autónoma en Oracle Cloud. Para más información sobre Oracle (NYSE: ORCL), visítenos en www.oracle.com .

Marcas Comerciales

Oracle, Java y MySQL son marcas comerciales registradas de Oracle Corporation.

