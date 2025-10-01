Oraichain presenta LFG!!! Perps DEX para comerciantes nativos de dispositivos móviles

(Información remitida por la empresa firmante)

NUEVA YORK, 1 de octubre de 2025 /PRNewswire/ -- Oraichain Labs ha anunciado la próxima evolución de LFG!!!, un DEX perpetuo, prioritario para dispositivos móviles, diseñado para operadores modernos. Este hito marca un paso significativo hacia la adopción masiva de la tecnología de Oraichain, que combina una infraestructura de vanguardia con una experiencia de usuario intuitiva.

Un Perps DEX móvil sin fricción

Operar con contratos perpetuos puede resultar a menudo intimidante, pero LFG!!! busca cambiar eso. La plataforma ofrece:

Diseño móvil con protección contra errores por descuido.

con protección contra errores por descuido. Consejos y señales basados en IA para destacar las monedas en tendencia y las oportunidades de crecimiento de Thesis.io.

para destacar las monedas en tendencia y las oportunidades de crecimiento de Thesis.io. • Apalancamiento extremo (hasta 1001x) gracias a amplios fondos de liquidez.

(hasta 1001x) gracias a amplios fondos de liquidez. Backend de alto rendimiento, impulsado por la subcadena perpetua de Oraichain, capaz de procesar 100.000 pedidos por segundo con tiempos de bloque de 50 ms.

El resultado es claro: operaciones seguras e instantáneas en cualquier momento y lugar, todo desde tu dispositivo móvil.

El token $LFG impulsa el crecimiento

La esencia de LFG!!! es el token $LFG, diseñado para alinear el protocolo con su comunidad. Los titulares obtienen:

Derechos de gobernanza para influir en las decisiones de la plataforma.

Reducción de las comisiones de negociación.

Oportunidades de participación para participar en los ingresos del protocolo.

Mantener $LFG permite a los titulares votar en las decisiones de la plataforma, recibir comisiones de trading reducidas y participar para obtener una parte de los ingresos del protocolo. Una parte de los tokens también se utiliza para subvenciones y colaboraciones que impulsan el crecimiento del ecosistema. El lanzamiento de $LFG se alinea al protocolo con sus usuarios. Con incentivos como la obtención de puntos para airdrops (disponibles el 1 de octubre de 2025 en lfg.land) para impulsar la adopción, además de una clara capa de gobernanza, la comunidad define directamente el futuro de LFG!!! Perps DEX.

La tokenómica está estructurada para equilibrar el crecimiento y la sostenibilidad. Se espera una asignación significativa de ingresos a las recompras de $ORAI y $LFG, un modelo que ha demostrado su eficacia en proyectos como GMX y dYdX, donde las recompras y los mecanismos de reparto de comisiones refuerzan el valor del token a largo plazo.

Por qué es importante

Al reducir las barreras y gamificar la experiencia de trading, LFG!!! posiciona a Oraichain como pionera en DeFi móvil. El diseño centrado en la comunidad, combinado con un rendimiento excepcional e incentivos claros, crea un DEX escalable y divertido.

Llegar temprano y empezar

