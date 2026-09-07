Orange Costa ajusta su oferta vacacional para las Fiestas Patronales de Peñíscola 2026

Fiestas en Peñíscola - Orange Costa

(Información remitida por la empresa firmante)

La compañía prepara sus alojamientos ante el incremento de visitantes durante las celebraciones de septiembre

Peñíscola, 7 de septiembre de 2026.- La empresa de alquiler vacacional Orange Costa ha anunciado la puesta a punto de su oferta de alojamientos en Peñíscola para el mes de septiembre de 2026. La empresa adapta su disponibilidad con el objetivo de acoger al flujo de visitantes que acude a la localidad durante sus Fiestas Patronales, un periodo destacado en la agenda cultural del municipio a orillas del Mediterráneo.



El programa de actos se desarrollará del 7 al 17 de septiembre con la celebración de las Fiestas Patronales en honor a la Virgen de la Ermitana, festividad declarada de Interés Turístico Nacional. Los momentos de mayor relevancia tendrán lugar los días 8 y 9 de septiembre, jornadas dedicadas a los actos religiosos, la ofrenda floral y la procesión por el casco antiguo, acompañada por las Danses de Peñíscola y diversas representaciones folclóricas.



Durante los once días de festejos, el municipio ha organizado un programa que contempla 139 actos distintos. Entre las actividades previstas destaca la tradicional Sardinada y el castillo de fuegos artificiales Focs a la mar, programado en la Playa Norte para la medianoche del 11 de septiembre. Asimismo, el calendario incluye el Día de los Niños el 13 de septiembre, la actuación de la Orquesta Panorama la noche del 16 de septiembre y una programación de festejos taurinos que se extenderá por las calles desde el día 10.



La empresa destaca que el mes de septiembre permite a los visitantes disfrutar de los recursos turísticos locales con mayor tranquilidad que en el mes de agosto. Los viajeros tienen la posibilidad de visitar el Castillo del Papa Luna con una menor afluencia, recorrer los senderos del Parque Natural de la Sierra de Irta o realizar actividades como paseos en barco y deportes acuáticos, aprovechando las temperaturas propias del final del verano.



Para facilitar esta estancia, Orange Costa mantiene operativa su red de apartamentos turísticos en Peñíscola, respondiendo a la previsión de demanda de viajeros esperada para estas fechas en la zona.

Contacto

Nombre contacto: Alex Segarra

Descripción contacto: Orange Costa

Teléfono de contacto: 900252585