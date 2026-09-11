Orange Costa facilita alojamiento en Alcossebre para la concentración motera Iron Crew 2026

Programa Concentración Motera Alcossebre 2026 - Orange Costa

(Información remitida por la empresa firmante)

La empresa de alquiler vacacional pone a disposición de los asistentes sus apartamentos turísticos durante la celebración del evento del 11 al 13 de septiembre

Alcossebre, 11 de septiembre de 2026.- Alcossebre se convierte en el gran punto de encuentro para los amantes del motor con la celebración de la Concentración Motera Iron Crew 2026. Ante la llegada masiva de aficionados, acompañantes y familias durante este fin de semana, Orange Costa, compañía referente en la gestión de alquiler vacacional en la zona, pone a disposición del público su completa red de apartamentos para garantizar un alojamiento cómodo, flexible y de máxima calidad.



El evento, que arranca hoy viernes 11 de septiembre a las 17:00 horas con la apertura de inscripciones y stands, se extenderá hasta el domingo 13. La programación oficial incluye una atractiva oferta festiva y cultural con la "Iron Birrafest", conciertos en directo como Fatallica o Mad Dogs and Englishman, exhibiciones de baile, paella popular, charlas técnicas sobre homologación y rutas moteras por la localidad, además de acciones benéficas destinadas a la asociación de cáncer infantil ASPANION.



Para absorber la elevada demanda hotelera y turística que genera un festival de esta envergadura, Orange Costa emerge como el aliado logístico imprescindible para el municipio. Sus apartamentos en Alcossebre, ubicados en puntos clave próximos a la playa y a las zonas donde transcurren las actividades del evento, ofrecen espacios totalmente equipados para responder a las necesidades específicas de grupos de moteros y visitantes que buscan independencia y confort.



"La celebración de la concentración Iron Crew supone un impulso significante para dinamizar el turismo y el comercio local en Alcossebre", explican desde la dirección de Orange Costa. "Como especialistas en alquiler vacacional, nuestra prioridad es dar la bienvenida a todos los participantes ofreciéndoles un hogar adaptado a sus necesidades, contribuyendo así a que su experiencia en la Costa de Azahar sea inolvidable".



Con este despliegue, Orange Costa reafirma su compromiso con la dinamización turística del entorno, posicionándose como la opción de alojamiento de referencia tanto para grandes citas festivas como para vacaciones familiares a lo largo de todo el año.



Sobre Orange Costa

Orange Costa es una compañía especializada en la gestión y comercialización de alojamientos de alquiler vacacional en Alcossebre. La firma destaca por su atención personalizada, la calidad de sus inmuebles y su amplia experiencia en el sector turístico.

Contacto

Nombre contacto: Alex Segarra

Descripción contacto: Orange Costa

Teléfono de contacto: 900252585