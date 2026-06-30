Orange Costa pone el foco en el eclipse total de Sol que oscurecerá Alcossebre el próximo 12 de agosto

eclipse-alcossebre - Orange Costa

(Información remitida por la empresa firmante)

La empresa de Alquiler Vacacional indica que este municipio castellonense registrará un minuto y 39 segundos de oscuridad total a partir de las 20:31 horas

Alcossebre (Castellón), 30 de junio de 2026.- Alcossebre será uno de los municipios de la Península Ibérica con mayor visibilidad durante el eclipse solar total del próximo miércoles 12 de agosto de 2026. Al situarse geográficamente dentro de la franja de totalidad, la localidad experimentará un oscurecimiento del 103,2% del disco solar en pleno atardecer. Este fenómeno astronómico es el primero de estas características visible desde la España peninsular en más de un siglo, lo que ha despertado un notable interés a nivel nacional e internacional.



Según los datos astronómicos oficiales, la fase parcial del eclipse comenzará en Alcossebre a las 19:30 horas, momento en que la Luna empezará a cubrir la superficie del Sol. El momento cumbre de la totalidad se alcanzará exactamente a las 20:31:19 horas, prolongándose la oscuridad completa hasta las 20:32:09 horas. Debido a que el Sol se encontrará a muy baja altura en el horizonte en dirección Oeste, a escasos grados de la línea de tierra, los expertos señalan que las zonas despejadas del municipio y los miradores de la Serra d'Irta ofrecerán condiciones óptimas de visibilidad antes de la puesta de sol, prevista para las 20:56 horas.



Ante la masiva afluencia de científicos, astrofotógrafos y turistas atraídos por el evento, que coincide además con el pico de actividad de la lluvia de estrellas de las Perseidas, la empresa de alquiler vacacional Orange Costa ha reforzado la gestión de su cartera de alojamientos en Alcossebre.



La compañía ha habilitado canales específicos de atención para coordinar las estancias durante esa semana crítica de agosto. Desde la dirección de Orange Costa recomiendan a los usuarios formalizar las reservas con la máxima antelación, ante la previsión de que el municipio cuelgue el cartel de completo durante los días previos al fenómeno.





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