Orange y Vodafone comparten el primer puesto en el Mobile Network Benchmark Spain por umlaut y connect

En esta comparativa también destacan el buen rendimiento de Movistar y las mejoras de la red de Yoigo.

Un nuevo informe que analiza el rendimiento de las redes móviles españolas en términos de voz y datos sitúa en primer puesto a Orange y Vodafone, por delante de Movistar y Yoigo. Esta comparativa la lleva a cabo cada año desde 2015 la especialista en infraestructuras y comparativas umlaut, que ahora forma parte de Accenture, y la revista internacional de telecomunicaciones para consumidores connect.

La comparativa mide el rendimiento máximo de voz y datos de cada red. Por otra parte, una sofisticada metodología de crowdsourcing determina la calidad y el rendimiento de las conexiones móviles que los usuarios experimentan en la práctica.

• Orange: Por primera vez, esta operadora ha sido nombrada "Best-in-Test", con 872 de 1000 puntos posibles, y con la nota global de "notable". Ha logrado aumentar su puntuación en 27 puntos en comparación con su puntuación de 2020. Orange encabeza la categoría Voz.

• Vodafone: Al igual que Orange, esta operadora ha alcanzado una puntuación de 872 puntos y la nota "notable". También ha sido nombrada "Best-in-Test" por séptima vez consecutiva. Vodafone ha obtenido la máxima puntuación en la categoría Datos.

• Movistar: Con 860 puntos y la nota global "notable", esta operadora se coloca tercera, con la mejor puntuación en el análisis de crowdsourcing.

• Yoigo: Con 754 puntos (una mejora significativa de 19 puntos en comparación con 2020) y la nota global "bien", esta operadora se sitúa en cuarto puesto.

Hakan Ekmen, CEO Telecommunication en umlaut, afirma: "Enhorabuena tanto a Orange como a Vodafone por ganar el Mobile Benchmark España de umlaut y connect. También nos gustaría reconocer el excelente rendimiento de Movistar, y a Yoigo, por mejorar de forma considerable su red móvil en comparación con las últimas pruebas".

Hannes Ruegheimer, editor de la revista Connect, ha añadido: "Los operadores españoles Orange y Yoigo han conseguido mejorar considerablemente el rendimiento de su red en comparación con nuestra edición anterior (2020), lo cual es una buena noticia para los clientes en España".

Metodología de la comparativa

umlaut midió el rendimiento de los datos móviles y las conexiones de voz de tres formas: 1) Pruebas en coche: dos coches de prueba viajaron por 18 ciudades y 26 pueblos, cubriendo una superficie de 13 500 kilómetros. 2) Pruebas a pie: un equipo de pruebas visitó siete ciudades, viajando entre ellas en tren. Las pruebas se llevaron a cabo entre el 1 y el 24 de enero de 2022. La superficie total de las pruebas abarca 12,27 millones de habitantes o, aproximadamente, el 25,87 % de la población española. Durante las pruebas en coche y a pie, se midió el rendimiento máximo posible de la voz y los datos de cada red en condiciones controladas. 3) Crowdsourcing: a lo largo de 24 semanas (septiembre de 2021 - febrero de 2022), se analizaron 236 556 muestras de datos y conexión de voz de 1 264 682 897 muestras de 422 923 usuarios, lo cual representa un 99,5 % de la población española. Los resultados de las tres pruebas se ponderaron de forma exhaustiva para lograr una evaluación realista y concluyente del potencial y el rendimiento de cada red.

El Mobile Benchmark de umlaut y connect es una evaluación independiente que ofrece una orientación detallada para los consumidores y un análisis y una comparativa equitativos, transparentes y neutrales de las capacidades de las redes, tanto para los consumidores como para los consejos directivos y supervisores de las operadoras. Combina la competencia de umlaut en el campo de la medición del rendimiento de las redes con la amplia experiencia editorial de connect y sus conocimientos sobre pruebas de productos y servicios de telecomunicaciones. Umlaut y connect llevaron a cabo estas pruebas por primera vez en Alemania hace más de 20 años y, a partir de 2009, ampliaron su comparativa de redes móviles a otros países europeos, como Austria, Países Bajos, España, Suiza, Suecia y el Reino Unido. En España, esta comparativa se publicó por primera vez en 2015 y se suspendió temporalmente en 2021 debido a la pandemia de COVID-19. Se ha convertido en un referente en el sector para determinar la calidad de las redes desde el punto de vista del cliente.

