Orangetheory Fitness anuncia expansión en Italia

(Información remitida por la empresa firmante)

El líder en gimnasios de fitness propiedad de Purpose Brands está entrando por primera vez en el mercado italiano, presentando nuevos formatos de estudio y una asociación con un proveedor local.

BOCA RATON, Fla. y WOODBURY, Minn. y ROMA, 4 de junio de 2026 /PRNewswire/ -- Purpose Brands, la cartera de marcas de franquicias de fitness, salud y bienestar más grande y confiable del mundo, anunció hoy que Icon Palestre, una empresa italiana de gestión de gimnasios dirigida por su consejero delegado, Felice Orsinetti, ha obtenido los derechos de franquicia para abrir cuatro estudios Orangetheory Fitness (OTF) en el área metropolitana de Roma durante los próximos cuatro años. Este acuerdo supone la introducción de Orangetheory en el mercado italiano.

Los estudios de Roma contarán con una nueva configuración, que incluye un espacio más reducido y una oferta de equipamiento optimizada. Esta diferencia de tamaño permite a Orangetheory expandirse en zonas con escasas oportunidades inmobiliarias sin alterar la combinación característica de OTF de clases de fuerza y cardio. Los cuatro estudios serán de los primeros en adoptar este formato dentro del sistema Orangetheory, disponible a nivel mundial según la demanda. El fabricante italiano de equipos de fitness de alta gama, Technogym, suministrará parte del equipamiento de fuerza.

"Estamos encantados de presentar Orangetheory Fitness al creciente mercado del fitness en Italia", declaró Tom Leverton, consejero delegado de Purpose Brands. "Nuestra principal prioridad en 2026 es expandir Orangetheory, tanto en Estados Unidos como a nivel internacional. Tras la expansión a Japón y los países del CCG a principios de este año, y ahora a Italia, OTF está en una posición privilegiada para acelerar su crecimiento global y satisfacer la creciente demanda de los consumidores en todo el mundo".

Sander van den Born, director Internacional de Purpose Brands, afirmó: "Llevar Orangetheory a Roma es un hito emocionante. El auge mundial de la salud integral y el entrenamiento funcional con programas como HYROX nos indica que el consumidor italiano está preparado para lo que OTF ofrece. El formato de estudio más pequeño supone una ventaja para los franquiciados: permite acceder a ubicaciones que antes no eran posibles y reduce significativamente los costes iniciales. Además, la colaboración con Technogym, una de las marcas de fitness más prestigiosas de Italia, refleja nuestro compromiso con la creación de sólidas alianzas locales".

"Orangetheory se ha ganado su lugar como una de las marcas de fitness boutique más queridas del mundo, ganando repetidamente premios a la favorita del público en Estados Unidos", declaró Lauren Cody, presidenta global de marca de Orangetheory Fitness. "La excelente reputación de Orangetheory y su entrenamiento centrado en resultados trascienden fronteras, e Italia es precisamente el mercado donde prosperará. Nos enorgullece presentar OTF a nuevas audiencias en todo el mundo".

"El dinamismo que experimenta nuestra cartera de marcas actualmente es extraordinario", continuó van den Born. "Nuestra marca insignia de gimnasios, Anytime Fitness, inauguró recientemente su sede corporativa en Madrid, España, y continúa su crecimiento con la renovación de acuerdos en los Países Bajos, Nueva Zelanda y Sudáfrica. Orangetheory avanza rápidamente en sus objetivos de expansión internacional. Juntas, representan una oportunidad atractiva para los franquiciados que desean formar parte de negocios diseñados para alcanzar una escala global. Es un momento excelente para formar parte de la familia Purpose Brands."

Acerca de Purpose Brands, LLC Purpose Brands es la cartera de marcas y servicios de franquicias de fitness, salud y bienestar más grande y confiable del mundo: Anytime Fitness, Orangetheory Fitness, Waxing the City, The Bar Method, Healthy Contributions y Provision Security. Juntas, estas marcas generan 3.900 millones de dólares en ingresos, operando en 46 países y territorios en los siete continentes con un total de 6 millones de miembros. Con un modelo operativo de franquicia de clase mundial y un conjunto de servicios que ayudan a sus marcas de cartera a acelerar su crecimiento, Purpose Brands está en la mejor posición para una rápida expansión y para capturar una sólida cuota de mercado en la industria global del bienestar. Para obtener más información, visite https://purposebrands.com.

Contactos:Julie ElepanoPurpose Brands, LLCJulie.elepano@purposebrands.com

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