Ordizia celebrará el 9/10 el LIII Concurso de Quesos Idiazabal de pastor y la subasta del queso ganador

Ordizia - Hogeitabi

(Información remitida por la empresa firmante)

La cita, incluida en la Feria Extraordinaria de las Euskal Jaiak, mantendrá el formato de subasta híbrida implantado en 2024, con pujas presenciales en el Frontón Beti-Alai y pujas online a través de la plataforma enkante.eus

Ordizia, 1 de septiembre de 2026.- El Frontón Beti-Alai de Ordizia acogerá el miércoles 9 de septiembre el LIII Concurso de Quesos elaborados por pastores con leche cruda de oveja latxa o carranzana amparados por la Denominación de Origen Protegida Idiazabal. El certamen, organizado por el Ayuntamiento de Ordizia y la Cofradía del Queso Idiazabal de Ordizia, se enmarca en la Feria Extraordinaria de las Euskal Jaiak y suma más de medio siglo de celebraciones ininterrumpidas.



El certamen

Los quesos presentados por pastoras y pastores serán recibidos en el Centro de Interpretación de la Alimentación y la Gastronomía D'Elikatuz y trasladados desde allí hasta el Frontón Beti-Alai en desfile, precedidos por dantzaris, trikitilaris y dulzaineros, con la participación de autoridades, miembros del jurado y de la Cofradía.



El jurado está integrado por técnicos de la Denominación de Origen Protegida Idiazabal, restauradores, críticos gastronómicos, gastrónomos y periodistas, que catan y puntúan las piezas presentadas. El fallo se hace público en el propio frontón al término de la cata.



La subasta del medio queso ganador

Tras darse a conocer el fallo se celebra la subasta de la mitad de la pieza campeona. Desde 2024, la puja admite dos vías simultáneas: las ofertas presenciales realizadas en el frontón y las ofertas cursadas en tiempo real desde la plataforma enkante.eus, habilitada por el Ayuntamiento de Ordizia y la Cofradía del Queso Idiazabal de Ordizia.



Para pujar en la modalidad online es requisito formalizar el registro previo en enkante.eus/erregistroa y acceder el día del certamen con usuario y contraseña. La jornada podrá seguirse íntegramente en directo por streaming desde la propia plataforma.



Palmarés y adjudicaciones de las últimas ediciones



• 2023 (L edición). Primer premio para la quesería Ondarre, de Segura, que obtuvo así su quinta victoria en el certamen. El medio queso ganador se adjudicó por 3.550 euros a Súper Amara.



• 2024 (LI edición). Primer premio para la quesería La Leze, de Ilarduia (Álava). Primera edición con pujas online: el medio queso se adjudicó por 5.000 euros a Azkue Gourmet, de Usurbil.



• 2025 (LII edición). Primer premio de nuevo para La Leze, regentada por Eli Gorrotxategi y Jose Mari Jauregi, que recibió además el Trofeo Kutxa de Oro. El medio queso se adjudicó por 5.200 euros al restaurante Itxaropena, de Donostia.



El Trofeo Kutxa de Oro, patrocinado por Kutxa Fundazioa, se entrega únicamente cuando una quesería obtiene el primer premio del Concurso de Ordizia en tres ocasiones dentro de los diez años anteriores. La Leze lo alcanzó con sus victorias de 2022, 2024 y 2025.



La Feria Extraordinaria

La jornada del miércoles reúne, junto al concurso de quesos, los concursos y exposiciones de frutas y hortalizas, de gallina vasca y de ganado vacuno de raza pirenaica de Gipuzkoa. La feria acoge asimismo los puestos de venta de las queserías premiadas en las últimas ediciones del certamen y los puestos de baserritarras de la Plaza Mayor.

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