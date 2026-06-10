Origen España celebra la resolución del Tribunal Supremo sobre el caso ‘Champanillo’

Archivo - Angel Pacheco, presidente de Origen España - CARLOS LUJAN - Archivo

- Tras más de diez años de conflicto legal, el Alto Tribunal ha confirmado que el uso del término constituye una evocación ilícita de la Denominación de Origen Protegida Champagne

- La sentencia condena al propietario de la cadena de bares a cesar el uso del nombre ‘Champanillo’, retirar rótulos y publicidad, cancelar el dominio web y las cuentas de redes sociales con este signo

- En el marco del Día Mundial Contra la Falsificación y la Piratería, Origen España denuncia el fraude de alimentos y bebidas con calidad diferenciada

- El presidente de Origen España, Ángel Pacheco: “esta sentencia refuerza la protección de las DOP e IGP frente a usos indebidos o evocadores de sus nombres, consolida una interpretación alineada con la jurisprudencia europea y supone un importante avance en la defensa de las figuras de calidad diferenciada”

(Información remitida por la empresa firmante)

Madrid, 10 de junio. – En el marco del Día Mundial Contra la Falsificación y la Piratería, que se conmemora el segundo miércoles de junio del año, la Asociación Española de Denominaciones de Origen, Origen España, ha celebrado la resolución del Tribunal Supremo sobre el caso ‘Champanillo’. Una sentencia que fortalece la protección de las Indicaciones Geográficas (IIGG) al señalar una evocación indebida de la DOP Champagne por parte de la cadena de bares catalana.

La resolución, dictada por el Alto Tribunal el pasado 8 de abril, pone fin a más de diez años de conflicto legal y falla a favor de la Denominación de Origen. El proceso judicial arrancó en 2016, tras una demanda interpuesta al propietario de las cervecerías ‘Champanillo’ por Le Comité Interprofesionnel du Vin de Champagne, patronal al servicio de la DOP que reúne a todos los operadores involucrados en el vino Champagne.

Ahora, el Tribunal Supremo ha desestimado el recurso de casación y ha confirmado la sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona, que en 2022 concluía que el uso del término ‘Champanillo’ para designar servicios de restauración evoca e infringe los derechos específicos de la DOP Champagne. La resolución amplía así el concepto de evocación vinculado a los sellos que calidad diferenciada, que es extendible no solo a productos sino también a servicios relacionados, como la restauración.

El presidente de Origen España, Ángel Pacheco, ha valorado que “esta sentencia refuerza de forma clara la protección de las Denominaciones de Origen Protegidas (DOP) e Indicaciones Geográficas Protegidas (IGP) frente a usos indebidos o evocadores de sus nombres, consolida una interpretación alineada con la jurisprudencia europea y supone un importante avance en la defensa de las figuras de calidad diferenciada”.

Frente a los intentos del demandado por que el caso fuera desestimado aludiendo a la diferencia entre una cadena de bares y los vinos de la DOP Champagne, el Tribunal Supremo concluye que existe una infracción por evocación. Según lo establecido en la sentencia, esta evocación “queda acreditada cuando el uso de una denominación hace surgir, en la mente de un consumidor europeo medio, normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz, un vínculo suficientemente directo y unívoco entre esa denominación y la DOP”.

En concreto, el Alto Tribunal señala que la evocación en el uso del signo ‘Champanillo’ puede apreciarse en varios ámbitos. En primer lugar, se refiere a la alta similitud visual y conceptual, ya que el término incorpora íntegramente la traducción en español del producto protegido -Champagne-, y solo añade el sufijo “-illo”, un diminutivo/apreciativo que no crea una nueva palabra, sino que mantiene el significado básico de la misma con un matiz.

Además del nombre, el Tribunal Supremo considera que la publicidad refuerza la evocación al usar la imagen de dos copas tipo ‘pompadour’, asociadas tradicionalmente al consumo de Champagne, y añade que el hecho de que en los bares de la cadena se sirvieran bebidas espumosas y que históricamente se comercializara una bebida denominada ‘Champanillo’ vincula aún más el signo con los productos amparados por la DOP.

Con todo, la sentencia condena al propietario de la cadena de bares a cesar en el uso del nombre, retirar rótulos y publicidad, cancelar el dominio web y las cuentas de redes sociales con ese signo.

Día Mundial Contra la Falsificación y la Piratería

Con motivo de la celebración del Día Mundial Contra la Falsificación y la Piratería, Origen España señala que los casos de fraude alimentario como ‘Champanillo’ son recurrentes en el sector. “Existen múltiples ocasiones en las que las Indicaciones Geográficas se enfrentan a usos evocadores o aprovechamientos indebidos de su reputación, tanto en productos como en servicios. Es una problemática común que demuestra la necesidad de seguir reforzando la protección y concienciación sobre el valor jurídico y económico de las IIGG”, ha explicado el presidente de la entidad.

Así, Pacheco ha indicado que estas infracciones disminuyen el alcance del trabajo desarrollado por las IIGG “para impulsar el tejido socioeconómico del medio rural, fijar población al territorio, preservar los recursos naturales, y brindar al consumidor la máxima garantía de calidad y origen”. Una labor que se deriva de limitar la producción a una zona geográfica específica y que se controla de forma exhaustiva a través de los Consejos Reguladores.

Frente a los casos de fraude alimentario, la asociación insiste en la necesidad de asegurar la protección de los sellos de calidad diferenciada desde las instituciones y el ámbito normativo. Con 96 DOP e IGP asociadas, Origen España trabaja para alcanzar este objetivo a través de la puesta en marcha de campañas de promoción, de espacios de diálogo entre todos los actores implicados, y de acuerdos de colaboración como el que mantiene con la Guardia Civil y la Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM).

Origen España, la Asociación Española de Denominaciones de Origen

La Asociación Española de Denominaciones de Origen (ORIGEN ESPAÑA) se puso en marcha en 2008 para fomentar el reconocimiento del papel esencial de las Denominaciones de Origen Protegidas (DOP) e Indicaciones Geográficas Protegidas (IGP) agroalimentarias españolas. Los principales objetivos de la Asociación son impulsar el reconocimiento del papel que estos productos tienen en el desarrollo sostenible y promover una mejor y más eficaz protección de las DOP e IGP agroalimentarias españolas.

Cuenta con 96 asociados y una representatividad del 91% del valor económico de las indicaciones geográficas agroalimentarias (alimentos con sello DOP e IGP) españolas, lo que supone más de 1.400 millones de € en valor de mercado.

ORIGEN ESPAÑA tiene firmado un Convenio de Colaboración con la ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE CAJAS RURALES.

Grupo CAJA RURAL es uno de los principales grupos financieros operantes en España compuesto por 30 cajas

Para más información: ORIGEN ESPAÑA

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