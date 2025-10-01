Origen España firma un convenio con Ecovalia para impulsar un modelo agroalimentario sostenible y de calidad

La Junta Directiva de Origen España y Ecovalia durante la firma del convenio de colaboración - Origen España

El presidente de Origen España, Ángel Pacheco, ha explicado que “Las Indicaciones geográficas desempeñan un papel clave en el desarrollo económico sostenible de las comunidades locales”

El acuerdo permitirá a ambas asociaciones desarrollar de manera conjunta acciones dirigidas a impulsar la proyección de productos de calidad diferenciada y ecológicos y su papel en el ámbito agroalimentario.

Madrid, 1 de octubre de 2025.- La Asociación Española de Denominaciones de Origen, Origen España, ha firmado este miércoles, 1 de octubre, un convenio de colaboración con Ecovalia, la organización profesional nacional de la producción ecológica. Una iniciativa que tiene como objetivo promover un modelo agroalimentario sostenible, de calidad y con alto valor añadido.

La firma del convenio de colaboración ha tenido lugar en IFEMA, en el marco de la celebración de Fruit Attraction, la gran cita del sector hortofrutícola. Durante el acto, el presidente de Origen España, Ángel Pacheco, y el presidente de la Asociación Ecovalia, Álvaro Barrera, han suscrito el acuerdo, que establece un escenario de acción conjunta para impulsar la proyección nacional e internacional de los productos de calidad diferenciada y ecológicos.

En este sentido, el presidente de Origen España ha indicado que ambas entidades “son baluartes del mantenimiento de la biodiversidad y de la defensa de los recursos naturales”. “La sostenibilidad está integrada en la noción de Indicación Geográfica, ya que la preservación de los recursos locales es vital para garantizar el suministro duradero de estos alimentos de calidad certificada específicos de un territorio”, ha añadido Pacheco.

La iniciativa permitirá a ambas asociaciones desarrollar de manera conjunta acciones dirigidas a fomentar la proyección de productos de calidad diferenciada y ecológicos, sensibilizar al gran público sobre sus beneficios y reforzar el papel del sector como motor del desarrollo rural y la competitividad en el ámbito agroalimentario. Una apuesta por la sostenibilidad del sector que se extenderá durante, al menos, un año.

“Acuerdos como este establecen un marco estable de colaboración para potenciar, desde el esfuerzo conjunto, a las figuras de calidad diferenciada, tanto productos con sello DOP como IGP, integradas en Origen España. Las IGs desempeñan un papel clave en el desarrollo económico sostenible de las comunidades locales, contribuyendo a prevenir la deslocalización de la producción. Además, el éxito de los sistemas de indicaciones geográficas puede mejorar la distribución del valor entre los agentes de toda la cadena de valor, incluidos los agricultores y los transformadores”, ha expresado el presidente de Origen España.

Con la firma de este acuerdo, Origen España refuerza su compromiso con la sostenibilidad, la valorización del territorio y la garantía de calidad certificada al consumidor. Unos valores que impulsa desde su creación a través del esfuerzo conjunto de las más de 90 Denominaciones de Origen que integran su organización, y que trabajan día a día en la defensa de los productos con sello calidad diferenciada.

La Asociación Española de Denominaciones de Origen (ORIGEN ESPAÑA) se puso en marcha en 2008 para fomentar el reconocimiento del papel esencial de las Denominaciones de Origen Protegidas (DOP) e Indicaciones Geográficas Protegidas (IGP) agroalimentarias españolas. Los principales objetivos de la Asociación son impulsar el reconocimiento del papel que estos productos tienen en el desarrollo sostenible y promover una mejor y más eficaz protección de las DOP e IGP agroalimentarias españolas.

Cuenta con 94 asociados y una representatividad del 91% del valor económico de las indicaciones geográficas agroalimentarias (alimentos con sello DOP e IGP) españolas, lo que supone más de 1.400 millones de € en valor de mercado.

