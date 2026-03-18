Origen España incorpora a la DOP Roncal como nuevo socio - QUESO DOP RONCAL

- El Roncal fue el primer queso en recibir la Denominación de Origen en España, en 1981

- El presidente del Consejo Regulador de la DOP Roncal, Lorenzo Sarratea Azkaraga, ha valorado que ser miembro de Origen España contribuye a trasladar sus reivindicaciones y les permite “formar parte de un espacio de diálogo común”

- El presidente de Origen España, Ángel Pacheco ha expresado que “con cada adhesión, la asociación gana fuerzas en su objetivo de garantizar el reconocimiento y la protección de estos productos que contribuyen a impulsar las zonas rurales y ofrecen una garantía de calidad al consumidor”

(Información remitida por la empresa firmante)

ha incorporado como miembro de pleno derecho a la, que desde hace 45 años trabaja por la defensa y promoción de este. Con esta adhesión, la entidad suma un total de, que trabajan de forma conjunta para

El presidente de Origen España, Ángel Pacheco, ha indicado que “es un orgullo incorporar como socio a la DOP Roncal, una de las denominaciones de origen agroalimentarias con mayor trayectoria del país. Su experiencia supone un gran atributo en la labor que desarrolla la asociación por la defensa y promoción de los productos de calidad diferenciada vinculados a un origen geográfico concreto y a un modelo de producción tradicional que les dota de unas características únicas”.

El Queso Roncal fue el primer queso en recibir la Denominación de Origen en España, en 1981, cuando ésta garantizaba la protección de los productos amparados en el ámbito nacional. Posteriormente, alimentos como el Queso Roncal pasaron a ser reconocidos a nivel europeo. El presidente del Consejo Regulador de la DOP Roncal, Lorenzo Sarratea Azkaraga, ha explicado que “es un honor, pero también una gran responsabilidad, seguir manteniendo las características de este queso tan singular y ofrecer al consumidor un producto único durante tanto tiempo”.

Su origen data de la Edad Media, motivado por la tradición trashumante de los pastores roncaleses que, durante el verano, subían de las Bardenas Reales de Navarra a los pastos de los montes del Valle de Roncal. En la actualidad, el queso se elabora con leche de oveja latxa y raza navarra, sal y cuajo animal, y se deja madurar durante un periodo mínimo de cuatro meses. Su producción se limita a los siete municipios que conforman el valle: Burgui, Garde, Isaba, Roncal, Urzainqui, Uztárroz y Vidángoz. Un escenario que ofrece un paisaje y una cultura indispensable para su elaboración. “El queso es el valle, y el valle es el queso”, ha expresado Sarratea.

Con su incorporación a la Asociación Española de Denominaciones de Origen, el Consejo Regulador busca aunar esfuerzos para lograr un mayor reconocimiento de los sellos de calidad diferenciada y hacer frente a los principales desafíos que afronta el sector de las IIGG. “Que Origen España sea más grande hace que tenga más fuerza para trasladar las reivindicaciones de las DOs y permite crear un espacio de diálogo para los asociados”, ha valorado el presidente de la DOP Roncal.

La falta de relevo generacional entre los pastores y maestros queseros, el mantenimiento del mundo rural, los nuevos hábitos de consumo, la presencia en el mercado de productos importados o adulterados, y la necesidad de innovar en el desarrollo de envases sostenibles que conserven las cualidades del producto destacan entre los principales retos señalados por la Denominación de Origen. Aunque Sarratea insiste en que estos “coinciden con los de otras IIGG”.

La incorporación de la DOP Roncal a Origen España supone un reconocimiento a la labor que, desde su fundación en el 2008, desempeña como entidad representativa de las denominaciones de origen agroalimentarias del país, así como a su carácter de portavoz sectorial. “Con cada adhesión, la asociación gana fuerzas en su objetivo de garantizar el reconocimiento y la protección de estos productos específicos del territorio, que contribuyen a impulsar el tejido socioeconómico de las zonas rurales, a fijar la población a las mismas, y ofrecen una garantía de calidad al consumidor”, concluye Pacheco.

Origen España, la Asociación Española de Denominaciones de Origen

La Asociación Española de Denominaciones de Origen (ORIGEN ESPAÑA) se puso en marcha en 2008 para fomentar el reconocimiento del papel esencial de las Denominaciones de Origen Protegidas (DOP) e Indicaciones Geográficas Protegidas (IGP) agroalimentarias españolas. Los principales objetivos de la Asociación son impulsar el reconocimiento del papel que estos productos tienen en el desarrollo sostenible y promover una mejor y más eficaz protección de las DOP e IGP agroalimentarias españolas.

Cuenta con 96 asociados y una representatividad del 91% del valor económico de las indicaciones geográficas agroalimentarias (alimentos con sello DOP e IGP) españolas, lo que supone más de 1.400 millones de € en valor de mercado.

ORIGEN ESPAÑA tiene firmado un Convenio de Colaboración con la ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE CAJAS RURALES.

Grupo CAJA RURAL es uno de los principales grupos financieros operantes en España compuesto por 30 cajas

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