Origen España logra que la OEPM deniegue la solicitud de registro de la marca ‘Sabor a Córdoba’

- La Asociación Española de Denominaciones de Origen alegó ante la Oficina Española de Patentes y Marcas que este tipo de marcas resultan incompatibles con algunas normas de la UE que regulan la calidad de productos agroalimentarios vinculados al origen geográfico

- Según lo publicado en el Boletín Oficial de la Propiedad Industrial, la marca solicitada puede inducir al público a error al contener el término “Córdoba”, que evoca la DOP ‘Priego de Córdoba’ para aceite, y la IGP ‘Villaviciosa de Córdoba’ para vinos

- El presidente de Origen España, Ángel Pacheco, ha mostrado su satisfacción con la suspensión por parte de la OEPM y ha destacado “la importancia que tienen este tipo de resoluciones para garantizar a las denominaciones de origen derechos exclusivos e impedir que terceros exploten sus nombres reconocidos”

Madrid, 15 de diciembre. La Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM) ha denegado la solicitud de registro de la marca ‘Sabor a Córdoba’. Además de otras entidades, la Asociación Española de Denominaciones de Origen (Origen España) presentó observaciones de terceros a la solicitud al considerar que el registro de esta marca presentaba problemas de incompatibilidad con aquellas normas de la UE que regulan los regímenes de calidad agroalimentaria vinculados al origen geográfico.

Según lo publicado en el Boletín Oficial de la Propiedad Industrial (BOPI), la marca incurre en la prohibición del artículo 5.1h de la Ley de Marcas que establece que no podrán registrarse como marca los signos excluidos de registro que confieran protección a denominaciones de origen e indicaciones geográficas.

La OEPM suspende el registro argumentando que la marca ‘Sabor a Córdoba’ y su reglamento de uso resultan incompatibles con el Reglamento de la UE relativo a las indicaciones geográficas para vinos, bebidas espirituosas y productos agrícolas, así como especialidades tradicionales garantidas. En este sentido, y según lo publicado en el BOPI, la marca solicitada puede inducir al público a error al contener el término “Córdoba”, que evoca la DOP ‘Priego de Córdoba’ para aceite, y la IGP ‘Villaviciosa de Córdoba’ para vinos.

“Los productos identificados con sellos de calidad diferenciada DOP e IGP están vinculados a un origen geográfico concreto. La marca ‘Sabor a Córdoba’ pretende establecer un vínculo entre la procedencia geográfica de los productos a los que se aplica y una determinada calidad diferenciada; sin embargo, las normas de la Unión Europea tienen naturaleza exhaustiva, no pueden coexistir ni ser desarrolladas por otras normas de ámbito nacional”, explica Ángel Pacheco.

Origen España, la Asociación Española de Denominaciones de Origen

La Asociación Española de Denominaciones de Origen (ORIGEN ESPAÑA) se puso en marcha en 2008 para fomentar el reconocimiento del papel esencial de las Denominaciones de Origen Protegidas (DOP) e Indicaciones Geográficas Protegidas (IGP) agroalimentarias españolas. Los principales objetivos de la Asociación son impulsar el reconocimiento del papel que estos productos tienen en el desarrollo sostenible y promover una mejor y más eficaz protección de las DOP e IGP agroalimentarias españolas.

Cuenta con 95 asociados y una representatividad del 91% del valor económico de las indicaciones geográficas agroalimentarias (alimentos con sello DOP e IGP) españolas, lo que supone más de 1.400 millones de € en valor de mercado.

ORIGEN ESPAÑA tiene firmado un Convenio de Colaboración con la ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE CAJAS RURALES.

Grupo CAJA RURAL es uno de los principales grupos financieros operantes en España compuesto por 30 cajas

