Origen España y la OEPM refuerzan su colaboración en materia de derechos de Propiedad Industrial

- La Asociación Española de Denominaciones de Origen ha celebrado una jornada de formación en la OEPM para mostrar a sus profesionales la importancia de la correcta utilización de los derechos de Propiedad Industrial dentro del sector de las Indicaciones Geográficas

- Durante el encuentro, los examinadores de la Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM) han podido degustar distintos productos de calidad certificada con sellos DOP e IGP

- La reunión ha acogido además la renovación del convenio de colaboración entre Origen España y la OEPM

Madrid, 11 de noviembre de 2025. – La Asociación Española de Denominaciones de Origen, Origen España, y la Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM) han reforzado su colaboración para proteger la Propiedad Industrial dentro del sector de las Denominaciones de Origen Protegidas (D.O.P) y las Indicaciones Geográficas Protegidas (I.G.P) agroalimentarias, en una jornada de formación celebrada este martes, 11 de noviembre, en la sede de la OEPM. Un dinámico encuentro que ha servido para dar a conocer a casi 100 profesionales de este organismo la importancia de velar por la correcta utilización de estos derechos.

Los productos identificados con sellos de calidad diferenciada DOP e IGP están vinculados a un origen geográfico concreto, que les dota de unas características únicas. Como se ha expuesto durante la jornada, los derechos de Propiedad Industrial son un elemento indispensable para garantizar a las denominaciones de origen derechos exclusivos e impedir que terceros exploten sus nombres reconocidos, así como una de las herramientas más importantes con la que cuentan los agricultores nacionales para hacer frente a la competencia.

Tal y como indica el presidente de Origen España, Ángel Pacheco, “hemos querido poner en marcha una jornada de formación novedosa y nada tradicional, que nos permitiera estar cerca de los directivos y examinadores de la OEPM y ofrecerles una degustación mientras les formábamos sobre por qué es necesaria la defensa de los nombres protegidos, también a nivel de la Propiedad Industrial, para los territorios, la población rural y la biodiversidad. Podemos decir que esa formación del producto hacia los nombres protegidos ha sido un éxito”.

La sede de la OEPM ha sido la encargada de acoger el evento organizado por Origen España. Por turnos, los examinadores y directivos de la entidad han degustado ocho productos de calidad certificada de distintos sectores de actividad: jamones 100% ibéricos DOP Jabugo y DOP Los Pedroches; quesos DOP Torta del Casar, DOP Queso Manchego y DOP Queso Tetilla; DOP Mejillón de Galicia; IGP Aceite de Jaén y las IIGGPP Jijona y Turrón de Alicante. Todos ellos asociados a Origen España.

Durante la degustación, los representantes de los distintos consejos reguladores han presentado a los profesionales de la OEPM las cualidades que distinguen a sus productos, cómo influye su producción en el territorio al que se les vincula y las problemáticas que afrontan el desempeño de su actividad en el ámbito de la Propiedad Industrial.

Así, el personal de la oficina ha podido conocer, de primera mano, los productos acogidos a los sellos DOP e IGP y las demandas de los asociados a Origen España en esta materia. “Hemos podido exponer de una forma razonada y práctica algunos problemas que han afectado a nuestros asociados en el registro de marcas que se han considerado conflictivas, incluso mostrando casos de sentencias favorables para las indicaciones geográficas que han permitido dotar a éstas de una protección legal más amplia, defender a los productores, reforzar a todos los niveles el valor de las DOP e IGP y, sobre todo, proteger en mayor medida al consumidor”, afirma Ángel Pacheco.

Origen España renueva su convenio de colaboración con la OEPM

La jornada de formación celebrada por Origen España en la sede de la OEPM ha acogido también la renovación del convenio de colaboración entre ambas entidades. Un acuerdo que, desde hace cinco años, establece un marco de acción conjunta con el objetivo de facilitar, impulsar y estimular el conocimiento y la utilización de los derechos exclusivos del sector de las Denominaciones de Origen.

Como parte de esta alianza, las instituciones firmantes colaboran en acciones de promoción y formación sobre los derechos de Propiedad Industrial. La asesoría entre profesionales, la participación en actividades desarrolladas por ambas partes y el apoyo en la gestión de estos derechos son algunos de los pilares destacados de este convenio, que establece un canal de comunicación bidireccional y brinda un mayor refuerzo a los productos agroalimentarios con sellos de calidad diferenciada.

“Este acuerdo reafirma el papel de Origen España como entidad representativa de las DOP e IGP agroalimentarias nacionales, así como su carácter de portavoz sectorial. Con la colaboración de la OEPM, se pretende garantizar la protección del nombre de estos productos específicos del territorio, que contribuyen con su actividad al desarrollo de las zonas rurales y a la fijación de la población”, ha expresado Pacheco durante la firma.

Origen España, la Asociación Española de Denominaciones de Origen

La Asociación Española de Denominaciones de Origen (ORIGEN ESPAÑA) se puso en marcha en 2008 para fomentar el reconocimiento del papel esencial de las Denominaciones de Origen Protegidas (DOP) e Indicaciones Geográficas Protegidas (IGP) agroalimentarias españolas. Los principales objetivos de la Asociación son impulsar el reconocimiento del papel que estos productos tienen en el desarrollo sostenible y promover una mejor y más eficaz protección de las DOP e IGP agroalimentarias españolas.

Cuenta con 95 asociados y una representatividad del 91% del valor económico de las indicaciones geográficas agroalimentarias (alimentos con sello DOP e IGP) españolas, lo que supone más de 1.400 millones de € en valor de mercado.

ORIGEN ESPAÑA tiene firmado un Convenio de Colaboración con la ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE CAJAS RURALES.

Grupo CAJA RURAL es uno de los principales grupos financieros operantes en España compuesto por 30 cajas

Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM)

La Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM) es el organismo oficial, dependiente del Ministerio de Industria y Turismo, que impulsa el desarrollo económico, la innovación y la competitividad, promoviendo el conocimiento y uso de la propiedad industrial, mediante la concesión de los siguientes títulos de propiedad industrial: patentes, modelos de utilidad, marcas, nombres comerciales, diseños y topografías de productos semiconductores.

