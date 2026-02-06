Origen España suma un nuevo socio con la incorporación de la DOP Miel de Málaga - DOP Miel de Málaga

La Denominación de Origen se ha unido a la asociación tras incorporarse al Registro de Indicaciones Geográficas de la Unión Europea el pasado lunes, 2 de febrero

La secretaria general del Consejo Regulador de la DOP Miel de Málaga, Anabel Rojas, ha expresado que “es un paso fundamental contar con el apoyo de Origen España y con una red que camina hacia el objetivo de darle valor al producto con origen certificado, local y de calidad diferenciada”

El presidente de Origen España, Ángel Pacheco ha dado la bienvenida al nuevo socio y ha indicado que los productos DOP e IGP como la Miel de Málaga “contribuyen al desarrollo del tejido socioeconómico de las zonas rurales y ofrecen una garantía de calidad al consumidor”

Madrid, 6 de febrero. – La Asociación Española de Denominaciones de Origen, Origen España, ha incorporado como miembro de pleno derecho a la Denominación de Origen Protegida (DOP) Miel de Málaga, que fue inscrita de forma oficial en el Registro de Indicaciones Geográficas (IIGG) de la Unión Europea el pasado 2 de febrero. Con esta adhesión, la entidad suma un total de 95 Indicaciones Geográficas (IIGG) asociadas, que trabajan de forma conjunta para proteger e impulsar los sellos de calidad europeos DOP e IGP.

El presidente de Origen España, Ángel Pacheco, ha dado la bienvenida al nuevo socio y ha reafirmado el compromiso de la asociación “con la promoción y la defensa de los productos de calidad diferenciada como la DOP Miel de Málaga, vinculados a un origen geográfico concreto y a un modelo de producción tradicional que les dota de unas características únicas”.

La Comisión Europea aprobó el pasado lunes la incorporación de la Miel de Málaga a su registro de Denominaciones de Origen Protegidas. La secretaria general del Consejo Regulador de la DOP Miel de Málaga, Anabel Rojas, ha explicado que “el proceso de inscripción se emprendió de forma oficial hace 12 años, aunque los apicultores de la región ya hablaban de la Miel de Málaga en 1998”.

El sello de calidad DOP reconoce las cualidades singulares de la miel malagueña, derivadas de la amplia biodiversidad botánica y las condiciones climatológicas de la región, así como del saber hacer de los apicultores locales, que emplean prácticas tradicionales de trashumancia. “Se trata de un hito histórico que otorga a este producto el reconocimiento y protección que merece”, expresa Rojas.

Con su incorporación a la Asociación Española de Denominaciones de Origen, el Consejo Regulador busca afianzar el reconocimiento del producto amparado y abordar los retos clave del sector. En este sentido, la secretaria general ha indicado que “para la DOP es un paso fundamental contar con el apoyo de Origen España y con una red tan amplia que camina hacia un objetivo común: darle valor al producto con origen certificado, local y de calidad diferenciada. Significa que la Miel de Málaga avanza en la dirección correcta”.

La pérdida de colmenas y la llegada de especies invasoras por el cambio climático, la falta de relevo generacional y la presencia en el mercado de productos adulterados e importados destacan entre los principales desafíos del sector apícola. Frente a ellos, Pacheco insiste en la importancia de “contar con una red de apoyo como Origen España, que conecte a las DOs y a sus productores con las autoridades competentes, y eduque a los consumidores en el significado de los sellos de calidad DOP e IGP”.

La adhesión de la DOP Miel de Málaga a Origen España supone un reconocimiento a la labor de la asociación como entidad representativa de las denominaciones de origen agroalimentarias del país, así como a su carácter de portavoz sectorial. “Desde su fundación en el año 2008, la asociación trabaja con el apoyo de sus miembros para garantizar el reconocimiento del nombre de estos productos específicos del territorio, que contribuyen al desarrollo del tejido socioeconómico de las zonas rurales y ofrecen una garantía de calidad al consumidor”, concluye Pacheco.

Origen España, la Asociación Española de Denominaciones de Origen

La Asociación Española de Denominaciones de Origen (ORIGEN ESPAÑA) se puso en marcha en 2008 para fomentar el reconocimiento del papel esencial de las Denominaciones de Origen Protegidas (DOP) e Indicaciones Geográficas Protegidas (IGP) agroalimentarias españolas. Los principales objetivos de la Asociación son impulsar el reconocimiento del papel que estos productos tienen en el desarrollo sostenible y promover una mejor y más eficaz protección de las DOP e IGP agroalimentarias españolas.

Cuenta con 95 asociados y una representatividad del 91% del valor económico de las indicaciones geográficas agroalimentarias (alimentos con sello DOP e IGP) españolas, lo que supone más de 1.400 millones de € en valor de mercado.

ORIGEN ESPAÑA tiene firmado un Convenio de Colaboración con la ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE CAJAS RURALES.

Grupo CAJA RURAL es uno de los principales grupos financieros operantes en España compuesto por 30 cajas

