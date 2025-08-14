(Información remitida por la empresa firmante)

Orion Innovation amplía su liderazgo y fortalece las alianzas estratégicas en la nube y la IA para impulsar la transformación del cliente

Nombra a David Winter, visionario de la nube, como director de la nube y asociaciones estratégicas

EDISON, N.J., 14 de agosto de 2025 /PRNewswire/ -- Orion Innovation ("Orion"), empresa líder en servicios de transformación digital y desarrollo de productos, está acelerando la expansión de su talento, incorporando líderes y expertos de primer nivel para impulsar la innovación en la nube, la IA y los servicios digitales de última generación. Como parte de este crecimiento, la compañía ha nombrado a David Winter director de Nube y Alianzas Estratégicas, una incorporación clave a su equipo directivo que impulsa la transformación para clientes de todo el mundo.

"Las alianzas son fundamentales para el futuro de Orion", afirmó Brian Bronson, consejero delegado de Orion Innovation. "La experiencia y la visión de David lo convierten en el líder ideal para expandir nuestras alianzas en la nube y la IA con AWS, Azure, Google Cloud y otras empresas. Su nombramiento demuestra al mercado que Orion está impulsando el cambio impulsado por la IA, no solo adaptándose a él. Es una de las muchas contrataciones estratégicas que hemos realizado este año, y hay más por venir".

Winter aporta más de dos décadas de experiencia en la transformación de la economía moderna de la nube. Desde su participación en el lanzamiento del modelo de migración y modernización de AWS hasta su asesoramiento a ISV de Google Cloud en la creación de estrategias globales de comercialización exitosas, ha presenciado la evolución de la nube desde dentro y conoce su futuro. En Orion, liderará la estrategia global de alianzas en nube e IA, fortalecerá las alianzas con hiperescaladores y socios tecnológicos clave, y acelerará el marco de alianzas nativas de IA para ofrecer arquitecturas basadas en la nube que transformen la estrategia en resultados empresariales medibles.

Winter cree que Orion está en una posición privilegiada para esta era. "La mayoría de las empresas aún están descubriendo cómo adaptarse a la revolución de la IA. Orion fue creado para ello. Durante más de 30 años, han desarrollado aplicaciones reales que resuelven problemas reales. Ahora, la IA nos permite hacerlo de forma más rápida, inteligente y económica, por lo que este equipo está perfectamente posicionado para liderar este momento".

Este movimiento de liderazgo subraya el compromiso de Orion con el talento, la tecnología y las asociaciones estratégicas, impulsando la próxima era de transformación digital donde las ideas audaces, las colaboraciones de primer nivel y la innovación en inteligencia artificial generan resultados en el mundo real.

Acerca de Orion Innovation

Orion Innovation (Orion) es una firma líder en servicios de transformación digital y desarrollo de productos. Con una sólida base en la excelencia en ingeniería y el design thinking, Orion combina agilidad, escalabilidad y madurez para ofrecer soluciones impactantes. Con un equipo de aproximadamente 6.000 asociados, la compañía ayuda a clientes de Fortune 1000 a mejorar la eficiencia operativa, optimizar la experiencia del cliente y desarrollar productos digitales innovadores. Orion invierte en el desarrollo de datos e inteligencia artificial, incluyendo la IA generativa, y las tecnologías en la nube para impulsar la innovación del cliente.

Con oficinas en América del Norte, EMEA, India y América Latina, Orion atiende a clientes en una amplia gama de industrias, incluidas telecomunicaciones, medios y tecnología, deportes y entretenimiento, servicios profesionales, servicios financieros y atención médica y ciencias biológicas.

Para más información, visite www.orioninc.com.

