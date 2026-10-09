Orion Innovation obtiene la certificación ISO/IEC 42001

(Información remitida por la empresa firmante)

Esta certificación refuerza el enfoque de diseño responsable de Orion para ayudar a las empresas a implementar la IA

ISELIN, N.J., 9 de octubre de 2026 /PRNewswire/ -- Orion Innovation ("Orion"), socio de servicios de ingeniería de software habilitados para datos e IA, ha dado a conocer hoy que ha obtenido la certificación ISO/IEC 42001:2023, el estándar internacional para sistemas de gestión de inteligencia artificial (AIMS).

Al tiempo que las empresas pasan de la experimentación con IA a su adopción a gran escala, un gobierno sólido se vuelve una parte esencial. La certificación de Orion demuestra su compromiso con las prácticas establecidas de gestión de IA, que incluyen gobierno, gestión de riesgos, rendición de cuentas, seguimiento y mejora continuada.

"La IA presenta un potencial enorme para transformar la forma en que operan las empresas, pero para aprovechar ese potencial se requiere confianza", afirmó Pradeep Menon, director de operaciones y director general Orion Innovation. "En Orion, estamos centrados en ayudar a las empresas a operacionalizar la IA para generar resultados comerciales que se puedan medir. Esta certificación es un refuerzo para el gobierno y la rendición de cuentas, que están integradas en nuestro enfoque de la IA, y proporciona a nuestros clientes mayor confianza a medida que la adoptan y la escalan".

Orion ayuda a operacionalizar la IA al integrar capacidades de IA, datos, nube, ingeniería de software y diseño de experiencia. Su enfoque de diseño responsable combina la entrega de software habilitado para IA con gobierno, seguridad y supervisión humana de cara a ayudar a las organizaciones a llevar la IA de la experimentación a la producción.

"También hemos llevado a cabo el desarrollo de unas herramientas diseñadas para ayudar a las empresas a operacionalizar y realizar el seguimiento continuamente del cumplimiento de la norma ISO/IEC 42001 en todo su creciente ecosistema de agentes de IA", explicó Rajul Rana, responsable tecnológico de Orion Innovation.

La norma ISO/IEC 42001:2023 proporciona un marco estructurado para las organizaciones que llevan a cabo el desarrollo, suministro o utilización de sistemas de IA. Para Orion, la certificación refuerza su compromiso de equilibrar la velocidad de la innovación en IA con el gobierno que las empresas necesitan para implementarla de manera responsable.

Acerca de Orion Innovation

Orion Innovation es un socio de servicios de ingeniería de software con base en datos e IA, con amplia experiencia en la nube, que ofrece experiencias digitales con un impacto empresarial medible. Con una sólida presencia global, Orion ayuda a las empresas a modernizar, desarrollar, escalar y poner en marcha su tecnología.

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Si desea más información visite orioninnovation.com.

Contacto para medios:Christina PotterMedia@orioninc.com

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