-Orion Innovation reconocido en Servicios de Ingeniería de Productos Conectados, Evaluación de Analistas del 4º trimestre de 2025

ISELIN, N.J., 20 de enero de 2026 /PRNewswire/ -- Orion Innovation ("Orion"), una empresa líder en ingeniería de software basada en datos e IA, anunció que ha sido evaluada entre los 12 proveedores más importantes en The Forrester Wave™: Servicios de Ingeniería de Productos Conectados, cuarto trimestre de 2025. La evaluación refleja la capacidad de Orion en ingeniería de software e integrada, pruebas rigurosas y soporte del ciclo de vida de productos conectados.

La investigación de Forrester subraya la complejidad de los productos conectados, que exigen excelencia en el diseño físico del producto, el software integrado, las aplicaciones de soporte y la experiencia digital del usuario. El modelo de ingeniería de Orion está diseñado específicamente para estas demandas, combinando una disciplina de entrega práctica con una presencia global escalable.

"El reconocimiento en Forrester Wave nos confirma nuestro enfoque en las capas digitales e integradas de los productos conectados", afirmó Dmitry Oshmarin, director de tecnología del Centro de Innovación en Ingeniería (COI) de Orion Innovation. "Ayudamos a nuestros clientes a traducir su estrategia en ejecución: diseñamos productos fiables, aceleramos los lanzamientos con CI/CD y automatización, y mantenemos el rendimiento mediante el soporte del ciclo de vida a escala global".

Orion ofrece software integrado, desde hardware y controladores hasta HMI, además de soluciones de aplicaciones y nube, plataformas de datos y capacidades de IA integradas. La madurez de las pruebas abarca la automatización de unidades, SIL y HIL, totalmente integrada con los flujos de trabajo de CI/CD. Tras la implementación, el soporte al cliente de nivel 1 a 4 de Orion aprovecha GenAI y RAG para mejorar la precisión de las respuestas y el tiempo de resolución.

Para obtener más información, lea el informe The Forrester Wave™: Connected Product Engineering Services, Q4 2025 o contacte con Orion para reservar una consulta con nuestro equipo.

Acerca de Orion Innovation

Orion Innovation ("Orion") ofrece soluciones de última generación en datos, inteligencia artificial, nube y experiencia digital, lo que permite a las organizaciones innovar, escalar y adoptar tecnologías del futuro.

Con una amplia experiencia en ingeniería de software y un sólido conocimiento de los desafíos específicos de cada sector, creamos productos y soluciones basados en datos que mejoran la experiencia del cliente, aceleran el crecimiento y generan valor a largo plazo.

El equipo de Orion, compuesto por más de 6.000 asociados, opera en América, EMEA y APAC. En India, Orion cuenta con centros de distribución en Bombay, Kochi, Chennai, Coimbatore e Hyderabad. Para más información, visite orioninnovation.com.

Visualice el futuro. Construya lo que importa.

Forrester no respalda ninguna empresa, producto, marca ni servicio incluido en sus publicaciones de investigación, ni aconseja a nadie que seleccione los productos o servicios de ninguna empresa o marca basándose en las calificaciones incluidas en dichas publicaciones. La información se basa en los mejores recursos disponibles. Las opiniones reflejan el juicio del momento y están sujetas a cambios. Para más información, lea sobre la objetividad de Forrester aquí .

