Oritain lanza su informe histórico sobre inteligencia en la cadena de suministro global para 2026

(Información remitida por la empresa firmante)

El 60 % de los consumidores evitan productos de origen desconocido; el 90 % de las marcas analizadas se ven afectadas por el algodón prohibido

LONDRES, 14 de mayo de 2026 /PRNewswire/ -- Oritain, líder mundial en verificación forense del origen de los productos, publicó hoy su primer Informe Global de Inteligencia de la Cadena de Suministro 2026 . Los resultados revelan un punto de inflexión crucial: a medida que se intensifican el escrutinio regulatorio y económico, así como el escepticismo del consumidor, la visibilidad tradicional de la cadena de suministro ya no es suficiente para operar con confianza.

El informe identifica una creciente brecha de verificación entre la documentación de la cadena de suministro y la realidad. Tomando el algodón como ejemplo, los datos muestran que, tras tres años de progreso constante, la exposición al algodón prohibido ha vuelto a los niveles anteriores a 2021.

El análisis de Oritain, que abarca 1.000 prendas anuales durante 5 años en 40 marcas, pone de manifiesto un cambio fundamental en el liderazgo. Si bien casi el 94 % de las empresas del Reino Unido y el 87 % de las de EE.UU. ya rastrean sus cadenas de suministro de algodón, Oritain descubrió que el 90 % de las marcas analizadas en 2025 registraron al menos un caso de algodón prohibido, frente al 64 % en 2024.

"El riesgo no desaparece, sino que resurge", afirmó Alyn Franklin, consejero delegado de Oritain. "A medida que las marcas reorientan sus regiones de fabricación, la exposición a materiales en la cadena de suministro no ha desaparecido, sino que aparece en nuevos centros de producción. Sin una verificación independiente, el riesgo se propaga silenciosamente a través de complejas rutas comerciales y solo sale a la luz cuando se detienen las mercancías y aumentan los costes".

Conclusiones clave

La exposición prohibida al algodón ha vuelto a los niveles anteriores a 2021, un desafío que los registros documentales tradicionales no pueden resolver.

Existe una falta de confianza. El 60 % de los consumidores evita los productos de origen poco fiable, mientras que solo el 3 % confía en las afirmaciones publicitarias.

Más allá del algodón, el 69 % de los consumidores apoya la exigencia de pruebas de origen ético para el cuero, lo que refuerza la petición de su inclusión en EUDR.

Las consecuencias ya no son teóricas. El 80 % de las marcas británicas y el 37 % de las estadounidenses encuestadas ya han experimentado un impacto material, incluyendo retrasos en la frontera, sanciones económicas e interrupciones en la producción.

El informe concluye que el futuro del comercio resiliente reside en la verificación forense programática. Al pasar del cumplimiento reactivo a un modelo continuo basado en la ciencia, las empresas pueden fundamentar sus afirmaciones con pruebas sólidas.

"La visibilidad sin verificación ya no es válida", añadió Franklin. "Oritain proporciona la ciencia y la inteligencia de red que permiten a las organizaciones generar una confianza medible, defendible y escalable".

Acerca de Oritain:

Oritain es líder mundial en verificación forense de origen. Mediante el uso de isótopos y oligoelementos, combinados con modelos estadísticos avanzados, Oritain verifica la procedencia de productos de moda y algodón, cuero, madera, café, carne y lácteos para ayudar a las organizaciones a cumplir con la normativa y reducir el riesgo para su reputación.

Más información aquí .

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2979739/Oritain_Logo.jpg

View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/oritain-lanza-su-informe-historico-sobre-inteligencia-en-la-cadena-de-suministro-global-para-2026-302772482.html