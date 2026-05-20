Orkli invertirá 54 millones en desarrollar soluciones de seguridad para baterías con apoyo del PERTE VEC

Sede de Orkli en Ordizia - ORKLI S. Coop

(Información remitida por la empresa firmante)

La cooperativa guipuzcoana Orkli movilizará 54 millones de euros en cinco años para impulsar desde Ordizia una nueva línea de soluciones de seguridad para baterías de vehículos eléctricos. El plan, respaldado por el PERTE VEC, contará con una subvención de 8 millones y prevé la creación de al menos 100 empleos al finalizar

Madrid, 20 de mayo de 2026.- La cooperativa Orkli, perteneciente al Grupo Mondragón, ha sido preseleccionada dentro del programa PERTE VEC (Vehículo Eléctrico y Conectado), financiado con fondos europeos Next Generation EU. En el marco de esta iniciativa, la compañía recibirá una subvención de 8 millones de euros que respaldará un ambicioso plan de inversiones de 54 millones de euros durante los próximos cinco años.



Este plan permitirá la puesta en marcha y el desarrollo de la gama de productos BELCOR, orientada a garantizar condiciones de trabajo más seguras mediante la reducción de los riesgos asociados al uso de baterías, un ámbito clave en el contexto de la electrificación y la transición energética.



La iniciativa BELCOR está impulsada conjuntamente por ORKLI S. Coop., con sede en Ordizia, y la empresa alemana BELCHEM GmbH, consolidando una colaboración internacional que contribuirá al desarrollo de soluciones innovadoras en materia de seguridad en sistemas basados en baterías.



En este contexto, BELCOR ya cuenta con nominaciones por parte de fabricantes de automóviles para el suministro de elementos de seguridad entre celdas de baterías. Estas soluciones están diseñadas para prevenir eventos térmicos adversos y contribuir a la prolongación de la vida útil de las propias celdas, aportando un valor añadido clave en el desarrollo de vehículos eléctricos más seguros y duraderos.



Además del interés mostrado por fabricantes de automoción de referencia con base en Europa, la iniciativa BELCOR está despertando una creciente atención por parte de marcas asiáticas con planes de implantación en el mercado europeo, lo que refuerza su posicionamiento internacional y su potencial de crecimiento.



Impacto local y generación de empleo

Las inversiones previstas en la planta de Ordizia tendrán asimismo un impacto significativo en el entorno socioeconómico de la comarca, posibilitando la creación de al menos 100 nuevos puestos de trabajo al término del periodo de implementación del proyecto.



El desarrollo del proyecto está siendo monitorizado por la Corporación Mondragón, que respalda la iniciativa a través de sus mecanismos internos de apoyo y promoción, reforzando así su apuesta por la innovación industrial, la sostenibilidad y la generación de empleo de calidad.



Impulso europeo a la electromovilidad

Esta iniciativa se enmarca dentro de los esfuerzos europeos por fortalecer la cadena de valor del vehículo eléctrico y avanzar hacia un modelo industrial más competitivo, seguro y sostenible



El Proyecto Estratégico para la Recuperación y Transformación Económica del Vehículo Eléctrico y Conectado (PERTE VEC) fue aprobado por el Consejo de Ministros el 13 de julio de 2021 como un proyecto de colaboración público-privada para reforzar la cadena de valor de la automoción en España. Su objetivo es impulsar un ecosistema industrial capaz de desarrollar y fabricar vehículos eléctricos y conectados, con la ambición de situar a España como hub europeo de electromovilidad.

Contacto

Emisor: Orkli

Nombre contacto: Olga Garcia

Descripción contacto: PR

Teléfono de contacto: 657477001