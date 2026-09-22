Ormuz y el clima amenazan con elevar la factura de la luz este invierno hasta los 189 euros/MWh - Tempos Energía

(Información remitida por la empresa firmante)

El termómetro y la geopolítica mantendrán en jaque a la factura de la luz este invierno. Ningún escenario será barato; con Ormuz cerrado y un invierno frío podríamos llegar hasta los 189 euros/MWh

El precio del barril del brent no parece tener una dirección clara. Tres escenarios se contemplan: desde los 85 dólares en el más bajo hasta los 150 dólares en el más alto. La reaparición del oleoducto saudí, la decisión de Trump frente al conflicto y la capacidad de soportar la energía precios más caros determinarán en qué escenario se sitúa el precio

Sevilla, 22 de septiembre de 2026.- El estrecho de Ormuz y el termómetro serán las dos variables que determinarán el precio de la luz este invierno. Los expertos apuntan a que podríamos enfrentarnos a cuatro tipos de inviernos, y ninguno de ellos será barato.

Las primeras de las variables presentan a un Ormuz cerrado y sin posibilidad para los metaneros de cruzar el estrecho. Si a ello se une un invierno de temperaturas frías, que afectará a los depósitos que “nunca se llenaron” y podría dar lugar “al final de año más caro desde 2010, con la excepción de 2021”. El gas podría escalar hasta los 105 euros el megavatio hora y la luz se cifrará entre los 172 hasta los 189 euros el megavatio hora.

Sin embargo, si el invierno es suave y ventoso, como auguran los meteorólogos, con la resistencia de los depósitos, el gas cedería hasta los 73-78 euros y la luz se mantendría entre los 137-145 euros megavatio hora. Ante esta posibilidad, el CEO de Tempos Energía aclara que “el buen tiempo no abarata, sino que el precio de septiembre se prolongaría hasta final de año”.

La otra variable pasaría por que Ormuz abra sus compuertas; con frío, los barcos no llegarían a tiempo para afrontar el último trimestre. El gas se movería entre los 68 y los 75 euros el megavatio hora la, mientras que la luz lo haría entre los 129 y los 140 euros. Este precio resulta ser casi el doble que el invierno pasado y, como analiza Aceituno, “abrir Ormuz con frío vale lo mismo que cerrado con calor”. La factura no se aliviará ni con un invierno de temperaturas suaves y el paso de Ormuz abierto. Con todo a favor, el gas bajaría hasta los 51-58 euros y la luz se encontraría entre los 101-112 euros. Como señala el analista de mercados energéticos “incluso en el mejor de los cuatro escenarios, vuelve la factura de 2025”.

Los tres relojes que ahogan el mercado energético

Antonio Aceituno se refiere a “tres relojes” determinantes que interceden en el precio. El primero de ellos, los depósitos de gas. El almacenamiento en Europa llegará este invierno como mucho al 75 por ciento, lejos del 83 por ciento del año pasado y “ni siquiera alcanzará el 80 por ciento que Bruselas fijó como objetivo rebajado. Aunque Europa siguiera inyectando hasta noviembre al ritmo de septiembre, se quedaría a un punto del año pasado”.

El segundo reloj lo soporta Qatar. A principios del mes de noviembre vence la cláusula y el hecho de que exista prórroga o se levante será una señal física más que diplomática de lo que ocurre en el estrecho. “La guerra traslada una prima de 47,6 euros al gas, que en la luz se traduce en 77 euros. La paz se cobra en dos plazos, primero con el titular y el segundo con el primer metanero amarrado en un puerto de Europa”.

El excedente de gas licuado procedente de Norteamérica es el tercer reloj, puesto que ya ha sustituido a más de la mitad de lo que Oriente Medio ha dejado de enviar. Desde Bank of America, el responsable de materias primas anticipa “un superávit importante” cuando la guerra concluya, pero esta abundancia llegará después de este invierno.

Los futuros en “plena ebullición”

En relación a los futuros eléctricos, el analista expone que “el gas europeo está en ebullición”. El índice de referencia cierra en los 79,54 euros el megavatio hora. Aceituno recuerda que en junio el coste era de 40 y hace un año de 33, “en ochenta días ha duplicado el precio. Hoy vale el 60 por ciento de lo que costó de media en 2022”. Un precio que se ha incrementado tan rápido debido a tres motivos; el primero de ellos, la imposibilidad de que el gas catarí llegue a Europa. Recuerda el CEO de la consultora que en agosto solo un cargamento logró cruzar mientras que antes de la guerra lo hacían tres al día. La segunda razón se refiere a los almacenamientos, que con la llegada del frío estarán al 69 por ciento. La última razón, que hace de freno, es Asia que ha dejado de pujar al comprar menos. Los barcos que ya no demandan ni China ni Pakistán “acaban en Europa y aunque el precio sube, no dispara”. Por todo ello, el último trimestre del año cierra en los 146,80 euros, el primer trimestre está en 126,70. Los meses de primavera y verano ya no actúan de refugio.

El pool de septiembre

El mes de septiembre deja el precio del pool en los 140,94 euros el megavatio hora, el más alto desde octubre de 2022 y el tercer septiembre más caro desde hace 16 años. El pool se ha doblado en tres meses, un 102,5 % de subida acumulada y como expone Aceituno “no ha sido un salto sino más bien una rampa; desde los 69,59 euros en junio, 104,75 euros el megavatio en julio, 118,25 en agosto y el mes de septiembre en los 140,94 euros”.

El promedio no refleja los dos mercados existentes; desde las 13.00 a 18.00 horas la luz los precios se sitúan en los 36,20 euros el megavatio hora, cuando la energía solar está más fuerte que nunca. Es a partir de las 19.00 horas y hasta las 22.00 cuando se encarece hasta los 217,77 euros, seis veces más cara y con el dominio absoluto del gas. “La luz de la tarde y la luz de la noche no salen de la misma fábrica, en la primera el sol no cobra combustible. La fábrica de la noche depende del gas, trabajando un 50 por ciento más de noche y cobrando dos veces y media más por cada hora.

Un brent sin brújula, pero definitivamente “no barato”

Desde Tempos Energía consideran que el Brent encara los próximos tres meses sin ninguna brújula y apoyado en los 121,18 dólares el barril. Ni tan siquiera el banco americano JPMorgan tiene un escenario de referencia, aunque desde la consultora estudian tres escenarios del precio del crudo. Desde ahora hasta diciembre, el calendario de la reaparición del oleoducto saudí, la decisión de Washington y el aguante de la energía y el dinero más caro son las palancas que inciden en el precio.

Un escenario probable puede combinar la reaparición a plazos del oleoducto y el freno del conflicto. Ante esta situación Tempos Energía apunta que el barril estaría entre los 105 y los 125 dólares. Para los analistas, el escenario alcista situado entre los 130 y los 150 dólares el barril llegaría si Trump retoma la ofensiva sobre Irán o bien, si los daños del oleoducto son más graves y duraderos de lo que se ha contemplado.

Por el contrario, el escenario con la horquilla más baja, que estaría entre los 85 y los 100 dólares dependería del paso por las urnas el próximo noviembre con las elecciones de medio mandato en Estados Unidos. La previsión no acerca un petróleo barato en esta ocasión, pero sí en la media del año. Para Aceituno “los amortiguadores que han absorbido las pérdidas de suministro se están debilitando”. Estos amortiguadores son la menor demanda de China, la liquidación de inventarios, la flexibilidad de la flota y el aumento de la producción americana. “Mientras los amortiguadores aguantes, cada sobresalto se refleja en el precio. El día que salten, será un problema de abastecimiento”, sentencia Aceituno.

Sobre Tempos Energía

Tempos Energía es una consultora energética independiente con 15 años de experiencia, especializada en la compra de energía, gas y electricidad para grandes centros de consumo. Su enfoque siempre se dirige a la mejora de la cuenta de resultados, aplicando el conocimiento y estudio diario de los mercados, con el fin de implementar estrategias capaces de anticiparse a los acontecimientos adversos.

Con más de 100 clientes en cartera, y cerca de 200 puntos de suministro con perfil industrial gestionados (CUPS), superando anualmente los 1.500 GWh de electricidad, y 750 gigas de gas bajo su supervisión, Tempos Energía desarrolla informes y análisis basados en datos reales para respaldar decisiones eficientes.

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