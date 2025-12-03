La Orquesta Sinfónica Carlos Cruz Diez presenta en el Teatro Capitol el concierto solidario Volver a casa - Ríos y Toth

Madrid, 3 de diciembre de 2025.-

El próximo 15 de diciembre, el Teatro Capitol de Gran Vía se convertirá en el escenario de Volver a Casa, un espectáculo que trasciende la música para convertirse en un reencuentro con las raíces. El evento, presentado hace unos días en El Jardín del Ritz por Ríos y Toth en un acto conducido por Johanna Müller-Klingspor y que contó con la presencia, entre otros, de Manuel Jurado, fundador de la Orquesta Sinfónica Carlos Cruz Diez, además de diversas figuras destacadas de la sociedad española y venezolana, unirá a ambos países en una noche de emoción, identidad y esperanza.

Según la empresaria, filántropa y socialité “este concierto es mucho más que una función musical: es un puente. Un puente entre quienes partieron y quienes sueñan con regresar, entre quienes conservan su identidad a pesar de la distancia, y entre quienes, desde España, nos sentimos unidos a Venezuela por afectos, historias o vínculo profundos".

La Orquesta Sinfónica presentará un Concierto Navideño solidario que reunirá el talento de músicos, cantantes y bailarines en una noche mágica llena de espíritu festivo, arte y esperanza. El evento reafirma el compromiso de la Orquesta Sinfónica Carlos Cruz Diez con la difusión cultural, la promoción de nuevas generaciones de artistas y el impulso del talento iberoamericano. Como destacó el maestro Jurado, “no es solo un concierto: es una historia contada a través de la música, una invitación a sentir que ‘cuando la música suena, el alma regresa’”.

Más de 60 músicos, 15 bailarines y un gran equipo artístico y técnico harán posible una experiencia que combina música sinfónica, danza y artes visuales en una celebración del talento y la memoria compartida. Volver a Casa no es solo un concierto: es una historia contada a través de la música, una invitación a sentir que, como indica el propio eslogan del evento, "cuando la música suena, el alma regresa".

El espectáculo cuenta con la colaboración de la Fundación Al Norte del Sur, que creará un código QR que permitirá al público realizar donaciones directas destinadas a apoyar la construcción de una escuela de música en el barrio de Petare (Caracas). De esta manera, el concierto se convierte también en una oportunidad para tender puentes y fomentar proyectos educativos a través del arte y la solidaridad.

Así, parte de la recaudación se destinará a programas sociales y de apoyo a músicos venezolanos, concretamente a la Asociación Iberoamericana de Orquestas Sinfónicas. Como destacó Teresa Serrano, “este concierto nace del compromiso de apoyar a quienes, aun viviendo lejos de su hogar, siguen luchando por mantener viva su identidad. Desde la Fundación Al Norte del Sur trabajamos para que la música se convierta en una oportunidad real para los jóvenes venezolanos y en una herramienta que impulse su futuro".

El Concierto Navideño contará con colaboraciones artísticas especiales, incluyendo cantantes reconocidos como sorpresa, además de un elenco fijo de cantantes en tarima, bailarines y tambores afrovenezolanos que aportarán un toque de energía y color a la celebración. Además, asistirán caras conocidas como Carlos Baute, Karina, Miguel Molí y Victor Drija, entre otros.

Tras la actuación de la Maga Dania en el evento de presentación, Johanna Müller-Klingspor concluyó su participación destacando que “Volver a Casa es una coproducción entre Storaci Agency, Dayana Quinta y Laura Sánchez y cuenta con la colaboración de la Fundación Al Norte del Sur y sin su directora, Glenda Pérez. También quiero dar las gracias especialmente a la Fundación Mahou, Makoto y, cómo no, a Mandarin Oriental Ritz, Madrid, que nos acoge. Colaboradores como Tío Papelón, Sector- Pro, Inmoyael, Bo Coffee, Travel Shop, Global Printex, Huou, Lamah y La Cachapera también han hecho posible este evento”.

