Ortega & García Abogados recupera 91.543 euros para unos clientes afectados por una hipoteca multidivisa

Ortega & García ABOGADOS - Ortega & García

(Información remitida por la empresa firmante)

El despacho logra la nulidad de la cláusula multidivisa y la devolución de los importes cobrados indebidamente

Valencia, 24 de septiembre de 2026.- Un banco ha dado cumplimiento a la sentencia que declaró nula la cláusula multidivisa de un préstamo hipotecario firmado en 2008, tras la defensa ejercida por el despacho Ortega y García Abogados.



La entidad financiera no ha interpuesto recurso contra la resolución judicial y consignó en el juzgado el pasado 17 de septiembre de 2026, la cantidad de 91.543,59 euros a favor de los prestatarios afectados.



Este desenlace supone una resolución poco habitual en este tipo de litigios, dado que las entidades bancarias suelen agotar la vía de recursos ante la Audiencia Provincial.



En este caso, al evitar el banco la segunda instancia y el procedimiento de ejecución forzosa, los clientes han obtenido la recuperación de su dinero tras la sentencia dictada el 7 de abril de 2025 por el Juzgado de Primera Instancia n.º 25 bis de Valencia.



La resolución judicial concluyó que la entidad bancaria no acreditó haber facilitado a los clientes la información precontractual necesaria sobre los riesgos financieros del producto.



Según los hechos probados, los comerciales presentaron la hipoteca en yenes como una opción para reducir la cuota mensual en aproximadamente 300 euros, omitiendo advertir que la fluctuación de la divisa podría encarecer tanto las cuotas mensuales como el capital pendiente de amortización.



La sentencia aplicó la doctrina del Tribunal Supremo y del Tribunal de Justicia de la Unión Europea sobre el control de transparencia, ordenando recalcular el préstamo como si se hubiera concedido en euros y referenciado al euríbor.



La resolución incluyó la devolución de las cantidades abonadas en exceso, los intereses legales y la condena en costas a la entidad bancaria.



Los cálculos presentados por la entidad reflejan el impacto económico de la cláusula: los prestatarios habían abonado 262.456,53 euros entre capital e intereses, frente a los 195.623,36 euros que habrían satisfecho con un préstamo convencional en euros.



La diferencia de 66.833,17 euros se ha restituido a los clientes junto con 24.710,41 euros correspondientes a intereses legales y procesales.



"Nuestros clientes han recuperado su dinero en un tiempo récord. Que el banco haya aceptado la sentencia sin recurrir y la haya cumplido en plazo demuestra que la jurisprudencia sobre hipotecas multidivisa es ya incontestable, animamos a quienes todavía tengan un préstamo de este tipo a revisar su caso", ha señalado Juanjo Ortega, abogado de Ortega y García Abogados y director del caso.



Ortega y García Abogados es un despacho especializado en litigación y arbitraje que ha gestionado este procedimiento hasta la recuperación efectiva de los fondos por parte de los afectados.

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