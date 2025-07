Ortodoncistas se reúnen en Europa para explorar el avance de Smartee en el reposicionamiento mandibular

(Información remitida por la empresa firmante)

- Ortodoncistas de todo el mundo se reúnen en Europa para explorar el avance de Smartee en el reposicionamiento mandibular

Ortodoncistas se reúnen en Bruselas y Roma para explorar los avances en el tratamiento de la maloclusión con tecnología GS

ROMA, 10 de julio de 2025 /PRNewswire/ -- Smartee organizó dos simposios académicos europeos sobre la tecnología de reposicionamiento mandibular GS, que atrajeron a ortodoncistas de más de 10 países a Bruselas y Roma. Estos eventos marcaron un hito fundamental en la misión de Smartee de promover la excelencia ortodóncica mediante el intercambio clínico intercontinental.

Celebrado en el corazón de Europa, el simposio de Bruselas presentó un programa exhaustivo que abarcaba los principios básicos y las aplicaciones clínicas de la tecnología de reposicionamiento mandibular Smartee GS. Los asistentes participaron en talleres teóricos sobre GS, prácticas y revisiones de casos complejos, que proporcionaron a los clínicos estrategias prácticas para tratar maloclusiones graves.

Durante el simposio, el profesor Gang Shen ofreció un marco clínico detallado para el tratamiento de casos adultos de "maloclusión de tres profundidades", un patrón caracterizado por retrusión mandibular, convexidad facial, resalte aumentado, sobremordida profunda, curva de Spee pronunciada y relación molar de Clase II.

Reconociendo que el reposicionamiento quirúrgico o las extracciones maxilares a menudo no son deseados por los pacientes adultos, el profesor Shen propuso un enfoque de tratamiento por etapas no invasivo. En la fase inicial, se combinan alineadores equipados con bloques de mordida verticales con el aparato S8-SGTB para guiar el reposicionamiento mandibular anterior. A continuación, se realiza una intrusión incisiva y una extrusión molar simultáneas. Este protocolo no sólo avanza la mandíbula, sino que también facilita la remodelación en la región condilar mediante la deposición ósea adaptativa posterior a la articulación.

Esta estrategia permite a los clínicos mejorar el perfil facial, optimizar la función dental y minimizar las intervenciones invasivas, redefiniendo el modo en que los alineadores transparentes pueden servir en casos de maloclusión esquelética compleja.

El simposio de Roma continuó este impulso, reforzando el compromiso de Smartee de elevar los estándares mundiales de ortodoncia. Ambos eventos facilitaron un intenso diálogo entre los clínicos europeos y la dirección científica de Smartee, destacando la eficacia clínica del aparato en el tratamiento de las maloclusiones de Clase II y las discrepancias maxilares.

A los eventos asistieron ortodoncistas de más de diez países, entre ellos Francia, Alemania, Suiza, Países Bajos y Líbano, lo que pone de manifiesto el creciente interés internacional por la tecnología de reposicionamiento mandibular GS.

La doctora Camilla Molinari, especialista en ortodoncia, compartió sus impresiones: "Estas sesiones revelaron aplicaciones innovadoras de la tecnología de reposicionamiento mandibular GS para maloclusiones complejas. Las ideas del profesor Gang Shen y los convincentes datos de casos compartidos mejorarán significativamente nuestro enfoque de los casos de Clase II. Creo que esto será transformador para la práctica clínica".

El doctor Versace Piero añadió: "El curso de GS de Smartee aportó una claridad y una innovación excepcionales. La metodología proporciona un valor clínico tangible, y preveo integrarla en mi práctica. Esta tecnología representa el futuro de la ortodoncia de precisión".

Estos simposios representan la transición de Smartee de exportador de alineadores a innovador tecnológico global, con el reposicionamiento mandibular GS emergiendo como marco pionero para casos complejos. Al exportar protocolos científicos validados junto con sus sistemas de alineadores, Smartee permite a los clínicos de todo el mundo lograr resultados coherentes y fisiológicamente sólidos.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2727593/Smartee_GS_Mandibular_Repositioning_Technology_Seminar_Speaker_Prof_Gang_Shen.jpg

View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/ortodoncistas-se-reunen-en-europa-para-explorar-el-avance-de-smartee-en-el-reposicionamiento-mandibular-302502681.html