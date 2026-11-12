OSBORNE, la plataforma SaaS española del Grupo Armora que investiga las campañas de desinformación - Correcta y Grupo ArmoraCorrecta y Grupo Armora

(Información remitida por la empresa firmante)

Madrid, 12 de noviembre de 2026.-

Desarrollada por la empresa especializada en ciberseguridad CORRECTA, empresa adherida al Grupo Armora, en el marco de una iniciativa de Compra Pública Innovadora (CPI) gestionada por INCIBE. La solución SaaS ayuda a analizar perfiles sospechosos, correlacionar publicaciones y detectar patrones de comportamiento coordinado.

La proximidad de las elecciones generales el 29 de noviembre o los recientes accidentes ferroviarios ponen en relieve la necesidad de investigar no solo qué información se difunde sino, también, quién está detrás, de qué forma lo ejecuta y cuál es la finalidad real.

“Las redes sociales se han convertido en el principal escenario de las campañas de la desinformación y, aunque la desinformación no siempre es un delito, sí es un vector de conductas que sí lo son como los delitos e incitación al odio, fraudes y estafas, suplantación de identidad, injerencia y manipulación”, afirma Fernando Mairata de Anduiza, presidente del Grupo Armora.

La desinformación no consiste tan solo en difundir noticias falsas, sino que también puede conllevar la difusión y amplificación coordinada de determinados mensajes, el uso de perfiles que simulan comportamientos reales o la propagación de contenidos carentes de contexto para influir en la opinión pública, idea o reputación. En un entorno en el que la información se transmite a gran velocidad, traspasa fronteras e idiomas, identificar estas dinámicas resulta de gran importancia y se ha convertido en un reto para medios de comunicación, empresas, instituciones y Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

OSBORNE, la plataforma SaaS española que lucha contra la desinformación

En este contexto nace OSBORNE, una plataforma SaaS desarrollada por la empresa especializada en ciberseguridad CORRECTA, adherida al Grupo Armora, encargado de impulsar proyectos de ciberseguridad, defensa y uso dual. Esta solución forma parte de la iniciativa de Compra Pública Innovadora (CPI) gestionada por INCIBE, Instituto Nacional de Ciberseguridad, y concebida con el objetivo de apoyar en las investigaciones sobre campañas de desinformación y perfiles sospechosos mediante la dotación de inteligencia a los datos para su análisis y correlación de la información.

Esta propuesta parte de una premisa y es la de que detectar que un contenido es falso o engañoso no siempre basta para comprender el alcance de la operación. Para llevar a cabo la investigación de una posible campaña de desinformación también es necesario reconstruir las relaciones entre cuentas, publicaciones y entidades, observar los patrones de difusión e identificar comportamientos anómalos que puedan apuntar a una actividad coordinada.

La proximidad de las elecciones generales el 29N o los recientes accidentes ferroviarios ponen en relieve la necesidad de investigar no solo qué información se difunde, sino también quién está detrás, de qué forma lo ejecuta y cuál es su finalidad real. Y es que la protección de la integridad de este tipo de informaciones frente a las amenazas digitales y campañas de desinformación forman parte de los retos que empresas, instituciones y FCSE abordan desde hace años. OSBORNE se sitúa justo en este espacio, el de las herramientas que permiten a los analistas ser capaces de pasar de la observación a la investigación de posibles comportamientos de manipulación o ataques a la reputación.

Del contenido sospechoso a la investigación

¿De qué forma detectar las diferencias entre bulo o campaña de desinformación? La principal diferencia se encuentra en el contexto. Un mensaje falso puede ser compartido de forma espontánea y sin conocimiento de su falsedad por cientos de personas. Sin embargo, una operación coordinada recurre a múltiples perfiles, idiomas, plataformas y formatos para aparentar un respaldo social mayor y tratar de influir en la opinión pública o reputación.

OSBORNE está pensada para facilitar el análisis a través de cuatro parámetros que ayudan a esclarecer y distinguir entre el debate legítimo de los indicios de una actividad coordinada a la vez que aporta información contextual para que los profesionales puedan aportar valorar aquello que analizan:

Quién: identificación de perfiles sospechosos y bots, estudio de su actividad y posibles relaciones.

Qué: estudio y correlación de datos, detección de idiomas, transcripción de contenidos y análisis del tipo de mensaje y narrativa divulgada.

Cómo: búsqueda de tácticas y patrones de comportamiento a través de técnicas de aprendizaje automatizado (machine learning).

Con qué finalidad: detección de tendencias anómalas, análisis de las relaciones entre perfiles, publicaciones y entidades con el objetivo de comprender de qué forma se propagan determinados mensajes.

Una respuesta tecnológica al desafío de la desinformación

“El principal reto al que se enfrentan hoy los equipos de investigación ya no es solo el volumen y la velocidad a la que se produce la información, sino también la dificultad para reconstruir el contexto y dotar a los datos adquiridos de inteligencia propia. El reto es separar el ruido de aquellas señales relevantes que nos permitan entender si estamos ante una reacción espontánea o una campaña de desinformación y ataque reputacional”, afirma Fernando Mairata de Anduiza, presidente del Grupo Armora. “Cabe destacar que la información puede responder a intereses políticos, económicos, ideológicos o sociales”, añade.

“Las redes sociales se han convertido en el principal escenario de las campañas de la desinformación y, aunque la desinformación no siempre es un delito, sí es un vector de conductas que sí lo son como los delitos e incitación al odio, fraudes y estafas, suplantación de identidad, injerencia y manipulación”, finaliza Mairata de Anduiza.

OSBORNE destaca por la automatización de tareas mecánicas de investigación, la detección temprana de comportamientos anómalos, el análisis de la información en distintos idiomas y formatos y la trazabilidad de los resultados. El objetivo es facilitar el trabajo de los profesionales que de otro modo exigiría de ellos la revisión manual de grandes cantidades y volúmenes de información. Por eso esta plataforma está concebida para dar soporte a distintos perfiles como gabinetes de comunicación y prensa, analistas, criminólogos, medios de comunicación, instituciones y tareas reservadas para las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, entre otros.

Sobre el Grupo Armora:

Armora, con las empresas DLTCode y Correcta adheridas, es un grupo especializado en ciberseguridad que ofrece soluciones avanzadas y personalizadas para sectores críticos como defensa, banca, salud y gobiernos. Su enfoque abarca desde la consultoría y auditoría hasta la respuesta a incidentes, así como hacking ético, formación y ciberinteligencia. Armora destaca por su innovación y alianzas estratégicas, proporcionando la resiliencia y protección necesarias en un entorno digital complejo y dinámico. armora.com

Sobre CORRECTA:

CORRECTA es una empresa especializada en ofrecer soluciones de ciberseguridad personalizadas y con tecnologías avanzadas en sectores como en FCSE, financiero, industrial, seguros, abogacía y gobiernos que abarca desde la consultoría y auditoría hasta la adecuación normativa, respuesta a incidentes con servicios de hacking ético, monitorización continua y ciberinteligencia.

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